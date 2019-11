Étienne Capoue officialisé à Tottenham

Étienne Capoue était confiant, une semaine avoir passé la traditionnelle visite médicale à Tottenham, les Spurs ont officialisé son transfert ce jeudi matin. Les derniers détails ont donc été réglés et un accord financier a donc été trouvé avec Toulouse mais pour l’instant pas encore révélé. Puisque dans un bref communiqué sur le réseau social Twitter, les Spurs déclare s’être mis d’accord avec le TFC et joint à cela une photo de l’international français endossant la tunique de Tottenham au centre d’entraînement des Spurs. L’indemnité de transfert tournerait autour des 10 millions d’Euros.

We are delighted to announce that we have reached agreement with Toulouse for the transfer of Etienne Capoue. #THFC pic.twitter.com/ZTmPU3QZRY