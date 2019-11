PL (2/20) Les Tigers sont de retour

Présentation

Comme la plupart des clubs Anglais, Hull City n'est pas le nom exact de la ville. Le club se situe en effet dans la charmante ville de Kingston-upon-Hull au nord est de l'Angleterre. Le club a été fondé au début du 19ème siècle, pour être précis en 1904. Les Tigers n'ont pas une armoire remplie de trophées. Il ne possède qu'un titre de D3 Anglaise en 1966. Le fait marquant de leur histoire a été la montée en Première League lors de la saison 2007-2008, ils y sont restés pendant 2 ans. Après une première année à s'arracher, les hommes de Phil Brown à l'époque avaient réussi à se maintenir de justesse en terminant 17ème. Mais la saison suivante le club ne pût se maintenir, après deux saisons dans l'élite du foot Anglais, Hull redescendait à l'étage inférieur. Pendant deux ans, les oranges et noirs n'arrivaient pas à accrocher les barrages et terminaient dans le milieu de tableau (8ème et 11ème). Malgré une reprise du club en 2010 par l'intermédiaire du richissime homme d'affaire Assem Allam, les entraîneurs se succédaient, 4 en 2 ans. Mais au moment ou on attendait le moins le club, notamment les supporters. Hull City est parvenu la saison dernière à remonter en Première League, terminant à la seconde place, juste derrière Cardiff City. Ce fut juste, les Tigers n'avaient plus que deux points d'avance au classement final sur le premier barragiste Watford. Avec seulement la 15ème attaque mais la 4ème défense de Championship, la formation de Steve Bruce à réussie l'exploit de parvenir à un objectif totalement impossible en début de saison.

"Les stars"

Robert Koren : l''homme clé de la saison 2012-2013 des Tigers, sans lui, les hommes de Steve Bruce n'auraient certainement pas terminé 2ème de Championship. L'international Slovène de 32 ans et capitaine de cette équipe à eu un impact déterminant tout au long de la saison. Auteur de 9 buts en 40 matchs, le meneur de jeu de Hull a emmené son équipe vers les sommets, pion essentiel de Bruce. L'ex joueur de West Bromwich Albion au club depuis 2010. Le moteur des oranges et noir, va retrouver la Première League après 3 ans d'absence.

Sone Aluko : au club depuis seulement un an, l'international Nigérian a convaincu ses dirigeants qu'il n'était pas qu'une simple recrue. Seulement 23 matchs au compteur avec les Tigers, mais 8 buts inscrit. Le petit attaquant (1m73) passé notamment par les Rangers et Aberdeen en Ecosse va découvrir la Première League, sa vitesse va certainement casser les reins de plus d'un.

Ahmed El Mohamady : le latéral droit des Tigers est un élément essentiel de l'équipe, auteur l'an passé de 39 matchs et de 3 buts. L'international Egyptien a réalisé une très belle première saison au club. Lui qui a été rejoint l'hiver dernier par deux compatriotes : Ahmed Fathy et Gedo. A seulement 25 ans, le natif d'El Mahalla-El-Kubra ne découvrira pas la Première League, puisqu'il a joué pendant 2 ans à Sunderland.

Les chances

Il est vrai qu'on voit difficilement Hull City se maintenir en Première League à l'issue de la saison, malgré une belle saison en Championship qui a permis au club d'accéder de nouveau à l'élite du football Britannique. Avec seulement la 14ème attaque l'an passé, malgré 61 buts inscrit, il semble que les Tigers ne possèdent pas une attaque mirobolante. Malgré un Robert Koren qui va certainement faire du bien, le meilleur buteur de l'équipe (9 buts), ne va pas tout faire. Il faudra que qu'un Sone Aluko se montre beaucoup plus tueur et réaliste devant les cages adverses cette saison. Néanmoins ils pourront compter sur une solide défense, la 4ème la saison passé. Avec des hommes d'expérience comme le Sénégalais Abdoulaye Faye et l'Hondurien Maynor Figueroa. Les oranges et noirs pourront aussi s'appuyer sur la jeunesse avec l'Irlandais Robby Brady (21 ans) et Corry Evans, ancien Mancunien et frère de Jonathan Evans, ainsi que sur la colonie Egyptienne : El Mohamadi, Fathi et Gedo. Ce dernier qui a inscrit 5 buts en 12 apparitions. Les supporters devront également donner de la voix pour que leurs protégés puissent se maintenir. Avec une moyenne de 23 812 spectateurs au KC Stadium, les Tigers auront certainement besoin de ce 12ème homme au cours de la saison. Les adversaires principaux de Robert Koren et de ses coéquipiers seront sans doute les autres promus : Cardiff City, Crystal Palace ou encore Southampton, Aston Villa.

Le mercato

Au rayon des départs, le club s'est séparé de Andy Dawson qui rejoint le club de League Two Scunthorpe United, il a également prêté Jack Hobbs à Nottingham Forest. Au niveau des recrues, les Tigers se sont montré beaucoup plus actif. En recrutant notamment Yannick Sagbo d'Evian, Allan McGregor de Besiktas, Curtis Davis de Birmingham.

(Curtis Davis vient de rejoindre pour les Tigers après deux saisons à Birmingham)

