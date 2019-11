Liga Adelante : L'essentiel de la journée n°2

Résumé

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le relégué Mallorca qui après 48 minutes de jeu était mené 3 à 0 par Murcia sur sa pelouse. Après avoir perdu 4 à 0, le premier match à Sabadell, c'est une nouvelle déconvenue pour le club des Baléares qui s'incline 4 à 2 à domicile. Numancia s'impose sur ce même score mais sur son terrain face au promu Jaén à qui on prédit une saison très difficile et dans les profondeurs du classement. Tenerife n'a pas su transformer en but, sa supériorité numérique en deuxième mi-temps face à Hercules, malgré un match de haute qualité et de maitrise des Canariens, 0 à 0. Sabadell leader surprise après la 1ère journée, n'a pas connu le même élan positif sur le terrain de Ponferradina qui s'impose 2 à 0. Le Recreativo et le Sporting se sépare sur le score de 1 à 1. Le match entre Zaragoza et Mirandés est resté stérile 0 à 0. Cette journée est marquée par la victoire surprise de Cordoba sur la pelouse du Deportivo, 1 à 0. Eibar qui avait réussi le meilleur résultat des promus lors de la première journée, s'est incliné sur sa pelouse 3 à 0 face à Girona qui prend les commandes du championnat. De même qu'Alcorcon qui s'impose dans le derby Madrilène au stade Di Stefano face au Real Madrid Castilla, 1 à 0. Alcorcon qui a failli se voir relégué administrativement, est, après deux victoires en deux matchs, un prétendant sérieux aux premières places. Alavés et Las Palmas, se séparent sur un score de parité 1 but partout. Enfin, le Barça B s'est imposé 2 à 1 dans les dernières minutes face à Lugo qui n'a pourtant pas démérité.

Résultats

MALLORCA 2-4 MURCIA

0-1 Kike (14')

0-2 Dorca (32')

0-3 Kike (48')

1-3 Nsue (53')

2-3 Gerard Moreno (67')

2-4 Saúl Berjón (71')

NUMANCIA 4-2 REAL JAÉN

1-0 Del Pino (5')

2-0 Natalio (8')

2-1 Jona (9')

3-1 Julio Álvarez (36')

4-1 Juanma (59')

4-2 Víctor Curto (71')

TENERIFE 0-0 HÉRCULES

PONFERRADINA 2-0 SABADELL

1-0 Marquitos (46')

2-0 Fofo (48')

RECREATIVO 1-1 SPORTING

0-1 Scepovic (57')

1-1 Arana (p) (76')

ZARAGOZA 0-0 MIRANDÉS

DEPORTIVO 0-1 CÓRDOBA

0-1 López Silva (69')

EIBAR 0-3 GIRONA

0-1 Felipe Sanchón (p) (58')

0-2 Chando (p) (73')

0-3 Eloy (p) (89')

ALAVÉS 1-1 LAS PALMAS

0-1 Chrisantus (29')

1-1 Borja Viguera (80')

BARCELONA B 2-1 LUGO

1-0 Joan Román (13')

1-1 Sandaza (37')

2-1 Espinosa (84')

RM CASTILLA 0-1 ALCORCÓN

0-1 Ángel (16')





Classement