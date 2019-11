Résumé 9ème Journée Russian Premier League : Le CSKA explose, le Zenit s'impose et le Spartak en impose

Cette 9ème Journée de Premier League nous proposait de belles affiches entre les deux derbys moscovites, une 9ème journée riche en buts et en spectacle :

Dinamo Moscou 1-3 Lokomotiv Moscou

Match d'ouverture de cette 9ème Journée, ce derby Moscovite a longtemps maintenu le suspence quand à l'issue finale de cette rencontre. Le Dinamo auteur d'un mercato très intéréssant en terme de quantité et de qualité acceuille le Lokomotiv qui renoue avec les sommets du championnat, enchaînant les résultats assez satisfaisants compte tenu de la saison précédente qui avait été en terme de résultat, la pire saison de l'histoire du Lokomotiv.

La première mi-temps est un round d'observation géant, tout va se débloquer en 2ème période lorsque Dan Petrescu et Leonid Kuchuk vont ordonnés a leurs joueurs de se projetter vers l'avant, de mettre le pied et d'arreter de se montre frileux.

Dame N'Doye l'avant centre du Lokomotiv déjà très en vue au cours de la première période va permettre a son équipe de prendre l'avantage avant que Christian Noboa égalise pour le Dinamo, on attaque des deux cotés et le match est très ouvert, voir trop ouvert pour Douglas le défenseur central du Dinamo qui rate son intervention sur N'Doye bien lancé par Samedov, un tacle dans la surface qui entraine un carton rouge pour le défenseur et un pénalty que va se charger de transformer Samedov qui redonne l'avantage au Lokomotiv.

Tkachev va permettre au Lokomotiv de faire le break, une victoire importante du Lokomotiv qui revient a un point du CSKA avant les matchs du Zenit et du Spartak, une belle opération pour les joueurs de Kuchuk qui ne cessent de surprendre en répondant présent dans les grands rendez vous, il faudra compter avec le Lokomotiv cette saison.

Spartak Moscou 3-0 CSKA Moscou

Spartak contre CSKA, CSKA contre Spartak, le Classique de Russie, le derby moscovite le plus attendu, l'affiche du championnat, les deux équipes ont jusqu'alors réalisé un début de championnat plutot intéressant, un seul point noir cependant du coté du Spartak, l'élimination précoce en Europa League a laissé des traces, de plus la blessure de l'international Italien Salvatore Bocchetti a un peu handicapé l'équipe de Karpin, qui joue son avenir en tant qu'entraineur lors du Derby.

Malgré une débacle en Ligue des champions mardi dernier 3-0 contre le Bayern Munich, tout laisse à penser que c'est le CSKA Moscou qui est favori, malgré les nombreuses absences de joueurs cadres comme Doumbia, Elm ou Dzagoev, Leonid Slutsky présente un Onze de départ capable de rivaliser avec l'équipe du Valery Karpin lui aussi privé de ses deux défenseurs centraux titulaires.

Le match est complètement a sens unique, le Spartak domine le CSKA dans tout les secteurs, les joueurs de Slutsky, comme contre le Bayern quelques jours auparavant, sont étouffés par le milieu de terrain du Spartak, mené par un Tino Costa auteur sans doute de son meilleur match depuis son arrivé en Premier League.

Les Deux ailiers Zuber et Tosic ne peuvent s'en remettre qu'a l'exploit individuel, la connexion Honda - Musa est totalement neutralisée, et le milieu de terrain bricolé Wernbloom - Cauna prend l'eau sur chaque offensive des Rouge-&-Blanc.

L'image que l'on retiendra sans doute coté CSKA, c'est le premier but encaissé par Igor Akinfeev, complètement abandonné par sa défense qui laisse Aras Özbiliz ajuster sa reprise, le gardien et capitaine du CSKA semble dépité et n'ose meme pas s'en prendre a sa défense, pendant que Leonid Slutsky et ses adjoints sur le banc semble tout aussi perdus que leurs joueurs sur le terrain.

Contrairement à la semaine dernière ou Valery Karpin et ses joueurs avait livrés un match frileux a Volga, cette fois ci le Spartak offre un jeu plus que séduisant, c'est une domination TOTALE et une maîtrise complete du match.Dmitry Kombarov va inscrire le 2ème but du Spartak en deuxième mi-temps, et il va juste après offrir le 3ème but à Sergey Parshivlyuk, le lateral gauche auteur d'un centre décisif pour le lateral droit, un but qui témoigne de la passivité des joueurs du CSKA qui semblaient perdus et comme d'habitude Akinfeev se retrouve seul.

Une sale semaine a oublier pour les joueurs de Leonid Slutsky qui encaisse 6buts en 2 matchs sans en inscrire un seul, de plus cette défaite permet au Spartak de prendre place sur le podium et ainsi de devancer son rival historique (et par la meme occasion de sauver la tête de Valery Karpin en tant qu'entraineur du Spartak). Maigre lot de consolation pour Slutsky le retour a l'entrainement de Rasmus Elm, le suedois qui devrait retrouver une place de titulaire le Week End prochain contre l'Anzhi, un match que le CSKA devra absolument gagner.