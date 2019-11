Exhibition en Thailande

La tournée asiatique du FC Barcelone débute aujourd'hui avec un déplacement au Rayamangala Stadium de Bangkok. Neymar, qui montre des signes d'anémie depuis une semaine, est quand même aligné par Tata Martino.

But de Neymar et Doublé de Messi

Le début du match est délicat mais l'équipe du Rosarino n'abdique pas. Messi décale Fàbregas côté gauche qui centre à destination de Neymar bien placé : 0-1 (min.10). C'est la première réalisation du Brésilien avec la tunique catalane. Le Barça va mieux grâce à ce but. Messi est fauché en bout de course par un défenseur thaie, et l'arbitre désigne la peine maximale, que l'Argentin éxécute en force : 0-2 (min.14). "La Pulga" est habile dans cet exercice. Le chatîment asiatique est loin d'être terminé. Pedro éxpédie une remise de Messi en pleine lucarne : 0-3 (min.18). L'Espagnol est une fois de plus auteur du but de la sécurité. Neymar désire fasciner les admirateurs thailandais. Messi est à la reprise d'un tir contré du père de Davi Luca : 0-4 (min.25). Le match est déjà gagné à la moitié de la première mi-temps. Le rôle d'éléctron libre de Messi lui va à la perfection. Pedro est à la récéption d'un centre du "Mesias" : 0-5 (min.35). L'équipe locale vit un cauchemar. Terasil réduit la marque depuis les onze mètres : 1-5 (min.43). Le Barça mène outrageusement à la pause.

Pedro et Alexis enchaînent

Barcelone n'a aucune pitié à la reprise avec deux bijoux en l'espace de deux minutes : C'est d'abord Pedro, récompensé d'un long centre de Fàbregas, qui bat le gardien d'un geste acrobatique : 1-6 (min.46). C'est ensuite Alexis qui profite d'un présent d'Iniesta : 1-7 (min.48). Le Barça continue à dominer les débats mais le rythme du match diminue. Victoire de grande facture des coéquipiers de Xavi.

Pedro "L'équipe aimerait être à 100%"

Pedro, élu MVP de la Chang Champions Cup et auteur d'un triplé, a indiqué "L'équipe aimerait être à 100%. Marquer des buts est une chose positive. Nous avons fait un bon match et nous avions obtenu ce que nous voulions. Nous répondrons présent à la reprise de la Liga." Le numéro 7 du FC Barcelone a également parlé de Tata Martino "C'est un entraîneur qui nous met à rude épreuve. Tout le monde rêve de lui plaire"

Sergi Roberto "L'équipe fait des progrès"

Le milieu formé à La Masia a souligné le bon travail de l'entraîneur "Depuis le début, le coach exige beaucoup de nous, et a besoin de repartir de l'avant" et a parlé de l'avenir "Je suis content, l'équipe fait des progrès, et je peux obtenir des minutes en m'exercant avec détérmination"

Tata Martino "L'équipe a de l'envie"

Le Rosarino a révélé avoir eu des sensations agréables à Bangkok "Nous avons mis en place les mêmes automatismes qu'au Nou Camp et nous avons eu l'ambition de gagner. L'équipe a de l'envie" et a légitimé les variantes tactiques du Barça "Il faut devenir imprévisible". Un autre point que l'entraîneur a souligné est l'intensité "J'ai demandé aux joueurs de ne rien lâcher en deuxième mi-temps, car en infériorité numérique, les choses ont été plus compliquées" Tata Martino a également parlé de Messi et Neymar qui ont débutés ensemble en Thailande "J'ai toujours pensé que ces deux prodiges étaient complémentaires. L'un à gauche et l'autre dans l'axe. Ils semblent en grande forme"

Première mi-temps :

Deuxième mi-temps :