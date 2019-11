Réaction extraordinaire du Barça

Le Barça recevait Valladolid aujourd'hui en Liga. En l'absence de Messi, Tata Martino privilégiait Neymar en pointe, et Busquets, Iniesta et Pedro étaient ménagés au coup d'envoi.

But d'anthologie d'Alexis

Barcelone manque de réalisme, en témoigne un raté de Fàbregas (min.8), et le paie cash. Guera coupe un corner d'une tête energique au point de pénalty : 0-1 (min.10). Le Galicien calme les ardeurs du Camp Nou. Bartra répond en obligeant Marino à la parade depuis les 30 mètres (min.12). Le Barça égalise rapidement. Alexis, à la réception d'un dégagement signé Tello, expédie une mine en pleine lucarne : 1-1 (min.14). Un but d'anthologie du numéro 9. Le match est intense. Marino est impérial face à Neymar (min.26). Le coup-franc de Xavi est manqué (min.28). Neymar est fauché en pleine course dans la zone de vérité et l'arbitre oublie un pénalty mérité (min.31). Le public catalan est furieux. Fàbregas n'inquiète pas Marino (min.41). Partage logique à la pause.

Une deuxième mi-temps fantastique

Les coéquipiers d'Adriano changent radicalement de visage à la reprise. Le coup-franc de Neymar rase le poteau (min.48). Le Brésilien est indomptable, mène un contre plein axe et décale côté gauche Tello, dont le centre tendu est dévié par Xavi : 2-1 (min.51). La mobilité d"El Maestro" fait plaisir à voir. Les Barcelonais continuent à provoquer. Neymar manque à nouveau le cadre (min.54). Le coup-franc d'Alvés est dévié en corner (min.56). Tello cogne le montant (min.58). Valladolid est dominé à tous les niveaux. Neymar, lancé dans l'axe par Xavi, décale à droite Alexis qui récidive : 3-1 (min.64). "El Nino" réalise une performance extraordinaire. Le match est loin d'être terminé. Une fois de plus au départ de l'action, Xavi est auteur d'une ouverture fantastique pour Alexis, qui remise à destination d'un Neymar impitoyable : 4-1 (min.70). La générosité du Chilien est remarquable. Les deux équipes montrent de l'envie. Un but de Valladolid est refusé suite à une faute de Rama (min.81). Neymar loupe le cadre (min.84) et Marino reste vigilant face à Alexis (min.94). Le Barça, qui a concédé le 3000e but de son histoire en Liga, s'impose à domicile et enchaîne une huitième victoire consécutive.

Tata Martino "Le secret de Neymar est sa qualité technique"

Le Rosarino a réalisé un départ historique en Liga "J'en profite en tant qu'entraîneur. Nous avons marqué quatre buts d'exception. Je dois avouer que nous avons manqué d'intensité au début de la partie, et Il faudra rectifier le tir la prochaine fois, car revenir à la marque est un privilège" L'ancien coach de l'équipe du Paraguay a parlé de 4 titulaires "Bartra a répondu à mes exigences. Tello évolue positivement. Le secret de Neymar est sa qualité technique et il a beaucoup de progrès à faire. Alexis est un élément de qualité et il n'a pas besoin d'être défendu en permanence"

Bartra "J'ai envie d'être heureux"

Le numéro 15 du Barça a remplacé Javier Mascherano à la perfection "J'ai envie d'être heureux et de m'améliorer dans tous les aspects du jeu. Le fait de jouer me permet de capitaliser de l'expérience et récompense mon parcours au Barça. Je dois continuer à m'entraîner dur et à chaque fois que j'aurais la chance de jouer il faudra être à la hauteur. Grâce à Tata Martino, tout le monde est impliqué en permanance, et il faut être + que onze joueurs pour gagner des titres. Neymar est intégre, je m'entends bien avec lui et ce qu'il fait en match nous le voyons à l'entraînement"

Adriano "Concéder moins de buts"

"El Moto GP" est indispensable côté gauche "Je suis content d'être en condition physique adéquate et ce qui compte, c'est d'être bien entraîné, de bien manger et de bien se reposer. L'équipe a fait un bon match en dépit d'un début compliqué. Le marquage individuel doit être amélioré et nous devons mieux défendre et concéder moins de buts. Le travail et la patience d'Alexis ont été récompensés par deux buts prodigieux. Il est en grande forme"

Tello est comblé de joie "Je dédie la victoire à ma chérie Lorena et à mon bébé" et a délivré une performance de renom avec deux p.d. "J'ai manqué de réalisme ce qui ne m'a pas empêché d'être à l'aise tout au long de la partie" Le Barça a joué crescendo "Nous avons relevé la tête en augmentant la cadence en deuxième mi-temps" et a réalisé un "perfect" en Liga "L'équipe est au top physiquement et je pense que la pause internationale est bénéfique" Neymar a déclaré en zone mixte "Aucun de nous ne mérite d'être en pointe mis à part Léo Messi. Nous aurions dû obtenir un pénalty. Je tenais à remercier Alexis de m'avoir permis de marquer un nouveau but. L'expectation est toujours présente et l'équipe mûrit à chaque match" Alexis, auteur d'un 6e doublé avec le Barça, a été le héros du match "Tu peux être performant dix semaines de suite, mais lorsque tu loupes un match, les médias et les fans te critiquent, le Barça est ainsi. Tout devient + facile quand Messi est avec nous, mais à chaque fois qu'il est absent, nous devons continuer à jouer de la même façon" et a loué la performance de Neymar "Il a été extraordinaire"