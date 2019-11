Le Barça écrit l'histoire à Almeria

Le Barça voyageait aujourd'hui à Almeria en Liga. Xavi et Neymar étaient mis au repos au coup d'envoi.

Un but et puis s'en va

Le début de la partie est équilibré. Almeria est concentré et procéde en contre. Le centre de Vidal est boxé par Valdés (min.1). Iniesta est l'unique joueur du onze initial à n'avoir pas marqué toutes compétitions confondues avec Tata Martino. "Don Andrés" est à la récéption d'un mauvais dégagement de la défense et met Esteban à rude épreuve (min.5). Une tête de Piqué, démarqué au deuxième poteau, coupe un coup-franc de Messi mais file à gauche du montant (min.13). Le Barça joue crescencdo et cela paie rapidement. Messi élimine un défenseur et combine avec Pedro puis enchaîne par un tir de l'intérieur du pied gauche aux dix-huit mètres qui heurte le poteau et entre : 0-1 (min.21). 100eme réalisation en dehors du Camp Nou de La Pulga en Liga, qui bat le record établi par le Méxicain Hugo Sanchez, et devient le recordman de buts marqués à l'extérieur dans l'histoire de la compétition reine en Espagne. L'Argentin a marqué un but de + contre que l'équipe de Francisco face au Barça depuis sa création. Un but et puis s'en va. L'Argentin, touché au biceps fémoral, est remplacé par Xavi (min.28). Le tir croisé d'Alexis fuit le cadre (min.34). Bartra est auteur d'une performance de qualité, dégageant de la poitrine un centre de Verza (min.38) et intervenant dans les pieds d'un Aleix Vidal en position idéale (min.40). Valdés est à la parade d'une reprise de Rodrigo (min.45). 0-1 à la pause.

Adriano décisif

Le Barça montre un visage imposant à la reprise et concrétise sa domination. Xavi élimine un défenseur et lance en profondeur Fàbregas dont le centre tendu est dévié par Adriano : 0-2 (min.56). L'ex-Gunner fait preuve d'altruisme avec une 6eme p.d. en Liga. Aucun joueur ne fait mieux en Europe. Barcelone ne veut pas en rester là. Iniesta et Busquets sont contrés (min.76). Bartra manque le cadre (min.81). Tello, fraîchement entré à la place de Pedro, est auteur d'un raté monumental (min.93). Départ historique du Barça en Liga avec une 7eme victoire consécutive. L'Atlético, vainqueur du Real Madrid à l'Estadio Santiago Bernabéu, l'imite le soir même. L'Espanyol Barcelone avait eu la chance de réaliser le même exploit en 1953 mais n'avait pas été champion à l'époque. Messi est devenu aujourd'hui le deuxième recordman de buts marqués avec un club ibérique en totalisant 324 unités avec le Barça.

Les examens du lendemain ont révélé qu'El Mesiàs" avait été victime d'une lésion fibrilaire au biceps fémoral droit qui l'obligera à manquer 3 semaines de compétition.

Tata Martino "Des joueurs fantastiques"

Les Catalans réalisent un départ parfait en Liga avec 21 points "J'ai à ma disposition des joueurs fantastiques qui continuent à ecrire l'histoire en permanence. Une fois de plus nous avons été mauvais en première mi-temps. Almeria a été performant en contre, en particulier suite au but de Messi, qui a été touché au moment où il a marqué" a expliqué le Rosarino. Neymar a été ménagé en Andalousie "Je ne voulais pas l'utiliser aujourd'hui. Il doit se reposer car il a beaucoup joué avec le club et la sélection"

Busquets "Continuer à gagner"

Le milieu du FC Barcelone a déclaré en zone mixte "Je suis heureux que l'on aie établi un record ici. Je dois avouer qu'Almeria nous a gêné au début de la partie mais nous avons rectifié le tir en deuxième mi-temps avec le but d'Adriano qui nous a permis de respirer" Messi reviendra vite car "C'est un joueur-clé pour nous" Les coéquipiers de Busi voyageront en Ecosse ce mardi en Ligue des champions de l'UEFA "Le Celtic Glasgow est compliqué à jouer à domicile. Continuer à gagner en déplacement est fondamental"

Adriano, auteur du but de la victoire le 24 août à Malaga, a récidivé à l'Estadio De Los Juegos Mediteranéos "Je veux toujours aider mon équipe et m'améliorer à chaque match" Xavi a joué son 450eme match en Liga à Almeria et a été impliqué dans le but du Brésilien "Rien n'a changé au Barça. Nous continuons à jouer de la même façon et à respecter la philosophie du club. Je pense que nous avons bien joué en deuxième mi-temps. C'est en restant unis que nous remporterons la Liga" Bartra n'avait pas joué 90 minutes depuis cinq mois et un match contre le Bayern Munich en Ligue des champions de l'UEFA "C'est un stade où se gagne une Liga et je suis heureux que l'on aie empoché les 3 points. J'ai foi en mes capacités et mon rêve est de m'imposer en défense. J'ai intégré l'équipe il y a un an et pour l'égaler il me reste beaucoup de chemin à parcourir" Dani Alvés a égalé en Andalousie Ronald Koeman en devenant le troisième étranger à avoir été le + utilisé en Catalogne (264 capes) "Si l'on ne fait pas mieux à chaque fois nous n'aurons aucune chance d'être champions d'Espagne. Nous avons manqué de fluidité au début de la partie mais nous avons ensuite relevé la tête en deuxième mi-temps. Messi n'a rien de grave. L'équipe est compétitive et fera des progrès"