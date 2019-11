Le Barça lâche du lest

En déplacement à El Sadar, Tata Martino privilégiait en défense centrale Carles Puyol, qui redevenait le chef de meute, et ménageait Messi au coup d'envoi.

Rien à signaler

Le Barça, fatigué à cause de la pause internationale, est apathique, et le laxisme de l'arbitre est un fléau, avec un pénalty évident oublié (min. 13 ). A l'image d'Adriano, à la reprise d'un centre de Montoya et qui loupe le cadre au deuxième poteau, les Catalans n'ont aucune lucidité (min. 16 ). Le manque de punch d'Iniesta est révélateur d'un malaise (min. 19 ). Pedro limite les dégats et décale dans l'axe le Manchego qui loupe inexplicablement la cible (min. 23 ). Fernandez boxe des deux poings un coup-franc excentré signé Xavi (min. 38 ). Bartra coupe un centre d'El Maestro" d'une tête qui file à côté (min. 45 ). Partage logique à la pause.

Aucun but marqué

La physionomie du match est la même à la reprise. Osasuna est réfugié en défense et procède en contre. Fernandez capte un piqué ingénieux de Fàbregas (min. 58 ). L'ex-Gunner, parfaitement lancé par Xavi, est auteur d'un raté monumental (min. 61 ). Montoya, qui bénéficie d'un bon travail de Neymar, est contré (min. 68 ). Les Barcelonais ne concrétisent pas et Messi, entré à la place de Xavi, fait des ravages, en témoigne une mine qui échoue à côté (min. 81 ). Le numéro 10 Argentin oblige Fernandez à réaliser une parade de qualité (min. 83 ). Adriano, auteur d'une performance lamentable, écope d'un carton jaune mérité (min. 85 ). Le Barça obtient quand même un point qui lui permet, suite à la défaite de l'Atlético en Catalogne, d'être l'unique leader de la Liga.

Tata Martino "Nous aurions dû gagner"

Le technicien Rosarino a parlé du match "Nous aurions dû gagner. Je suis content du rendement de l'équipe mais il faut avouer que nous avons été maudits face au but. Montoya a été utile et a été à l'origine d'actions de qualité. Le Barça a eu quatre aubaines franches en deuxième mi-temps. Nous avons été tenus en échec mais j'ai l'intime conviction que ce n'est qu'un incident de parcours et que l'on réagira vite" et de Messi "Il devait jouer une vingtaine de minutes"

Puyol "Déçu du résultat"

"El Capitan" a été le héros de la partie "Je reviens d'une longue absence. A présent je m'entraîne à la même cadence que mes coéquipiers. Je suis content de jouer et déçu du résultat. Nous avions conscience que jouer à El Sadar était compliqué. L'équipe a manqué d'envie. Il faut maintenant se reposer et penser à l'AC Milan" et a formé un tandem inédit avec Bartra ''C'est un minot formé à La Masia. Il est parfaitement capable de jouer au Barça et fait des progrès"