CANARIASTORY : Episode 3 (Suite)

21 juillet, Santa Cruz de Tenerife

Carlos ferme son ordinateur après avoir regardé le match en inline, et regarde l’air circonspect son fils Fernando : « Ouais, bon, on va dire que c’est le premier match de préparation. Un match joué sur un faux rythme mais une victoire quand même du CD Tenerife 1 à 0 contre Mensajero sur une belle reprise de volée de Suso… Prochainement, on pourra compter sur le retour du local Ricardo Léon ex Sporting Gijon, qui revient parmi nous, on le surnomme le Busquets de Tenerife. Maintenant, place au derby contre Marino mercredi et contre Las Palmas samedi après une bonne semaine de préparation… Cela sera l’occasion d’accueillir pour le week-end mon neveu Javier. »

21 juillet, route départementale entre Maspalomas et Las Palmas

Javier et Chino, dans leur voiture, après la rencontre, les menant du Sud au Nord de l’île de Gran Canaria : « Bon, on va se dire que c’est le premier match de préparation, qu’ils n’ont pas tout donné contre la réserve du club. C’est quand même une victoire 1 à 0 contre Las Palmas Atlético, sur un beau coup-franc de Nauzet Aleman. Enfin, j’espère que pour le derby contre la sélection du Sud mercredi, et surtout samedi chez nos voisins tant détestés de Tenerife, ils vont se remuer un peu plus… Il faut dire que la préparation physique et la chaleur ont fait beaucoup de mal aux organismes, ce qui explique le manque de rythme… Oh puis c’est vrai, samedi, je vais voir tonton Carlos, on va aller voir le match ensemble à l’Héliodoro, moi en jaune et bleu et lui en bleu et blanc… »