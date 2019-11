Le Real Madrid revient en force en Ligue des champions

Le Real Madrid recevait le FC Copenhague aujourd'hui en Ligue des champions. Varane, absent depuis cinq mois, était aligné au coup d'envoi.

But de Ronaldo

Le début de la partie est équilibré. Le Real Madrid manque de créativité. La tête de Benzema rase le poteau (min.6). Bentgeson fauche Di Maria depuis le point de pénalty mais l'arbitre est impartial (min.8). Wiland intervient dans les pieds de Ronaldo (min.12). La reprise de Khedira échoue dans les gradins (min.16). Le travail des Merengues est vite récompensé. Wiland réalise une bévue monumentale à la suite d'un centre de Marcelo venu de la gauche et Ronaldo en profite de la tête : 1-0 (min.21). Bon début de match du Brésilien. Le cauchemar du FC Copenhague continue. Di Maria combine avec Benzema puis loupe inexplicablement le cadre (min.25). Les protégés de Stâle Sobaken veulent réagir. Casillas répond présent face à Toutouh (min.28). Khedira est le poumon du Real Madrid. La tête du milieu file à côté (min.34). Di Maria fait de même en coupant un centre de Marcelo (min.36). Pepe est touché à la tête suite à un duel aérien avec Braeten (min.38). Le FC Copenhague montre beaucoup d'envie, en témoigne d'une tête qui cogne le montant, Modric dégageant in-extremis (min.40). Le Real Madrid est obligé de reculer face à la résistance des coéquipiers de Delaney et mène quand même 1-0 à la pause.

Domination Galactique

Le Real Madrid domine l'ensemble de la deuxième mi-temps. Le tir lointain de Modric échoue à côté (min.47). Wiland se détend bien face à Di Maria (min.49). Carvajal se met en évidence et manque la cible (min.51). Ronaldo éclipse Benzema. Modric est fauché aux 18m et le coup-franc de CR7 est manqué (min.63). L'abnégation des locaux paie rapidement. Benzema lance en profondeur Di Maria. L'Argentin déborde à droite et réalise une "rabona" pour Ronaldo qui devance tout le monde et double la mise de la tête : 2-0 (min.65). 56e but de l'ex-Mancunien en 100 matchs de C1. Le Real Madrid est en état de grâce. Depuis la droite, Di Maria repique dans l'axe en éliminant un défenseur et dispose du gardien d'un tir croisé : 3-0 (min.72). C'est le calice jusqu'à la lie. Le match diminue en intensité suite au but d'El Fideo''. Wiland est à la parade d'une tir en angle restreint de Morata, fraîchement entré à la place de Khedira (min.80). Di Maria fixe un défenseur et récidive aux 16 mètres : 4-0 (min.90). Beau doublé du Rosarino. Casillas, impérial face aux Danois, reçoit une standing ovation (min.93). Le Real Madrid, leader du groupe B suite au partage entre la Juventus et Galatasaray, relève la tête en Europe grâce au tandem Ronaldo-Di Maria.