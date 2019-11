Petit voyage au Stade Central Lokomotiv

Grosse surprise, le public est très varié. Ne connaissant que le Parc des Princes en football, je suis surpris du nombre de femmes, personnes âgées, jeunes dans les tribunes. Tout cela contribue à une ambiance bon enfant. Aucun sentiment d’insécurité, on retrouve des policiers dans chaque tribune. Pour peu que des supporters s’approchent un peu trop du terrain ou s’agitent un peu trop, on peut les voir intervenir.

Le stade est neuf, il date de 2002, et sur les 30000 places disponibles, seules 20000 étaient occupées. Petite information des locaux, éviter de trop trainer dans le quartier du stade, c’est pas forcément le mieux fréquenté de Moscou.

Comme dit précédemment, nous étions, en ¼ de virage, juste à coté des supporters du Lokomotiv.

Situation parfaite pour le second but du CSKA. But de Musa à la 82éme.

Concernant le match, tout s’est emballé dans la dernière demie heure. Assez rapidement, le CSKA prend l’avatange avec un but sur coup-franc de Honda. Malheureusement pour le Lokomotiv, Guilherme se blesse sur cette action, et est obligé de sortir. Dommage pour lui, ses supporters avaient pourtant déployés une banderole en son honneur. A la 64éme, la sortie de Elm a considérablement affaibli le milieu du CSKA. Moins de 10 minutes plus tard, Maicon sortait après avoir enflammé son côté gauche pour laisser sa place à Felipe Caicedo. Ce double changement a relancé le match. D’abord avec un penalty arreté par Akinfeev, puis sur l’action suivante, le Loko a enfin réussi à marquer. Les offensives dangeureuses se sont alors accélérées.