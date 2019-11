Louis Saha arrête sa carrière.

"Ptit Louis" comme on le surnommait sur les terrains de football n'apparaîtra plus désormais sur un effectif de joueur, à 35 ans l'ancien joueur de Manchester United arrête sa carrière de footballeur professionnel. Il laisse derrière lui 16 années à écumer les terrains d'Europe. On retiendra notamment ses passages en Angleterre, du côté de Fulham, Man U, Everton. Ses exploits ont été alors reperés chez les Red Devils d'Alex Ferguson, le légendaire coach Ecossais. Passant 5 années dans le nord du royaume aux côtés de Wayne Rooney, C.Ronaldo, Ryan Giggs, le Français a joué 142 matchs et inscrit la bagatelle de 42 buts. Mais Fulham reste le club où il a montré son talent aux yeux des Britanniques après un passage raté à Newcastle. Après Manchester, le Parisien se dirigera vers Everton pendant 4 an, à partir de 2012 la carrière de Louis Saha connaît beaucoup de désillusions. Tottenham, Sunderland et enfin la Lazio, tout cela en seulement 1 an. Malgré quelques propositions en MLS, la volonté n'y était plus.

Louis Saha a eu une très belle carrière, surtout en Première League, il est le 3ème buteur Français avec 85 buts derrière Thierry Henry (175) et Nicolas Anelka (123) dans ce championnat. Entre 2004 et 2012, il a été sélectionné 20 fois avec l'Equipe de France, sa première sélection a eu le lieu le 18 février 2004 contre la Belgique. En 20 sélections chez les Bleus, il ne trouvera les filets qu'à quatre reprises.

Ses déclarations via son compte Twitter

"Je vais arrêter d'être footballeur professionnel et je souhaite à beaucoup de jeunes de profiter comme je l'ai fait du football". "Je voudrai remercier tous mes entraîneurs, les staffs, mes coéquipiers, mes adversaires, les supporters pour tout leur soutien et l'amour partagé durant ma carrière".

Voici une vidéo de son passage à Manchester United : https://www.youtube.com/watch?v=irR9jioJmvw

Louis Saha : ses clubs en images