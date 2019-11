CANARIASTORY : Episode 4 (suite)

Samedi 27 juillet,

-18h, plaza de España, Santa Cruz de Tenerife

Javier : « Tonton, je ne veux pas te paraitre piquant, mais il n’y a pas grand monde en ville qui a l’air de se préoccuper du derby de ce soir… »

Carlos : « Ne t’inquiète pas mon petit Javier, les supporters vont arriver tranquillement et la pression va monter… On va s’installer au Cien Montaditos, on va prendre un verre et un petit sandwich. »

Javier : « Tiens regarde, des amis à moi, des supporters de l’UD !!! Comment ça va les gars ? »

Les supporters jaunes et bleus : « On va les fumer, on va les fumer… Ce soir, c’est l’UD qui va gagner… »

Javier : « Tu vois tonton, tout le monde le dit, vous allez perdre… »

Carlos et Fernando se regardent avec un léger sourire en coin.

Carlos : « Asseyons nous, prenons des forces avant le match ! »

- 19h45, Stade Heliodoro, Santa Cruz de Tenerife

Carlos : « Je te l’avais dit Javier, j’ai pris les meilleures places, sachant que c’était gratuit pour les abonnés, j’en ai profité… Places présidentielles à côté des journalistes et proches du banc de touche. »

Javier : « Parfait tonton, on pourra mieux admirer la victoire de Las Palmas !! »

Carlos et Fernando se regardent avec un léger sourire en coin.

- 20h30

Le coup d’envoi va être donné devant 4600 spectateurs.

Javier : « Je croyais voir plus de supporters, tu m’avais prédit une chaude ambiance ! Et c’est quoi ce maillot rose ? Nous, on porte aussi notre troisième équipement et il est plutôt classe tout en noir ! »

Carlos : « Beaucoup de Chicharreros (habitants de Santa Cruz) sont en vacances, ce qui explique la faible affluence de ce soir ! C’est vrai, le troisième maillot de l’année passée était plus réussi que celui-ci… Mais bon, le bénéfice de ses ventes est reversé pour la recherche contre le cancer, il a le mérite d’exister au moins pour cette bonne cause ! On se tait, c'est la minute de silence pour les victimes du déraillement du train... »

- 20h31

Journaliste de Radio Marca Tenerife (à 10 m en tribune du trio Javier, Carlos et Fernando) : « GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL de Chechu Flores pour Tenerife… Grosse erreur de la défense de Las Palmas, Chechu en profite et crucifie le gardien adverse !!! 1 à 0 pour le CD Tenerife face à l’UD Las Palmas !!!»

Javier : « Je ne m’inquiète pas… C’est une petite faiblesse du début de match ! Ils vont se reprendre et vous allez souffrir… »

Carlos et Fernando se regardent avec un léger sourire en coin.

-21h16

Carlos : « Bon, j’avoue que l’UD a monopolisé le ballon et s’est créé quelques occasions. Mais, pour l’instant c’est bel et bien le CD Tenerife qui mène au score… »

Javier : « Oui, mais ce n’était qu’une mise en jambe… Tu vas voir la seconde période, on va en mettre plusieurs au fond !!! »

Carlos et Fernando se regardent avec un léger sourire en coin.

-21h32

Carlos : « Mais, où est Fernando ? Il en met bien du temps pour aller chercher à boire !!! L’arbitre a sifflé la reprise et il n’est pas encore là ! »

- 21h33

Le même journaliste de Radio Marca Tenerife : « GGGOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !!! Aridane ! Aridane ! Aridane ! De la tête sur un long centre venu de la gauche ! 2 à 0 pour Tenerife !!! »

-21h34

Carlos de profil qui regarde le terrain et Fernando descendant des gradins : « Tu l’as vu ?? Tu l’as vu ?? Aridane vient de marquer !!! »

Fernando : « Oui oui, je l’ai vu, quel renard des surfaces cet Aridane !!! Et cousin Javier, tu ne dis plus rien ? »

Javier : « Oh, c’est le début de la deuxième mi-temps, je pense qu’ils vont se reprendre et égaliser !! »

Carlos et Fernando se regardent avec un léger sourire en coin.

-22h20

Fin du match, victoire deux buts à zéro du CD Tenerife face à l’UD Las Palmas, dans ce match aller de la finale de la Coupe Mahou. Le retour a lieu mercredi sur l’île de Gran Canaria.

Carlos, en marchant en sortant du stade : « J’ai trouvé que le CD Tenerife était mettre du débat, et que les joueurs ont plutôt réalisé une bonne partie. Je m’attendais à mieux de Las Palmas ! Qu’en penses-tu Javier ? »

Javier : « Ce n’est que le match aller ! Le retour s’annonce différent, le coach va enfin pouvoir mettre son équipe type ! De toutes façons, comme vous ne pouvez pas venir, je vous appellerai pour vous prévenir de l’évolution du score et de la victoire de l’UD ! »

Carlos et Fernando se regardent avec un léger sourire en coin.

Dans le prochain article suite et fin de l'épisode 4 de CANARIASTORY.