Serie A : les résultats de la 2ème journée

Juventus Turin 4- Lazio Rome 1

La Lazio n’a pas retenu la leçon. Balayés par ces mêmes turinois en Supercoupe d’Italie (4-0) la Lazio a pris l’eau contre la Juve, bien trop forte décidément. Avec un Arturo Vidal, en feu, auteur d’un doublé à la 14ème et à la 26ème la Lazio réduisait le score par l’inévitable Miroslav Klose (28ème), mais la Juventus enfonce le clou par Vucinic (49ème). Le coup de couteau viendra finalement par Carlos Tevez à la 80ème minute. A noter que la Lazio a joué 30 minutes en inférioté numérique après l’expulsion d’Hernanes. La Juventus continue en pleine bourre après une première victoire un à zéro contre la Sampdoria de Gênes. 6 points en 2 matches, c’est la rentrée parfaite !

Chievo 2 – Naples 4

Ca va très bien aussi pour le Napoli. Lancé sur orbite par Marek Hamsik dès la 13ème minute, le Chievo réagissait par Paloschi (24ème), mais Callejon répond du tac-au-tac à la 27ème minute. Avant que Paloschi, pour le doublé vienne refroidir les ambitions de Naples (40ème). Finalement, tout se jouera en seconde mi-temps, avec un nouveau but d’Hamsik (64ème) avant que Gonzalo Higuain ne vienne marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs et mettre à l’abri le club napolitain (80ème). Une chose est sûre, si Naples continue sur sa lancée, elle devrait faire long feu dans la tête du championnat.

As Roma 3 – Hellas Verona 0

Pour ses débuts à l’Olimpico, Rudi Garcia et les siens n’ont pas déçu : malgré une première mi-temps sans but, il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir les Romains prendre le dessus sur Verone : Cacciatore trompe son propre gardien (56ème), avant que l’ancien Lyonnais, Miralem Pjanic vienne marquer le break sur un magnifique lob (59ème). Ljajic punit totalement Hellas avec un troisième but (66ème). En dix minutes, le match est bouclé pour les Romains, et Rudi Garcia ne peut qu’être rassuré par les deux premiers matchs de Serie A avec un bilan très satisfaisant : 2 victoires en 2 matchs et aucun but encaissé.

Milan AC 3 – Cagliari 1

Pour le Milan AC, il fallait se ressaisir après une première déconvenue et une défaite contre Vérone pour la première journée. Finalement, Milan a rassuré. Avec un premier but de Robinho après un très bon centre de Balotelli (8ème), et face à des joueurs de Cagliari, bien inoffensifs, Milan AC se dirige vers une victoire assez simple, en faisant le break grâce à Philippe Mexès ; le français se retrouve dans la surface, à l’affut d’une frappe bien repoussé par Agazza. (30ème). Mais, deux minutes plus tard, Cagliari réduit la marque par Sau qui place une frappe enroulée en pleine lucarne d’Abiatti (32ème). Balotelli clos la marque grâce à un ballon qui se retrouve dans ses pieds et qui fusille le gardien adverse (61ème). Victoire méritée, donc pour le Milan AC, qui lance enfin sa saison.

Catane 0 – Inter Milan 3

Décidément, les favoris n’ont pas fait dans la dentelle ; l’Inter non plus. Victorieux de Catane, trois buts à zéro, les Interistes lancent bien leur saison. Palacio ouvre le score pour l’Inter (19ème) avant que Yuto et Gabriel y marquent leurs buts. (56ème et 80ème). Catane n'a pu rien faire, tant l'équipe intériste était supérieur. Là, aussi, c'est deux victoires en deux matchs.

Les autres résultats :

Atalanta 2 – Torino 0

(BUT : Guglielmo à la 57ème minute, Stefano à la 80ème)

Bologne 2 – Sampdoria 2

(BUT : 41' - Moscardelli Davide, 64' - Kone Panagiotis pour Bologne, 25' – Eder, 71' - Gabbiadini Manolo)

Gênes 2 – Fiorentina 5

(BUT : 54' - Gilardino Alberto, 60' - Lodi Francesco pour Gênes, 10' - Aquilani Alberto, 14' - Rossi Giuseppe, 41' - Gomez Mario, 55' - Rossi Giuseppe, 90+4' - Gomez Mario)

Sassuolo 1 – Livourne 4

(BUT : 66' - Zaza Simone pour Sassuolo, 43' - Greco Leandro, 69' - Emeghara Innocent, 74' – Paulinho, 85' - Emeghara Innocent)

Udinese 3 – Parme 1

(BUT : 11' - Badu Emmanuel Agyemang, 72' - Heurtaux Thomas, 89' – Muriel pour l’Udinese, 82' - Cassano Antonio)