Norwich n'a pas vu le jour

Ils le savaient et pourtant ils n'ont rien pu faire. Norwich a vécu l'enfer à White Hart Line, Tottenham a profité des égarements de la défense des canaries pendant le match pour mettre le ballon au fond des filets par deux fois. Après un début de match poussif, l'équipe d'André Vilas-Boas est parvenu à remettre les pendules à l'heure. D'abord dans le jeu, puis en se créant des occasions. Il fallut attendre la 27e min pour voir Sigurdsson conclure un beau mouvement collectif entre l'Islandais, Soldado et Eriksen. Norwich tentait de réagir, mais timidement. Suite à un bon débordement, Nathan Redmond trouvait Ricky Van Wolfswinkel au point de penalty, mais l'attaquant Hollandais ne parvenait pas à trouver le cadre (35e). Le score ne bougeait plus et Tottenham menait logiquement à la pause 1-0.

Dès le retour des vestiaires, les spurs repartaient à l'attaque et suite à un bon centre de Paulinho, Sigurdsson encore lui surgissait au second poteau pour tromper Ruddy (49e). Le gardien international anglais pas exempt de tout reproche sur cette action. Par la suite et malgré quelques tentatives, Norwich ne parvenait pas à réduire la marque. Tottenham s'imposait donc assez tranquillement. Grâce à ce succès précieux face à une équipe toujours difficile à manoeuvrer, les hotspurs remontent au second rang avec 9 points. Juste derrière l'ennemi Arsenal (vainqueur lui de Sunderland). Les canaries de Norwich chutent à la 12eme place avec 4 points.

Lors de la prochaine journée, Tottenham se déplacera au Pays de Galles, à Cardiff. Tandis que Norwich recevra Aston Villa.