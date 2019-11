Newcastle, le château n'est plus aussi fort

Newcaslte, l'ombre de lui même :



Actuellement onzième au classement de la Premier League, les Magpies accueillent les Reds de Liverpool pour aller chercher une deuxième victoire de suite après la victoire contre les Gallois de Cardiff. Une tâche qui sera sans doute difficile pour Newcastle en raison d'un adversaire qui enchaîne les performances. Avec une magnifique seconde place derrière les Gunners avec le même nombre de points (16 points). Les reds ont dix points de plus que l'année dernière au même stade de la compétition.



Pour ce qui est de Newcaslte, le parcours est pratiquement identique à celui la saison dernière. Avec neuf points pris l'année dernière au soir de la septième journée, les magpies ont pris un point de plus cette saison. Le bilan n'est pas le même, une défaite et une victoire enregistré en plus cette année, les français de Newcastle ont enfin réagi après un début castastrophique avec une lourde défaite sur le score 4-0 contre Manchester City à l'Etihad lors de la première journée. Lors du second match et la première à domicile cette saison, les magpies font un match nul sur le score nul et vierge de 0-0 contre les Hammers lors de la seconde journée de championnat. Le match d'après sera signe d'une première victoire, un magnifique but d'Hatem Ben Arfa après une frappe à l'entrée de la surface qui fini dans la lucarne droite du gardien. Ce but si précieux permet de prendre trois points et enfin permettre à Newcastle de prendre son envol dans ce championnat.



Hatem Ben Arfa qui donne la victoire à Newcastle contre Fuham.





Malgré que les déplacements à Villa Park ne sont jamais choses faciles, l'ouverture du score ne tarde pas à venir, le français Hatem Ben Arfa inscrit son deuxième but mais aussi le deuxième but de Newcastle de la saison après l'ouverture du score à la dix-huitième minute. En seconde période, Benteke remet Aston Villa sur des bonnes bases mais un français en cache toujours un autre et ça sera l'ancien bordelais Y.Gouffran qui permet à Newcastle de prendre trois points de plus. Après quatre journées de championnat, les Magpies se retrouvent huitième avec un bilan de deux victoires, un match nul et une défaite (7 points / 3 buts inscrits / 5 buts concédés).



Une cinquième journée qui s'annonce plutôt facile pour les magpies avec l'accueil du promus Hull City mais les Tigers de Steve Bruce (Ancien adjoint de Fergie notamment) vont jouer un mauvais tour à Newcastle. Tout avait bien commencé pourtant, après deux buts de Ben Arfa et un but de Gouffran c'est un autre français qui s'illustre en la personne de Loic Rémy. L'ancien hoops (surnom des joueurs de Queens Park Rangers) et marseillais va inscire un doublé lors de ce match, mais le jeune irlandais de vingt et un an Robert Brady répond au français en inscrivant lui aussi deux buts. Le nigérien Sone Aluko finira le travail pour Hull et Newcastle concède sa deuxième défaite de la saison après cette défaite 3-2 sur sa pelouse de Saint James Park. Une chose incroyable et qui ne démenti pas à la rumeur des ambiances anglaises, ce match contre un promu a attiré plus de cinquante milles personnes.





Goodison Park est un endroit où il est difficile de gagner et ce n'est pas Alan Pardew et ses hommes qui vont nier le contraire. Une sixième journée qui s'annonce alors difficile pour Newcastle et qui s'est avéré difficile avec une défaite sur le même que le match précédent contre Hull. Après une première mi-temps catastrophique et trois buts concédés dont de deux du belge Romelu Lukaku, Newcastle réagira en seconde période avec notamment une magnifique frappe du frappe de Yoann Cabaye qui est quasi-identique à celui inscrit par Franck Lampard sur la même pelouse lors de la saisons 2006-2007 et un but de Loic Rémy. Troisième défaite et une mauvaise seizième place au classement.



Après avoir affronté le promu Hull, c'est au tour du nouveau élève de la classe Cardiff City d'affronter les français d'Alan Pardew. Ce match se déroulera mieux, Rémy ouvre le score à la trentième minute puis huit minute plus tard il inscrit son deuxième but mais aussi son deuxième doublé de la saison après celui contre l'autre promu. Les gallois inscriveront un but mais Newcastle sécurise sa troisième victoire en Premier League. La quatrième sera peut être à suivre ce weekend même si la tache ne sera pas facile quand l'adversaire se nomme Liverpool FC.







Les statistiques du début de Newcastle United :



3 Victoire (Fulham, Aston Villa et Cardiff City)

1 match nul (West Ham)

3 défaites (Manchester City, Hull City et Everton)

9 buts inscrits

13 buts encaissés

-Les 9 buts sont 100% français (5 buts de Rémy, 2 buts de Ben Arfa, 1 but de Gouffran et 1but de Cabaye)

11 cartons jaunes

1 carton rouge (Steven Taylorr)

18 tacles par match

9 fautes par match

16 interceptions

11 frappes concédés par match

2 frappes bloqués par match

Moyenne de 49% de possession

82% de passes réussites

55% de duels aériens gagnés

16 frappes par match

5 frappes cadrés par match

11 dribbles gagnés par match

2 hors jeux par match.



Portrait de l'entraîneur :

NOM : Alan

PRENOM : Pardew

Naissance : 18 juillet 1961(52 ans) à Wimbledon



Période carrière joueur : 1980-1998

Clubs fréquantés : Crystal Palace, Charlton ou encore Barnet

Poste sur le terrain : Milieu de terrain



Alan Pardew a longtemps fréquenté des clubs semi-professionels comme Epsom & Ewell (10ème division anglaise) et il travailla comme vitrier au début de sa carrière de joueur.

Période carrière joueur : 1999-maintenant



Clubs : Reading (1999-2003), West Ham (2003-2006), Charlton (2006-2008), Southampton (2009-2010), Newcastle (2010-aujourd'hui)

Palmarès : Football League Trophy* (2010 avec Southampton), Vainqueur des play-off Championship avec West Ham contre Preston North End qui fera remonter le club en Premier League la saison suivante.



*(Coupe nationale qui a lieu entre les clubs de la Football League soit entre les clubs de League one (D3) et League Two (D4)





Son arrivée à Newcastle et puis son parcours :





Le 6 décembre 2010, le nord-irlanais Chris Hughton (actuel manager de Norwich) est viré après avoir promu le club en Premier League. Trois jours plus tard, le club annonce que Alan Pardew devient le nouveau manager général du club.



L'ancien manager de West Ham signe alors un contrat pour cinq ans et demi. Pardew alors satisfait d'arriver au club "Je ne suis pas un Géordie (habitant du Tyneside, la région de Newcastle) bien sûr, mais je suis une personne du foot avec un amour du jeu, et je peux vous assurer j'apporte une grande impulsion, de désire et d'engagement au travail. Chris Hughton a fait du bon boulot, guidant le club avec un retour en Premier League et il a continué ce bon travail cette saison. Mon but est de bâtir sur ça maintenant et tirer le club vers l'avant."



Le premier match de Pardew à la tête de Newcastle à eu contre Liverpool à St James Park le 10 décembre 2010, il remporte le match sur le score de 3-1 avec un but de Kevin Nolan, Andy Carroll (Joueurs de West Ham maintenant) et Joey Barton. Les deux matchs suivants seront plus compliqué pour lui, le club perd à domicile face City puis contre Tottenham à White Hart Lane. Un mois plus tard, il affronte son ancien club de West Ham et remporte le match match à domicile de l'année 2011. Les Magpies et Alan Pardew termineront douzième de la saison 2010-2011 avec un bilan de 6 victoires, 9 matchs nuls et 7 défaites.



La saison d'après, Newcastle terminera à une magnifique cinquième avec 19 victoires au compteur et un ticket pour les barrages de l'Europa League. Malheureusement le club ne dépassera pas le quatrième tour dans les deux coupes.



Pour sa troisième saison, Newcastle étouffe et fini à la seizième place au classement, le club ne dépassera pas le troisième tour que ce soit en League Cup ou FA Cup mais la saison 2012-2013 n'est pas tout noir, le club atteindra les quarts en Europa League après une élimination contre les portugais du Benfica Lisbonne.





Petite anecdote :

En 2006, l'entraîneur anglais critiqua la politique d'Arsenal en achetant français. "C'est un club anglais mais pas un succès anglais"