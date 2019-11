Résumé 2ème Journée Russian Premier League : Des favoris au ralenti

Cette deuxième Journée de Russian Premier League ne fait pas encore office de tournant décisif dans la saison, en effet l'écart n'est pas encore trop élevé entre les différentes équipes. Néanmoins on constate que certaines équipes comme l'Anzhi Makhachkala, favori annoncé de cette édition, ne sont pas encore prêt et est toujours a la recherche d'un premier succès en championnat, alors que les concurrents directs comme le Spartak et le CSKA commencent a grapiller des points.:

Dinamo Moscou 2-1 Anzhi Makhachkala

En ouverture de cette 2ème Journée, une affiche du début de saison, le Dinamo Moscou de Dan Petrescu acceuille a L'Arena Khimki le nouvel épouvantail de Premier League : L'Anzhi Makhachkala. Les deux équipes sortent d'un match nul lors de la dernière journée et compte sur ce match pour prendre les 3 points et ainsi éviter un retard trop important par rapports a leurs concurrents.

Toujours privé de Dzsudzsak et Kuranyi étant suspendus, la composition de Dan Petrescu fait très "jeune" sur le papier, avec des joueurs comme Yusupov, Smolov, Solomatin ou encore Zobnin qui effectue ses débuts sous les couleurs du Dinamo. Un risque que prend Dan Petrescu mais qui va s'avérer payant face à l'Armada offensive de l'Anzhi.

Bien qu'ayant une possession de balle inférieur, le Dinamo va totalement maîtriser la rencontre, se créant beaucoup plus d'occasions franches. Le Jeune Solomatin va ouvrir le score dès la 26ème minute, l'Anzhi va pousser mais ne fera la différence qu'en fin de match, sur un corner de Willian, Christopher Samba va arracher ce qui semble être le point d'un match nul généreux pour l'Anzhi. Cependant, sur un centre de Lomic dans le temps additionnel, Mehdi Carcela va contrer le ballon de la main, offrant donc la possibilité au Dinamo d'arracher une victoire méritée dans le temps additionnel. Ce que va se charger de faire Voronin. L'Anzhi se fait prendre a son propre et jeu et cale une fois de plus dans un temps additionnel qui avait généralement été toujours a la faveur du club de Makhachkala. La décision de siffler ce pénalty fait débat, et elle continuera sans doute puis que Guus Hiddink devrait écoper de 6 matches de suspensions pour avoir bousculer le 4ème arbitre après la décision de l'arbitre d'accorder un pénalty.

Rubin Kazan 2-1 Zenit Saint-Petersbourg

Vainqueur du FC Krasnodar la dernière Journée, le Zenit Saint-Petersbourg se déplace sur la pelouse du Rubin Kazan, tenu en échec par l'autre club de Krasnodar, le Kuban. Et comme lors du dernier match les joueurs de Spalletti vont prendre l'avantage très tôt dans la rencontre grâce à Danny, mais comme lors du match contre le FC Krasnodar sans réussir à l'affirmer. Malgré une autre occasion dans la foulée de Danny, le Zenit qui aurait pu faire le break va finalement baisser le pieds, voir un peu trop en laissant le ballon au Rubin Kazan, qui multiplie les tentatives par Karadeniz, Rondon et même Yann M'vila, l'international français ayant réalisé un gros match. Le Rubin égalisera juste au retour des vestiaires, sur une ouverture sublime de M'Vila pour Prudnikov, Karadeniz va réussir à tromper la vigilance de Lodygin. Le match va ensuite s'équilibrer, mais en fin dans les dernières minutes de la rencontre, tout va s'emballer, les deux équipes auront l'occasions de prendre l'avantage et c'est a la 95ème minute que le Rubin Kazan va faire la différence grâce a Salomon Rondon, une tête à bout portant imparable pour Yuri Lodygin, gardien de but du Zenit, jusque là impérial dans ses interventions.

Ural Ekaterinbourg 0-2 Spartak Moscou

Le Spartak Moscou qui reste sur une victoire convaincante face au Krylya Sovetov lors de la dernière journée se déplace sur la pelouse du Promu l'Ural Ekaterinbourg, accrocheur du CSKA 2-2 et qui envisage de prendre le maximum de points a domicile afin d'assurer son maintien dans l'élite.

L'Ural montre de belles choses tout au long de la rencontre, Sarkisov et Gogniev sont percutants et arrivent a se créer quelques occasions dangereuses, mais le Spartak Moscou qui a depuis quelques semaines trouvé sa défense type reste solide et relance proprement. S'il y a bien une déception coté Spartak, c'est du coté du secteur offensif qu'il faut jeter un coup d'oeil, Yakovlev et Movsisyan qui ne font que trop peu la différence, finissent petit a petit a voir le temps de jeu réduit et leurs places de titulaire très incertaines.

La différence va venir du banc du Spartak puisque dès la 20ème minute, Karpin décide de faire sortir Yakovlev au profit d'Aiden McGeady, choix payant puisque l'Irlandais très remuant va permettre au spartak d'ouvrir le score, il sera ensuite suivi par le Nigérian Emmanuel Emenike en fin de match qui inscrira le 2ème but, juste après etre entré en jeu a la place de Yura Movsisyan.

S'il y a donc quelques problèmes offensifs a régler, le Spartak semble disposer de suffisamment de solutions pour faire la différence et se maintenir en haut du classement pendant encore quelques temps.