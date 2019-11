Résumé 10ème & 11ème Journée Russian Premier League : Un Zenit tout puissant, un CSKA à l'arret

Avant cette 10ème Journée, la Premier League comptait 3 équipes en tête du championnat (CSKA, Spartak et Zenit) et une équipe a 1 points le Lokomotiv. Ces deux journées ont permises de faire la différence pour le Zenit, qui a su profiter de la crise du CSKA et qui s'est débarassé lui même du Spartak pour s'autoproclamer seul leader du championnat :

Résultats 10ème Journée :

Spartak Moscou 3-2 FK Krasnodar

Krylya Sovetov Samara 1-4 Zenit Saint-Petersbourg

Kuban Krasnodar 3-1 Terek Grozny

CSKA Moscou 0-0 Anzhi Makhachkala

Tom Tomsk 1-0 Volga Nizhny Novgorod

Amkar Perm 1-0 FK Rostov

Ural Ekaterinbourg 0-3 Lokomotiv Moscou

Rubin Kazan 2-2 Dinamo Moscou

Le Spartak Moscou est parvenu a battre le FK Krasnodar dans la difficulté sur un terrain en très mauvais etat, les joueurs de Karpin qui restaient sur une écrasante victoire 3-0 contre le CSKA la semaine dernière ont a nouveau trouver le chemin des filets a trois reprises grace à un doublé de Jurado et un but de Movsisyan. Le début de match est largement a l'avantage du Spartak avec un but inscris dès la 5ème minute et malgré l'égalisation de Pereyra 10min plus tard, et l'Accélération de Krasnodar en fin de match, le Spartak parvient a tenir et valider sa victoire, un résultat d'autant plus important car le calendrier n'est pas des plus cléments pour les joueurs de Karpin qui doivent dans la foulée se déplacé a Saint-Petersbourg pour y affronter le Zenit pour le compte de la 11ème Journée.

Le Zenit qui après un début de match difficile a laisser parler toute la puissance de son talent offensif pour faire la différence face à la modeste équipe du Krylya Sovetov, qui avait contre toute attente ouvert le score grace à Goreux.

Un doublé d'Hulk et un doublé de Shatov permettent aux joueurs de Spalletti de maintenir leur cadense infernale et de s'assurer une place au sommet du classement. Avec la manière, le Zenit met la pression sur le CSKA et le Spartak, qui n'on plus le droit a l'erreur.

Le CSKA Moscou qui reste sur 2 lourdes défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et contre le Spartak Moscou, recoit l'Anzhi Makhachkala de Gadzhi Gadzhiev, toujours en quête de sa première victoire en championnat.

L'etat du terrain est catastrophique et le spectacle sur ce qui semble faire office de terrain l'est tout autant. Les occasions se font rares, les joueurs de l'Anzhi s'occupant en priorité de bien défendre. Malgré une volonté affichée de remporter le match, le CSKA ne va pas parvenir a faire la différence et concède un match nul, un résultat frustrant surtout quand les deux autres Co-Leaders se sont eux imposés.