PL (18/20) Chelsea retrouve son guide

Un seul objectif : gagner

Chelsea en rêvait depuis six ans et c'est devenu réalité : José Mourinho is back. Dans le club qui l'a vu prendre une nouvelle dimension et où il s'est auto-proclamé « The Special One », le portugais va reprendre une équipe qui n'était pas au mieux malgré un palmarès plutôt complet. Si depuis le départ d'Ancelotti il y a deux ans, Villas Boas, Di Matteo et Benitez ont connu le banc des blues, aucun n'a tenu une année entière. Pourtant, l'italien a ramené la Ligue des Champions tant convoitée par Abramovitch et l'espagnol a complété l'armoire à trophée londonienne en ramenant une Europa League. Bref, tout n'est pas parfait mais Chelsea tient malgré tout son rang. Sauf qu' à partir de cette saison, le club du milliardaire russe est prêt à partir à la conquête de tous les titres possibles et inimaginables. L'effectif à disposition du portugais lors de son arrivée était déjà intéressant puisqu'il était très jeune, sans compter les retours de prêt. De plus, Abramovitch a fait plaisir au portugais en lui offrant des recrues de qualité. Ainsi, Chelsea possède désormais une véritable armada.

Avec les retours de prêt du grand espoir anglais Josh McEachran ainsi que celui de la pépite belge Romelo Lukaku, impressionnant à West Bromwich Albion avec 17 buts la saison passée, une nouvelle concurrence a été apporté. Mais en plus, le vétéran Mark Schwarzer (40 ans) est arrivé en doublure de Petr Cech, et surtout, deux autres jeunes joueurs prometteurs ont signé. Le premier est André Schürrle, international allemand de 22 ans, qui va apporter toutes ses qualités à la pointe de l'attaque ou sur le côté gauche. Le second est beaucoup moins connu mais pas moins talentueux puisqu'il s'agit de Marco Van Ginkel. A seulement 20 ans, il a déjà trois saisons complètes d'Eredevisie sous le maillot du Vitesse Arnhem et fait désormais parti de la sélection hollandaise. Il servira de substitut à Lampard, Essien ou Ramires mais il peut très bien aussi faire son trou et s'imposer. Il en a les capacités en tout cas. Si l'on ajoute à ce nouveau souffle, les anciens Lampard, Terry, Cech, Ivanovic et Cole, ainsi que les joueurs indispensables de la saison passée comme Hazard, Oscar, Mata, Azpilicueta, Ramires ou David Luiz, Chelsea a de quoi faire peur. Ce qui est sur, c'est qu'il faudra compter avec le club londonien cette saison.

L’entraîneur : Welcome home José !

Après trois années mitigées au Real Madrid, il est parti en s'étant mis la moitié du vestiaire madrilène à dos et une partie des supporters. Il est comme ça Mourinho. Maintenant qu'il est revenu chez lui, accueilli comme un Roi, il va se remettre à bosser et se fixer des objectifs très élevés. On sait tous que le portugais veut remporter une troisième Ligue des Champions et devenir le premier entraîneur de l'histoire à réaliser cet exploit. Il était à Madrid pour ça, il a échoué. Mais maintenant qu'il est dans un club où il est adulé et où son image n'a pas été écornée, il dispose de tous les atouts pour remettre l'Europe à ses pieds. Avec un effectif composé d'une multitude de futurs ou déjà stars du football mondial et quelques cadres qu'il a déjà eu sous ses ordres durant son premier passage entre 2004 et 2007, le natif de Setubal risque de rallumer le feu cette saison. En tout cas, l'Angleterre attend avec impatience le retour du portugais afin d'avoir la suite du classique « Mourinho show » en conférence de presse. L'homme le plus attendu dans le Royaume cette saison, c'est lui.

Le joueur clé : L'année d'Eden Hazard ?

Pour sa première saison en Angleterre, l'ancien lillois a fait forte impression. Élu meilleur joueur de Premier League au mois d'Août, il aura ensuite baissé un peu son niveau mais il aura malgré tout gagné une place d'indispensable dans le onze blues. De plus, c'est désormais devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat. Ses statistiques ont aussi été bonnes puisqu'il a inscrit 16 buts et effectué 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Il n'a que 22 ans et avec son potentiel tout simplement monstrueux, il peut faire encore mieux et devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète. Sous la houlette d'un coach comme José Mourinho qui l'apprécie particulièrement et dans une équipe exceptionnelle avec un potentiel offensif énorme, le belge a toutes les cartes pour exploser cette saison et devenir bien plus qu'un excellent joueur.

La bonne surprise : Une légende ne meurt jamais

On a souvent entendu dire ces dernières années que pour Frank Lampard, la fin était proche. En fin de contrat la saison dernière, Chelsea ne voulait pas le prolonger mais devant ses performances et sous la pression de Mourinho, le natif de Romford va bien débuter sa treizième saison sous le maillot des blues. Il aura l'occasion d'améliorer son record de buts, lui qui est devenu meilleur buteur de l'histoire du club avec 203 réalisations. Encore plus impressionnant, il a toujours dépassé la barre des dix buts en championnat depuis 2003 ! Et ce mec joue au milieu de terrain... A 35 ans, il est toujours présent et le voir titulaire la plupart de la saison serait tout sauf une surprise. Lampard est encore forme. La saison passée, il a encore inscrit 17 buts, le tout en cumulant 9 passes décisives, et il a encore un impact très important dans le jeu et de le vestiaire. Surtout alors que Terry et Cole ont vu leur image écornée par des affaires conjugales, Frank n'a jamais eu de problèmes de ce type. Il est la véritable âme de ce club, pour encore un an au moins.

L'équipe-type probable :