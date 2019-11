Victoire en Malaisie

Les Catalans, vainqueurs d'une séléction de prodiges thailandais au milieu de la semaine, ont gagnés une fois de plus en Malaisie aujourd'hui. Messi, victime d'une gêne au quadriceps gauche, est menagé, ce qui oblige Tata Martino à privilégier Fàbregas en pointe. L'équipe locale, en manque de rythme, craque face aux Barcelonais. Alba est à la récéption d'un décalage de Neymar côté gauche et centre à destination du numéro 4 qui marque d'une tête énérgique : 0-1 (min.31) et remplace l'étoile argentine à la perfection.

Neymar répond à Hari

La victoire est loin d'être acquise. Alba voit Hari expédier une reprise du pied gauche en pleine lucarne : 1-1 (min.38). Egalisation des Tigres de Kuala Lumpur qui vont rapidement tomber de haut. Neymar élimine un défenseur Malaisien et bat le gardien : 1-2 (min.43). C'est le deuxième but du Brésilien en Asie. Les Barcelonais ont un avantage psychologique conséquent à la pause.

But de Piqué

Tata Martino procède à des changements à la reprise, ce qui n'empêche pas le Barça de continuer à dominer les débats. Fàbregas lance en profondeur Piqué qui envoie une mite dans la cage de Farizal : 1-3 (min.73). Le coup de grâce de la part du "Central Del Mundo". Fàbregas, victime d'une entorse, est remplacé par le Camerounais de La Masia Dongou. Barcelone remporte ainsi un quatrième match amical en l'espace d'un mois. La reprise de la Liga est prévue le 18 août contre Levante au Nou Camp.

Piqué "Nous avons fait un bon match"

Le défenseur central, MVP en Malaisie, a marqué un but à Kuala Lumpur "L'équipe est en train de s'adapter à ce que demande l'entraîneur, et aujourd'hui en dépit des conditions nous avons fait un bon match" Piquenbauer a expliqué que "les joueurs qui sont là sont capables de défendre l'équipe toute la saison" et a précisé que "le travail de recrutement revient aux techniciens"

Xavi "Des sensations agréables"

Le milieu a ensuite fait le bilan de l'Asian Tour "Nous avons des sensations agréables et un bon rythme à l'entraînement ainsi qu'en match. Les internationaux ne sont là que depuis deux semaines et doivent s'adapter aux circonstances et à l'entraîneur" et a souligné "La reprise de la Liga a lieu bientôt. Nous avons l'obligation de réaliser un bon match face à Levante. Bien débuter est la base. J'ai parlé avec Del Bosque, avec qui je suis en contact, et je lui ai dit que je préférais rester en Catalogne." Le Maître a également parlé de la performance de Neymar "Il a été performant aujourd'hui. C'est un technicien qui dispose d'une facilité à remporter les un contre un dont nous avions besoin. C'est un ailier compétent et il nous aidera beaucoup."

Tata Martino "Je n'ai pas à me plaindre"

L'entraîneur du FC Barcelone n'a pas aligné le onze titulaire au Shah Alam, et pense que l'équipe est "prête à en découdre en Liga". Il prétend que "l'humidité a été détérminante, mais je n'ai pas à me plaindre, puisque lorsque j'ai signé l'engagement l'Asian Tour était déjà prévu. D'un point de vue technique, cela a été une éxpédition favorable, car en dépit du climat et des actes du club, le groupe a quand même été préparé." Le Rosarino a parlé de Messi "Il vaut mieux prévenir que guérir" Fàbregas "nous garderons contact avec les médecins ibériques" et Neymar "Je suis content de lui."