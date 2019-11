Bayern Munich - Chelsea FC en direct (terminé)

Merci à tous d'avoir suivi ce LIVE de Supercoupe d'Europe entre le Bayern Munich et Chelsea. Un beau match, avec des buts, des occasions et une prolongation épique. Bonne fin de soirée à tous !

Les Champions d'Europe remportent la Supercoupe d'Europe !!! L'équipe de Pep Guardiola remporte la belle coupe au terme d'un match épique. 2-2 à la fin du match, 5-4 aux tirs aux buts ! Mourinho doit encore s'incliner contre le catalan !

Lukaku qui loupe sa frappe. Neuer l'arrête.

Shaqiri qui frappe, Cech la touche mais non c'est au fond. 5-4

Ashley Cole, poteau rentrant ! 4-4 ! C'était chaud !

Aucun joueur ne craque pour le moment ! Suspense !

Ribéry qui la met à contre pied ! Avantage : 4-3 !

Lampard qui la met au fond : 3-3 ! Aucun raté pour le moment

Lahm qui la met au ras du poteau ! 3-2

Oscar le transforme aussi : 2-2

Kroos transforme aussi : 2-1 pour le Bayern

David Luiz le transforme ! 1-1

Premier tir au but pour le Bayern ! Transformé par Alaba ! 1-0

Les deux équipes se sont donnés à fond tout le match. Légère avantage au Bayern qui a poussé deux fois pour revenir au score. Mais rien est fait puisque les tirs au buts sont une logique imparable !

Tirs au buts en perspective ! Le Bayern égalise à la dernière seconde ! C'est magnifique ! Quel match que nous offre les deux équipes !

120' EGALISATION !!! MARTINEZ qui profite d'un caffouillage dans la surface et crucifie Cech !!!!

119' : Mandzukic encore ! Alaba pour le centre sur l'attaquant munichois. Sa tête frappe le sol avant de sortir au-dessus des buts de Cech !

118' : Götze qui dévie pour Boateng à l'entrée de la surface. Sa frappe est trop enlevée ! Au-dessus !

116' : Ribéry au coup-franc, Cech s'envole pour dévier la balle qui filait au but ! Quel match du gardien tchèque ce soir !

115' : Bon coup-franc pour le Bayern aux 26 mètres ! Mourinho demande plus de soutien de la part des supporters anglais ! Ashley Cole est averti d'un carton

113' : Nouvel arrêt de Cech devant Götze ! Le jeune allemand dans la surface trouve les jambes du tchèque ! Ca chauffe de partout ! Incroyable !

112' : Centre d'Alaba de la gauche, remise de Mandzukic trouve Shaqiri qui est contré par Cahill

Sortie de Hazard pour l'entrée de John Terry ! Un changement 100% défensif

110' : Il reste dix minutes pour le Bayern pour revenir.

107' : Arrêt de Cech ! Un arrêt sur une tête de Mandzukic

107' : Frank Lampard n'a jamais été à son avantage ce soir. Il a été éclipsé par Oscar, très bon ce soir.

106' : Ribéry dans la surface qui centre pour Mario Götze, sa frappe est contrée par un défenseur bleu !

C'est reparti pour la 2ème période des prolongations.

Mi-temps de la prolongation. Chelsea qui repasse devant alors qu'ils sont à 10 contre 11. Un but signé Eden Hazard qui répond à Frank Ribéry. Ca fait 2-1, mais que les organismes sont lourds côté londonien. Les Munichois ont semble-t-il les ressources nécessaires pour revenir au score.

106' : Les Munichois campent dans la surface londonienne ! C'est chaud par tous les côtés !

103' : Javi Martinez qui tente une frappe lourde à 20 mètres. Contrée par Cahill

100' : Shaqiri qui ne peut être dangereux avec une reprise contrée. Corner !

98' : Frappe d'Alaba, après une passe de Ribéry côté gauche. Dans le petit filet !

97' : Sortie du buteur Torres, pour l'entrée de Lukaku

96' : Les Munichois n'ont plus le choix, il faut continuer à attaquer surtout qu'il reste 25 minutes.

95' : Sortie de Robben pour l'entrée de Shaqiri

93': EDEN HAZARD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-1 !!!! Le belge traverse toute la partie gauche de la surface munichoise avant d'armer une frappe à ras du sol qui trompe Manuel Neuer !

91' : Coup-franc excentré à droite pour Robben. Largement au-dessus

90' : Les Blues donnent le coup d'envoi des 30 premières minutes de cette prolongation

Ces 90 minutes n'ont pas été désagréables, les deux équipes se donnent à fond.

Didier Roustan, qui rappelle l'effet Mourinho chez les Blues.

Bonne équipe de tueurs Chelsea hein(pfff l'attentat de Ramirez sur Gotze..)Ça - rappelle rien? Mourinho style.. — DidierRoustan (@DidierRoustan) August 30, 2013

Fin du temps réglementaire ! 1 partout entre les deux équipes ! Le Bayern Munich a été bien meilleur sur cette seconde période, cependant les Munichois n'ont pas pu tuer le match. Il faudra passer par les prolongations pour départager les deux équipes.

90' : On approche des prolongations. Mauvaises nouvelles pour les entraîneurs, puisque la saison ne fait que commencer et les organismes ne vont peut-être pas supporter les 30 minutes en plus.

89' : Torres reçoit un carton jaune

87' : Ribery après un relai avec Lahm ne trouve pas le cadre !

85' : Obi Mikel entre pour Schürrle. Pas forcément un remplacement tactique, mais avec Ramires, expulsé, il manque un joueur dans le milieu de terrain.

84' : ROUGE pour Ramires ! Grosse charge sur Götze !

83' : Arrêt de Neuer ! David Luiz sur coup-franc place une tête qui oblige Neuer à s'employer !

83' : Carton jaune pour Jérome Boateng après un tâcle sur Oscar

82' Mandzukic pour Kroos dans l'axe qui frappe, c'est contré par un défenseur et c'est tout près de lober Cech. Corner !

77' : La BARRE pour Ivanovic sur corner. D'une tête, le défenseur serbe touche la barre transversale !

77' : Le match perd en intensité.

75' : Javi Martinez reste au sol après une semelle de Fernando Torres

73' : Kroos tente sa chance aux 20 mètres après un corner. Ca passe hors-cadre

70' : Petr Cech loupe son dégagement sur une passe en retrait d'Ashley Cole. Thomas Müller sort pour l'entrée de Mario Götze

69' : Frappe d'Oscar contrée par la tête d'un défenseur allemand

68' : Eden Hazard dans la surface, après un contrôle pied gauche ! Frappe captée par Cech.

67' : Très bon retour de Cole sur Müller. Sur le corner qui suit, Robben reprend d'une volée le ballon, ça passe pas loin !

65' : David Luiz prend un carton après un choc avec Mandzukic

64' : Coup-franc de Ribery (33 mètres), tête d'un Blues. Corner ! Le corner ne donne rien !

63' : Alaba a glissé côté gauche de la défense, Torres récupère la balle, et dans la surface, Oscar tire mais Cech plonge dans ses pieds. Lampard ensuite, mais la frappe passe au-dessus ! Quelle occasion !

61' : Centre de Schürrle pour Torres, mais un défenseur munichois est là pour dégager en corner

59' : Les Londoniens n'existent plus offensivement à l'image de Schürrle qui loupe totalement sa passe en profondeur vers Ramires

57' : Les Londoniens dégagent les offensives allemandes mais n'arrivent pas du tout à relancer

56' : Rafinha sort pour l'entrée de Javi Martinez

55' : Coup franc de Ribéry, en retrait pour Arjen Robben, qui, au point de pénalty, frappe dans les tribunes du stade de l'Eden

52' : La confiance vient de tourner à l'avantage des Allemands qui sont beaucoup plus dangereux dans le jeu.

50' : Le but du Bayern vient à point nommé, tant les Allemands ont eu des bonnes occasions pendant la première mi-temps. Chelsea doit changer vite de tactique.

48' : RIBERY ! ENCORE ! Volée du Français qui passe juste à un bon mètre des buts de Cech !

46' : EGALISATION DE RIBERY !!! Frappe pure dès 20 mètres. Aucun joueur des Blues vient contrer la frappe ni même attaquer le Français ! Petr Cech est battu !

45' : Pas de changement des deux côtés. C'est reparti !

La seconde période va reprendre !

Statistique intéressante : Fernando Torres a marqué en finale de l'Euro, en finale du Community Shield, en finale d'Europa League et désormais en Supercoupe d'Europe :

Fernando Torres has now scored in the finals of the European Championship, the Community Shield, the Europa League and UEFA Super Cup. — deafinet (@Movie_istic) August 30, 2013

C'est la Mi-temps ! Chelsea a ouvert la marque grâce à Fernando Torres. Mais le Bayern ne semble pas résigné mais seul Ribéry semble prendre l'ascendant dans les duels. Pour Chelsea, le bloc est bien en place, et la seconde mi-temps va ressembler à un attaque-défense, si José Mourinho persiste dans cette tactique.

43' : Robben tire au but aux 18 mètres, mais c'est contré par Ramirès et la balle arrive tranquillement dans les bras de Cech.

43' : Le Bayern abuse de centres qui n'arrivent très rarement à inquiéter les défenseurs de Chelsea

42' : Frank Ribery semble être le seul munichois dangereux dans cette partie. Offensivement, ni Robben, ni Mandzukic sont en réussite.

40' : Cahill qui est averti après un duel rugueux dans les airs avec Thomas Müller

39' : Les contres de Chelsea sont des poisons pour l'équipe de Guardiola.

37' : Arjen Robben, sur le côté droit, qui centre à ras de terre pour Müller, mais la frappe de Müller est contrée par Cahill ! La frappe aurait été cadrée si Cahill ne l'avait pas dévié

36' : Mourinho prend des notes sur son calepin depuis le début du match. Encore perfectible l'équipe du Mou ?

34' : Encore Frank Ribery, après une belle action devant la surface, le Français tente d'enrouler sa frappe, mais ça passe très loin du cadre !

33' : Nouvelle faute de Ribery. Attention à ne pas prendre de deuxième carton

30' : TORRES ! Schürrle qui trouve Torres dans la surface, qui enchaîne par une frappe. Au dessus !

30' : Les Allemands commencent à retrouver un peu de jeu, et d'occasions.

26' : Frappe de Ribery après un beau crochet dans la surface. Ca passe à côté.

Un fan d'Eden Hazard qui demande à Ribery de donner son trophée à Eden Hazard

On this showing, Ribery should give Hazard his trophy #Supercup @ChelseaLFC @BBCMOTD — UTDinUAE (@sethrey1471) August 30, 2013

24' Alaba pour le centre, mais personne pour reprendre. Sauf David Luiz qui dégage

22' : Carton jaune pour le Français Frank Ribéry

21' : RIBERY ! Déviation de Mandzukic pour Ribéry qui frappe ! Arrêt de Petr Cech !

17' : La possession est munichoise à 68%. On sent la patte de Pep dans ce registre là.

16' : Contre londonien, Torres sur le côté droit, à l'entrée de la surface tente un centre-tir qui passe pas loin du cadre

13' : Les deux équipes jouent crânement leur chance. On espère que ça durera longtemps

11' : Ribéry est très mobile depuis le début de la rencontre. Dommage que Mandzukic n'est pour le moment pas en réussite

9' : Philip Lahm sur une reprise de volée, bien captée par Cech

8' : BUT DE TORRES !!! 1-0 pour Chelsea !!! Eden Hazard à l'origine dans l'axe qui remet vers Schürrle pour Torres sans contrôle qui fusille Neuer !!!

7' : Les supporters munichois donnent de la voix : "Super Bayern, Super Bayern"

7' : Frank Ribéry qui manque sa frappe alors qu'il était bien placé dans la surface. Sa frappe est beaucoup trop croisée !

6' : Première frappe londonienne : Eden Hazard dans les 20 mètres, mais sa frappe passe à côté. Pas de danger

5' : Les joueurs de Chelsea usent d'un pressing très haut, notamment sur les latéraux

2' : Mandzukic pour la première occasion de la partie : centre de Boateng pour l'attaquant munichois. Mais ça passe assez largement à côté du cadre de Petr Cech

0' : Les Munichois vont donner le coup d'envoi ! C'est parti !

20:44 Les joueurs entrent sur la pelouse

20:40 Une petite cérémonie d'introduction se déroule en ce moment sur la pelouse.

20:36 Les arbitres de ce soir sont suédois et l'arbitre de ce match est Jonas Eriksson (97 matchs internationaux)

20:30 A noter que Philip Lahm jouera en sentinelle devant la défense, et non pas en défenseur droit comme à son habitude. Ca devrait être dû à l'absence de Bastian Schweinsteiger.

20:25 Les joueurs des deux équipes sont sur la pelouse pour l'échauffement. La tension monte !

20:20 José Mourinho n'a jamais remporté la Supercoupe d'Europe, alors que le Bayern ne la jamais remporté non plus. A noter que le gagnant de cette rencontre gagnera 3 millions d'euros alors que le perdant devra se consoler avec 2,2 millions d'euros.

20:08 La composition des équipes est sans surprise des deux côtés : Mario Götze ne sera pas titularisé côté bavarois alors que du côté de Chelsea, John Terry est remplaçant.

20:05 Pour Frank Ribery, ça sera le moment de montrer qu'il a amplement mérité son titre de Meilleur joueur UEFA de l'année :

20:00 Le technicien espagnol, Pep Guardiola n'a pas voulu s'attarder sur les retrouvailles entre les deux entraîneurs ce soir : "Une fois le coup d'envoi donné, tous les regards seront tournés vers les joueurs."

19:55 A moins d'une heure, l'équipe de Chelsea vient d'arriver à l'Arena Eden :

We've just arrived at Eden Stadium, just over an hour until kick-off. #CFC pic.twitter.com/eyq19Scv3J — Chelsea FC (@chelseafc) August 30, 2013

19:49 Bastian Schweinsteiger, blessé, ne participera pas à la rencontre.

19:40 Mourinho a laché en conférence de presse : "Le Bayern de Jupp Heynckes était la meilleure équipe d'Europe. Avec désormais un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours aussi bon". Ambiance très froide donc.

19:37 Ce sont aussi les retrouvailles entre Pep Guardiola et José Mourinho, qui se retrouvent non plus en Espagne, mais dans deux clubs différents. Le bilan est plutôt à l'avantage du catalan avec 7 victoires contre 3 défaites et 7 nuls entre les confontations Guardiola - Mourinho.

19:35 Il s'agit des retrouvailles entre les deux clubs, puisque Chelsea avait battu le club bavarois en finale de la C1 en 2012 aux tirs aux buts (1-1) à l'Allianz Arena. Il y a alors de la revanche dans l'air pour les joueurs allemands.

19:34 Bienvenue à tous et à toutes pour la finale de cette Supercoupe d'Europe entre le Bayern Munich et Chelsea FC. Le coup d'envoi a lieu à 20h45.