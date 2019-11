Gdansk tient en échec le Barça

Le FC Barcelone vient d'être tenu en échec aujourd'hui à la PGE Arena du Lechia Gdansk. Rubi remplaçe une fois de plus Tata Martino, qui a décidé de continuer à entraîner les internationaux ayant participé à la Coupe des confédérations en Catalogne, à l'exception de Neymar qui fait partie de l'expédition, et aligne la même composition que contre le Bayern Munich et Vâlerenga IF, avec un petit changement : Sergi Gomez à la place de Javier Mascherano.

Sergi Roberto providentiel

Le match est équilibré en première mi-temps. Bieniuk, à la récéption d'un corner, éxécute le gardien d'une tête énérgique : 1-0 (min.14). Le FC Barcelone est à genoux avec l'élongation du biceps fémoral gauche de Cristian Tello, vite remplacé par Joan Romàn (min.23), mais n'abdique pas. Montoya centre à destination de Sergi Roberto qui marque facilement dans la cage vide : 1-1 (min.25). Le prodige de La Masia est décidement la révélation de l'été. Avantage psychologique des protégés de Mikal Probierz à la pause.

Egalisation de Léo Messi et débuts de Neymar

A l'inverse des chocs précédents, l'équipe de Rubi ne change pas à la reprise, mis à part Pinto ménagé au profit d'Oier qui ne peut rien faire devant Grzelczak : 2-1 (min.48). Montoya écope d'une leçon technique du Polonais. Un but inutile puisque Léo Messi égalise à la suite d'une entente parfaite avec Alexis : 2-2 (min.56). L'Argentin, à défaut d'être bon, fait au moins preuve de réalisme, et privilégie Jean Marie-Dongou. Coup de théâtre à douze minutes du terme : Neymar entre à la place d'Alexis (min.78). Le crack débute avec la tunique bleue et grenat mais n'a pas le temps de fasciner le public. Barcelone ramène ainsi un partage de Pologne et enchaînera vendredi par le Trophée Joan Gamper au Nou Camp contre les Brésiliens du Santos FC.

Neymar "Il m'a transmis de la confiance"

Le néo-barcelonais vient de revenir de vacances hier et a déjà été convoqué "J'ai parlé avec Tata Martino à l'entraînement et il m'a transmis de la confiance" Le tandem Messi-Neymar n'a pas été aligné, ce qui n'a pas empêché "El Mesias" d'être couvert d'éloges par le père de Davi Luca "Messi est mon idole. Je suis heureux de pouvoir faire partie de la même équipe que lui. C'est un grand champion et nous gagnerons beaucoup de compétitions ensemble" Neymar a également parlé du choc face aux protégés de Claudinei Oliveira "C'est un match particulier et je dois le gagner coûte que coûte."

Sergi Roberto "J'ai envie de m'améliorer"

Le milieu formé à La Masia, auteur du but égalisateur, a déclaré "J'ai envie de m'améliorer. Je veux aider l'équipe et plaire au coach. Nous n'avons été avec lui qu'un soir pour l'instant, mais il nous a motivés au maximum."