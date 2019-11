Le Top 5 des buts de Le Tissier

5- Blackburn-Southampton 3-2 (10/12/1994)

Rien de mieux pour débuter que de voir l'aperçu de toutes les qualités de l'attaquant anglais. Face à Blackburn, il va inscrire un but qui fait la part belle à la plupart de ses qualités. On voit ainsi sa capacité à déstabiliser l'adversaire avec une conduite de balle incertaine puis le culot de tenter une frappe lointaine assez compliquée. Au final, ça file dans la lucarne opposé et ça donne l'un des buts de la saison. Face au futur champion d'Angleterre et à Tim Flowers, gardien international, c'est la grande classe.

4- Angleterre B-Russie B 4-1 (21/04/1998)

Si Le Tissier porta à huit reprises le maillot de la sélection anglaise, il ne parviendra jamais à inscrire un but. Par contre, lors de cette rencontre amicale entre les « réserves » anglaises et russes (un type de match qui n'est plus vraiment d'actualité), il va planter un triplé. Mais c'est surtout son deuxième but qui fit le bonheur de Loftus Road. Alors qu'on pense qu'il va perdre le ballon, il réussi à enchaîner un subtil double-contact avant de conclure en force, sans faire de chichis.

3- Coventry-Southampton 1-1 (13/09/1996)

Ce but inscrit contre Coventry est là pour montrer la capacité qu'avait ce joueur pour trouver une faille n'importe où. A plus de 25 mètres et sans trop d'élan, il place une frappe enroulée sans trop de force mais avec une précision diabolique. La lucarne est nettoyée de très près et le pauvre portier des locaux regarde le ballon rentrer sans esquisser le moindre geste. Superbe.

2- Southampton-Manchester United 6-3 (26/09/1996)

A peine deux semaines après le but sur la pelouse de Coventry, Le Tissier va encore frapper dans le succès historique acquis par les Saints face au United de Cantona, Beckham, Scholes, Keane et surtout de Peter Schmeichel. Le légendaire portier danois va se faire humilier par l'attaquant anglais. A l'angle de la surface, il tente à la surprise général un lob parfait qui termine sa course sous la transversale. Schmeichel est battu, Le touché de balle de ce bon vieux Matt a fait la différence pour le plaisir de tous les amateurs de football.

1- Southampton-Newcastle 2-1 (24/09/1993)

Évidemment, ce but-là devait se classer premier. C'est son plus connu et certainement son plus beau.Il est toujours dans le Top 10 de l'histoire de la Premier League, vieille de 21 ans maintenant. Après s'être mis le cuir dans la course d'une subtile aile de pigeon, il va ensuite éliminer deux adversaires grâce à un grand pont puis un sombrero avant de finir sobrement avec un intérieur du pied. Finesse technique, sang-froid, vitesse d’exécution... Tout est parfait dans ce but. Près de vingt ans plus tard, c'est un « goal » à revoir encore et encore. Il laissera quoi qu'il arrive son auteur dans la légende du football anglais.