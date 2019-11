Les Donostiaras ridiculisés

Pedro, auteur d'un triplé à l'Estadio Teresa Rivero, était mis au repos contre la Real Sociedad à domicile en Liga.

Un Barça indomptable

A l'image de Bergara, dont le tir lointain fuit le cadre (min.1) et d'Haris Zeferovic, qui heurte le montant depuis les 20m (min.3), "La Ereala" est prête à relever la tête en Catalogne, mais la défense txuki-urdin, gardien y compris, réalise ensuite une bévue monumentale qui permet à Neymar d'exploiter un centre d'Alexis venu de la droite : 1-0 (min.5). Un but déconcertant du Brésilien. Le cauchemar de l'équipe de Jagoba Arasate est loin d'être terminé. Neymar régale côté gauche et dépose un centre au deuxième poteau que Messi coupe de la tête : 2-0 (min.8). Reaction expéditive des locaux, avec un 13e match de Liga à domicile où La Pulga est auteur d'au moins un but et un 14eme but de la tête (13 avec le Barça et 1 avec l'équipe d'Argentine) du Rosarino, qui n'avait pas marqué ainsi depuis le 24 janvier et un déplacement à Malaga. Neymar est à la fête et met le gardien à rude épreuve avec une aile de pigeon (min.10). Le but de Xavi est refusé suite à une faute inéxistante de l'ex-Peixoes (min.13). Busquets expédie une reprise du pied gauche en pleine lucarne : 3-0 (min.23). "El Quitanieves" profite du manque de réalisme de Messi face aux cages. Le public est comblé. Mascherano, gêné depuis le début de la partie, est remplacé par Bartra (min.35). Messi manque d'agraver la marque suite à une action de qualité (min.38). Neymar élimine un défenseur et loupe le cadre puis Messi est contré (min.41). Valdés se détend bien devant Griezmann (min.43). Le Barça mène logiquement à la pause.

Une deuxième mi-temps de folie

Les coéquipiers de Dani Alvés continuent à dominer les débats à la reprise. Bravo s'impose face à Messi (min.48). L'Argentin est dans une forme olympique. Il execute un beau geste technique et oblige le gardien à être à la parade (min.51) puis est auteur d'un raté inexplicable (min.53). Le tir croisé de Neymar est boxé en corner (min.56). La reprise d'Alexis échoue dans les gradins (min.58). Les Basques veulent marquer au moins une fois. Agirrexte élimine Piqué et remise pour De La Bela : 3-1 (min.61). L'ancien latéral gauche de Gramenet réduit la marque et le rythme du match diminue, ce qui n'empêche pas Valdés d'être revendiqué et Messi d'être détérminant. Lancé par Xavi côté gauche, le numéro 10 élimine 3 Donostiaras et centre à destination de Bartra qui répond présent : 4-1 (min.76). Le but de la rédemption. Messi est même remplacé par Sergi Roberto (min.81) et la tête d'Alexis touche le poteau gauche (min.90) Le FC Barcelone empoche 3 nouveaux points à domicile.

Tata Martino "Bartra a marqué un but décisif"

L'entraîneur du FC Barcelone est aux anges "Je pense que nous avons bien joué, en particulier en première mi-temps, compte tenu du niveau de la Real Sociedad. L'équipe a mis en place des changements de rythme et de la verticalité et a exercé un bon pressing" Messi a été remplacé à la 81e minute "Quand le match est gagné, il n'a pas besoin de continuer à jouer, je dois l'economiser au maximum" Neymar a une fois de plus été extraordinaire "L'abnégation dont il fait preuve est admirable" et Bartra a été à la hauteur "Il a marqué un but décisif. Je suis content de lui. Il obtiendra du temps de jeu grâce à l'absence de Mascherano"

Piqué "Un match référence"

Le défenseur central a été interviewé par Barça TV "C'est un match référence et une performance exemplaire contre une équipe de Ligue des champions. Gagner est indispensable et être régulier est demandé. Le Barça est l'unique club au monde qui remporte un match 0-4 et qui est quand même pointé du doigt par les médias. Obtenir des alternatives à chaque fois que l'on nous empêche de déployer notre jeu est capital" Piqué a révélé être "heureux et en forme" Le Barça réalise un perfect en Liga avec 18 points "L'Atlético est un prétendant coriace en Liga, et ce qui compte, c'est de maintenir la cadence en tête avec eux"

Alvés "Continuer à jouer de la même façon"

"El Diablo" a déclaré en zone mixte "Le coach veut que l'on continue à jouer de la même façon, car nous devons tout à notre philosophie, et met en place des alternatives à exploiter lorsque le match se complique. C'était un grand match, l'équipe a répondu présent aujourd'hui, particulièrement en première mi-temps, avec des actions de qualité et des buts. C'est un plaisir de voir que Neymar s'est bien intégré, car il a les capacités requises pour s'imposer au Barça"

Busquets "Un but extraordinaire"

Le milieu défensif, une fois n'est pas coutume, a marqué un but extraordinaire "Une reprise du pied gauche. Je suis heureux que ce but ait eu le privilège d'aider mon équipe à gagner. C'était un match parfait face à une équipe qui a été phénoménale et qui est maintenant en Ligue des champions. Je pense que nous avons tous bien joué''

Neymar "J'ai toujours aimé aider mon équipe"

Le Brésilien a marqué pour la première fois en Liga contre la Real Sociedad. Romario en 1993 et Rivaldo en 1997 avaient fait de même "Ce but n'est pas génial mais nous a quand même permis d'égaliser et j'en suis heureux. L'équipe fait des progrès au fur et à mesure des matchs joués. Je remercie le public de venir nous encourager et l'entraîneur d'avoir eu foi en moi aujourd'hui" C'est également le cinquième match consécutif où Neymar délivre une p.d."J'ai toujours aimé être altruiste et aider mon équipe"

Bartra "Ma chance viendra"

"La Nina" est le onzième buteur de l'ère Tata Martino. Il n'avait pas marqué en Liga depuis un match contre Malaga il y a deux ans "C'est un but qui fait du bien au moral. Il m'aide à ne pas me relâcher à l'entraînement. J'étais déjà lancé au départ de l'action, et lorsque j'ai vu Messi centrer plein axe, je me suis jeté pour marquer. J'aimerais être aux aguets à l'avant tout en restant vigilant en défense. C'était un match crucial pour moi, car répondre aux exigeances de l'entraîneur n'est pas facile, et je pense que le public a été fasciné par notre verticalité" Javier Mascherano, victime d'une élongation au biceps fémoral, reviendra dans un mois "Je dois continuer à rester concentré à l'entraînement et ma chance viendra"