Real Sociedad - Olympique Lyonnais en direct (terminé)

Merci d'avoir suivi ce live au dénouement logique, mais difficile pour le football français, mais surtout pour les supporters lyonnais. L'Europa League sera pour l'Olympique Lyonnais.

Samuel Umtiti au micro de BeInsport : "Tout s'est joué lors du premier match. On a encaissé ses buts qui nous a fait du mal. La Real était au-dessus sur les deux matchs. Il nous a manqué de la réussite. On va apprendre avec ce genre de défaites".

C'est fini ! 2-0 pour la Real Sociedad ! 4-0 sur l'ensemble des deux matches. Il faut être humble, Lyon rejoindra la Ligue Europa, alors que pour la Real, c'est la C1. Les Lyonnais n'ont jamais été au niveau du club espagnol pendant les deux matchs. Il n'y a pas eu d'exploit côté lyonnais.

90' : CARLOS VELA POUR LE 2-0 !!! Quel slalom de Carlos Vela, toujours pas fatigué, qui pique le ballon dans les buts de Lopes !

Sur Twitter, les supporters pensent déjà à préparer l'Europa League :

On jouera l'Europa League, c'est devenu ça notre niveau. On est plus le Lyon de la grande époque avec Juninho et tout .. @OL @JM_Aulas — Brandon Dyunga (@BrandonDyunga) August 28, 2013

Vraiment triste de se résultat mais la ligue europa est a notre niveau, on ne pouvais pas espérer plus.. @OL #LDC #RSOL #teamol — CLARCK (@alexclarckdjs) August 28, 2013

85' : La fin du match est un triste spectacle pour les supporters lyonnais. Très peu d'occasions, et une envie d'en finir du côté des joueurs.

83' : Sortie de Bergara pour l'entrée d'Elustondo côté Real. Maxime Gonalons sort pour l'entrée de Ferri côté lyonnais

79' : La Real Sociedad a toujours envie de marquer et de gêner les relances lyonnaises.

77' : Xabi Prieto sort pour l'entrée de Castro

76' : Carton jaune pour Umtiti, pour une faute sur Carlos Vela. Pendant que Gourcuff sort à la place de Bahlouli.

Sur Twitter, on interpelle déjà Jean-Michel Aulas :

@JM_Aulas On est d'accord que l'équipe actuelle ne nous mènera pas loin? — #TeamOL (@teamol_officiel) August 28, 2013

74' : Malgré une belle entrée de Fekir, aucun joueur offensif n'a réussi à faire un bon match. Lacazette aura été transparent !

71' : Griezmann, excellent ce soir, sort pour l'entrée de Granero

70' : Les Lyonnais n'y sont plus. Psychologiquement, ils ont pris un coup sur la tête.

69' : Griezmann sur coup-franc voit sa frappe cadrée, mais dégagée par Lopes en corner !

66' : Carlos Vela sur corner, marque de la tête. Il était tout seul dans la surface !

66' : BUT !!! 1-0 !!! Carlos VELA !!!

65' : Seferovic, encore lui, sur l'angle fermé des buts voit sa frappe arrêté par Lopes

63' : Les Basques ont laissé des cadeaux, en termes d'occasions non concrétisées aux Lyonnais. Mais, ils sont largement supérieurs sur les deux rencontres.

62' : Coup-franc de Gourcuff aux 30 mètres. Ca passe un bon mètre au-dessus !

Alors que pour Bafé Gomis, toujours en phase de départ de l'OL, on pense pas tellement au match de Lyon :

Au restaurant avec mes proches pour souhaiter l'anniversaire à ma chérie. Mais quand même une pensée… http://t.co/ASJA6YT7no — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 28, 2013

Le chanteur M.Pokora, supporter de l'OM, ne peut qu'admirer la qualité technique des Basques :

Seferovic Vela Griezmann ça va vite devant... Belle équipe cette Real Sociedad... Vaut mieux pas les avoir dans le groupe eux! #LDC #RSOL — Matt Pokora (@MPOFFICIAL) August 28, 2013

57' : LE RATE ! Seferovic qui frappe un ballon distillé par Griezmann dans sa course, après un contre. La frappe passe à côté, alors que Lopes était battu.

55' : Jeu à trois entre les joueurs de la Sociedad avec Vela qui centre pour un attaquant dans la surface. Hors-cadre !

53' : Frappe de Bedimo aux 20 mètres, mais facilement captée par Bravo

52': Les Lyonnais sont plutôt bien entrés dans cette deuxième période, mais ils ne trouvent pas le cadre pour le moment et mettent peu en danger les Basques

51' : Coup-franc côté droit de Yoann Gourcuff. Le centre trouve Clément Grenier qui ne peut trouver le cadre de la tête

47' : Seferovic, après un contre et une passe de Vela dans la surface ! Sa frappe touche le poteau. Encore une fois, les Lyonnais sont tout près de la correctionnelle !

46' : Nabil Fekir provoque dans la surface, mais ne peut tirer ; il a été trop gourmand !

Coup d'envoi donné par les Espagnols !

45' : Yacine Benzia, encore trop tendre est sorti pour l'entrée de Nabil Fekir

Remi Garde, au micro de Beinsport : ''Il faut passer plus sur les côtés, il y a possibilité. Il y a une belle équipe en face"

L'affluence est de 28 955 spectateurs au stade Anoeta de San Sebastian

Quelques réactions des Twittos à la première mi-temps de Lyon :

Pour moi Lyon est techniquement trop faible et tactiquement impuissant @DanielRiolo — floyd Miller (@Floydevana) August 28, 2013

MI-TEMPS : 0 à 0 ! Lyon n'est absolument plus dans le match, les meilleurs occasions ont été espagnoles. Malgré 15 premières minutes de qualité, les Lyonnais ont baissé le pied.

45' : Frappe de Grenier, aux 20 mètres, c'est contré.

43' : Bergara tente une volée aux 40 mètres, mais ça passe très loin du cadre

41' : Après des premières minutes encourageantes, les Lyonnais ne sont plus dangereux du tout. Inquiétant. La remontée du score est plus que compromise aux vues de cette première période

39' : Clément Grenier qui effectue un bel enchaînement et transmet la balle à Lacazette qui face à deux défenseurs ne peut pas tirer.

37' : Vela, encore lui, en profondeur, d'une frappe croisée met en danger Anthony Lopes, qui fait une belle parade !

36' : Carlos Vela s'écroule dans la surface après un contact de Koné, carton jaune pour le joueur de la Real.

34' : Bedimo comme à son habitude monte beaucoup et est l'un des seuls lyonnais à surnager face à la pression espagnole

33' : Carlos Vela et Griezmann sont des véritables poisons pour la défense lyonnaise.

31' : Arrêt de LOPES ! Grizmann encore lui, controle un centre venu de la gauche, sa frappe n'inquiète pas Lopes !

30' : On ne voit pas comment Lyon pourrait inverser la tendance tant les Lyonnais ont du mal à accéder au but basque.

28' : Griezmann en corner en retrait à ras de terre, pour Carlos Vela qui reprend et tire à quelques centimètres des buts !

25' : La possession est lyonnaise à 58%

23' : Alex Lacazette est transparent en pointe pour le moment.

21' : Coup-franc très excentré de Grizmann, qui arrive vers Lopes qui dévie en corner

20' : Les Espagnols sont de plus en plus dangereux, et récupèrent beaucoup plus haut les ballons !

19' : Centre de Vela dans la surface, Anthony Lopes sorti, un joueur du Real Sociedad place une tête mais Bedimo est là pour contrer la tête !

15' : Yoann Gourcuff n'a pas touché beaucoup de ballons

12' : Frappe de Clément Grenier sur coup-franc un peu excentré au 20 mètres : la frappe passe loin du cadre

9' : Griezmann s'offre un raid en contre, mais son ballon piqué n'inquiète pas Anthony Lopes. C'était chaud !

6' : Griezmann pour le coup-franc, contré par le mur lyonnais. Corner !

5' : Centre de Clément Grenier, Alex Lacazette était à l'affut dans la surface, mais ne peut toucher la balle.

3' : Les Lyonnais se ruent à l'attaque et gagnent les ballons très haut

1' : Frappe de Gueida Fofana au 20 mètres, c'est contré ! Corner

0' : C'est parti. Les Lyonnais donnent le coup d'envoi !

20:43 Les joueurs rentrent sur la pelouse sous une ambiance électrique !

20:39 En quelques minutes, le stade s'est bien rempli. Les supporters basques veulent être présents pour écrire une nouvelle histoire européenne.

20:32 A quelques minutes du coup d'envoi, le stade n'est pas rempli : on attend les derniers supporters.

20:19 Les clubs de Evian TG et de Toulouse ont apporté leur soutien à l'Olympique Lyonnais sur Twitter

20:15 On attend 250 supporters lyonnais en Espagne. A noter que des heurts ont eu lieu entre supporters lyonnais et supporters espagnols. Le fruit, selon les premières informations de certains ultras.

20:14 Aux vues du score du match aller, l'OL n'a que 3% de chances de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Samuel Umtiti au micro de Beinsport, il y a une vingtaine de minutes :

"Nous allons essayer de se qualifier, même si nous savons que ce sera très difficile" #LECLUB — beIN SPORT (@beinsport) August 28, 2013

20:04 Les compositions ont été annoncées, il y a quelques minutes et on assiste pas à de réelles surprises : le duo Grenier-Gourcuff est aligné côté lyonnais alors que du côté de la Real Sociedad, on pourra compter sur Griezmann, auteur du premier but magnifique à l'aller.

20:00 Bonsoir et merci d'être présent ce soir pour le live entre la Real-Sociedad et l'Olympique Lyonnais. La tâche pour les Gones sera ardue puisqu'ils ont deux buts à rattraper après leur défaite à Gerland.