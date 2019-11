Le Borussia veut continuer sur sa lancée

En match avancé de la troisième journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund rencontre le Werder Brême à 21h.

Des supporters exigeants

Pour leur deuxième match à domicile consécutif, les Schwarz-Gelben (noirs et jaunes) vont tout faire afin de remporter le match et cette fois, avec la manière. En effet, le succès poussif face à l’Eintracht Braunschweig, fraîchement promu en première division, n’a guère enchanté les supporters de la Signal Iduna Park. Les Borussens ne sont parvenus à faire la différence que lors du dernier quart d’heure pour finalement s’imposer (2-1). La large victoire face à Augsburg (17e et avant-dernier après deux journées) ne peut occulter le fait que la formation de Klopp a du mal à déployer le jeu offensif et huilé qu’on lui connait. Cependant, le fait que l’on ne soit qu’en début de saison est une excuse valable. Laissons-leur quelques matches même si le temps presse et qu’au final, le plus important reste l’acquisition des trois points. L’entraîneur du club allemand le reconnait volontiers. « C’est normal d’être un peu brouillon en attaque au début de la saison. Et il ne fait aucun doute que nous avons été plus créatif par le passé ».

Avantage Dortmund mais…

Le club de la Ruhr reste sur huit victoires consécutives face au Werder. Autant dire que le Borussia Dortmund part largement favori dans cette confrontation au Westfalenstadion. D’autant plus qu’ils restent sur un éclatant succès (5-0) en Janvier dernier. Malheureusement, une statistique ne joue pas en leur faveur. Le calendrier veut que chaque équipe reçoive, une fois dans l’année, deux fois consécutivement. Et c’est là que les choses se corsent puisque, jamais en l’espace de dix ans, le club allemand n’a remporté ses deux matches.

Le Werder reste, lui, sur deux victoires consécutives sur la plus petite des marges. Pas de quoi sauter au plafond donc.

Le mercato, sponsor officiel de belles surprises

Durant chaque mercato, de nouveaux joueurs arrivent, chamboulent l’effectif et les automatismes. Mais les tendances peuvent aussi s’inverser. Des joueurs peuvent faire basculer, dans un sens ou dans l’autre, le rapport de force de deux équipes.

Sokratis Papastathopoulos a été transféré du Werder à Dortmund. Le défenseur grec devrait d’ailleurs être titulaire en charnière centrale. Il remplace numériquement Felipe Santana parti à Schalke 04.

Cependant, le Werder a enregistré l’arrivée de Di Santo en provenance de Wigan. L’attaquant argentin devrait donner encore plus de poids à l’attaque des verts.

La formation du BVB

Gündogan toujours blessé, c’est Sahin qui devrait être titulaire au milieu de terrain.