CANARIASTORY : Episode 4

25 juillet 2013, 11h, aéroport Norte de Tenerife

Carlos accompagné de son fils Fernando, attendent tranquillement dans le hall. Pour l’occasion, ils ont mis leur nouveau polo « Hummel » du CD Tenerife. Après, avoir croisé une dizaine de touristes anglais, voilà Javier qui passe la porte avec son sac à la main et son maillot jaune de l’UD Las Palmas sur les épaules. Après les traditionnelles embrassades, les phrases de circonstances et les sourires des retrouvailles, direction le parking et en route pour Santa Cruz.

J : « Tu as vu Tonton Carlos, hier, l’UD a gagné contre la sélection du Sud de Gran Canaria 6 à 0 !!! Franchement, j’espère que ton Tenerife est prêt ! Car nous, on est en forme !!! »

C : « T’inquiète pas mon neveu! Nous aussi, on a joué hier et on a gagné 4 à 0 sur le terrain du CD Marino de Los Cristianos, une vraie équipe de football qui vient de descendre de segunda B.»

C : « Bon, on ne va pas commencer à parler football, il nous reste deux jours avant le match de samedi, et Tata Carmen n’aime pas que l’on se chamaille à propos de ça !! J’ai pris deux jours de congés, on a prévu de te faire visiter quelques coins sympas… Comme la plage de las Teresitas cet après-midi après le repas et le volcan du Teide demain matin. Si tu veux, demain après-midi, on pourra aller sur le nord de l’île. Et samedi, on fera monter la pression, en nous rendant en ville avant le match… »

J : « Super programme, j’adhère complètement… Elle a prévu quoi ce midi Tata ? »

C : « À ton avis ?! Son merveilleux Cabrito Barrado !!! (chevreau nappé)»

J : « Justement, j’en rêvais… »

À suivre…