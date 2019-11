Résumé 12ème Journée Russian Premier League : Le Zenit s'envole, l'Anzhi s'enfonce

CSKA Moscou 0-2 Dinamo Moscou

Les matchs entre le Dinamo et le CSKA sont décris comme les "derby de l'Amitié", les supporters et les deux clubs etant très proches, et comme le dis si bien le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, les deux clubs nourissent une grande rivalité à l'égard du Spartak Moscou.

L'amitié sera présente partout sauf sur le terrain, toujours privé de son stade de Khimki, le CSKA doit acceuillir le Dinamo sur le terrain de l'équipe jeune du Lokomotiv. Victorieux du Viktoria Plzen en ligue des champions, le CSKA Moscou compte bien se relancer en championnat afin de mettre fin a une crise qui dure depuis bien trop longtemps et qui a considérablement ralentis le champion en titre dans sa course avec le Zenit Saint-Petersbourg. Face a l'équipe de Leonid Slutsky se dresse le Dinamo Moscou de Dan Petrescu, nouveau club ambitieux de Premier League qui compte bien profiter de la baisse de régime du CSKA afin de capitaliser et prendre le maximum de points.

Le plan du Dinamo est un succès total, les joueurs du CSKA semblent complètement hors de forme, ces derniers n'arrivent plus à aligner les passes et se font complètement "manger" par les milieux du Dinamo qui bousculent une défense plus que fébrile.

Une superbe frappe enroulée de Noboa donnera l'avantage aux hommes de Petrescu avant qu'Alexander Kokorin ne scelle l'issue d'un match dans lequel le CSKA n'aura jamais vu le jour et continue de s'enfoncer en championnat... C'est la plus mauvaise série du CSKA depuis 2008 qui se trouve désormais a 8longueus du Zenit leader serein, alors que le Dinamo valide un très bon résultat en profitant de la période de méforme du champion en titre.

Tom Tomsk 0-3 Zenit Saint-Petersbourg Sur la lancée de ses derniers succès, le Zenit compte bien faire du promu Tom Tomsk, une énième victime de sa moisson de points hebdomadaire, encore une fois c'est chose faite, avec une ouverture du score dès la 18ème minute de l'homme en forme du Zenit, le brésilien Hulk, il sera ensuite imité par le portugais Danny, lui meme passeur pour le dernier du but du Zenit inscrit par le belge Axel Witsel. 3-0 a l'extérieur, un score net sans bavure pour les joueurs de Spalletti qui semblent avoir atteint leur rythme de croisière, un rythme qu'aucune équipe ne serait en mesure de perturber en championnat alors que le Zenit a encore du mal a trouver ses marques en Ligue des Champions. Avec 8 points d'avance sur le CSKA, et 5 sur ses dauphins le Lokomotiv et le Spartak, le Zenit s'assure donc tranquillement la place de leader juste avant la trêve internationale. Du coté de Tomsk, on reste en 13ème position du championnat, toujours devant des équipes comme le Terek l'Ural et l'Anzhi. Rubin Kazan 5-1 Anzhi Makhachkala Le carton du Week-End a eu lieu entre le Rubin Kazan de Kurban Berdyev et l'Anzhi Makhachkala de Gadzhi Gadzhiev, qui n'a toujours pas gagner le moindre match après 12 journées de championnat. Un début de saison compliqué en championnat pour le Rubin Kazan, qui en plus d'avoir pris énormément de retard, doit maintenant faire face a l'absence de son buteur Vénézuelien Salomon Rondon. Du coté de Makhachkala, la restructuration de l'effectif est pour le moment un échec cuisant, tout est a reconstruire et on aurait presque envie de dire que l'Anzhi s'est auto-condamner cette saison. La recrue estivale de Kazan Wakaso Mubarak s'est illustrée avec 1 buts et 1 passe décisive pour Ryazantsev en première période, avant que Mukhametshin, Azmoun et Eremenko ne donne le coup de grâce en deuxième mi-temps. Le but d'Abdulavov pour l'Anzhi en deuxième période est lui assez anecdotique tant l'équipe n'aura absolument rien montrer. Le Rubin Kazan s'est montrer dominateur dans tout les secteurs et cette large victoire devrait faire du bien au Rubin qui contrairement aux autres équipes de Premier League, semble donner sa priorité a la Coupe d'Europe comme chaque année.

Les autres résultats :

Volga Nizhny Novgorod 0-2 Amkar Perm

Ural Ekaterinbourg 0-2 FK Krasnodar

Krylya Sovetov Samara 2-2 Lokomotiv Moscou

Spartak Moscou 0-0 Terek Grozny

Kuban Krasnodar 2-2 FK Rostov