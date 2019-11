Résumé 8ème journée Russian Premier League : Une journée avant l'Europe

La 8ème Journée plutôt morose de Russian Premier League etait calé entre la trève internationale et les premiers match de coupe d'Europe, autant dire que le spectacle n'etait pas au rendez-vous, retour sur les différents matchs de la journée :

CSKA Moscou 1-0 FK Rostov

Le CSKA Moscou leader du championat recevait au Stade Eduard Streltsov, le FK Rostov, le club surprise du début de saison, mais qui reste sur une période plutot morose au niveau des résultats depuis 2 Journées.

Cette rencontre marquait les débuts en championnat de la nouvelle recrue brésilienne du CSKA en provenance de Botafogo, le jeune Vitinho, 19ans, auteur d'une première plutot réussie.

Un match moyen dans l'ensemble, malgré de très belles occasions du CSKA Moscou notamment, des occasions qui permettent a Stipe Pletikosa, le gardien de but international croate de Rostov, de se mettre en evidence sur deux superbes parades.

La solution va venir du banc du CSKA, Vitinnho sort et Leonid Slutsky décide de lancer dans le grand bain le jeune Konstantin Bazelyuk, espoir montant du CSKA Moscou, auteur de 2buts la semaine dernière avec les espoirs et ayant inscrit déjà 11buts en 7 matchs avec l'équipe B du CSKA. Un Total de 15buts en 10 apparitions depuis le début de la saison. Bien servis par Zuber sur le coté droit, Ahmed Musa va habilement déborder la défense de Rostov avant d'ajuster un centre parfait pour le jeune Bazelyuk qui ouvre le score 5 minutes après son apparition sur la pelouse, on ne pouvait pas rever de meilleur débuts pour le jeune Bazelyuk, qui en plus de son but, offre une solution alternative a Leonid Slutsky au niveau des différents profils d'avant-centre a sa disposition.

Le CSKA s'impose donc timidement 1-0 et se maintient en tant que Leader du classement juste avant de se rendre a Munich pour y affronter le Bayern pour le compte de la 1ère journée de Ligue des champions.

Volga Nizhny Novgorod 0-1 Spartak Moscou

Volga Nizhny Novgorod acceuille le Spartak Moscou de Valery Karpin, sur la selette, avec l'ambition de faire tomber le club le plus populaire de Russie et en proie aux nombreux doutes depuis la blessure de leur défenseur Centrale, Salvatore Bocchetti.

Karpin joue sa tête sur ce match et ca se ressent au niveau du jeu produit par son équipe, très frileuse et relativement peu entreprennante dans le secteur offensif. La décision va se faire grace a l'attaquant armenien du Spartak, Yura Movsisyan, auteur du seul but du match, bien servis par Kombarov, et après, plus rien. Le Spartak va prendre le minimum de risque, s'occupant juste de conserver le ballon, afin d'éviter les contre éclairs d'un Volga peu inspiré malgré quelques tentatives.

A L'image de son rival le CSKA, le Spartak Moscou va se contenter de gerer la fin de match, permettant ainsi de prendre le minimum de risque possible et profitant ainsi de ce temps faible volontaire pour ne pas s'épuiser inutilement avant le choc du Week End prochain, le Derby contre le CSKA Moscou, match lui aussi déterminant pour l'avenir de Karpin a la tête des Rouges et blancs.