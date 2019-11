Les Bleus doivent confirmer

C'est le match officiel, mais il serait presque moins important que celui face à l'Australie de vendredi dernier. Etat des lieux avant France - Finlande!

La forme française

Les Bleus sont déjà qualifiés pour les barrages et ne devraient vraisemblement pas dépasser les Espagnols au classement. C'est presque un match pour du beurre au fond. Il s'agira surtout de confirmer les belles promesses entrevues face aux Australiens. La défense aurat peut-être plus de travail et ce n'est pas plus mal, car cela nous permettra de vérifier que la charnière Varane-Abidal, si elle est reconduite, fonctionne bien. Il faudra tout de même gagner pour grapiller quelques places au classement FIFA même si le statut de tête de série semble difficile à atteindre. Pour du beurre on vout dit!

La forme finlandaise

Les Finlandais, 56e au classement FIFA ne seront pas au Mondial brésilien, c'est d'ores et déjà acté. La victoire face à la Géorgie (0-1)n'y a rien changé, l'Espagne et la France prennent les deux tickets permettant d'accéder directement ou indirectement à la Coupe du Monde. Les Blancs et Bleus viendront au Stade de France pour se jauger face à une grande nation. Leur voyage en Espagne s'était soldé par une défaite 0-2.

Compositions probables :

Le tweet :