Di Maria dompte Malaga

Le Real Madrid, distancé à cinq points du leader Barcelonais au coup d'envoi, devait impérativement s'imposer contre Malaga à domicile. Morata remplaçait au pied levé Benzema, touché au genou et écarté par décision technique, en pointe.

Invincible

Le Real Madrid domine outrageusement les débats dés le début de la partie. Le coup-franc de Di Maria, excentré à gauche, n'a aucune incidence, puisque Ramos est signalé en position défendue au deuxième poteau (min.5). Ronaldo, en quête de rédemption suite à un match lamentable contre Israel, élimine un défenseur puis heurte le montant (min.7). Le coup-franc de Di Maria aux vingt mètres est boxé par Cabalero (min.12). Le Rosarino mène un contre et lance à gauche Ronaldo qui rase le poteau (min.14). Morata coupe un centre de Di Maria venu de la gauche d'une tête à cinq mètres des cages mais Cabalero est vigileant (min.18). La tête de Ronaldo, à la reprise d'un corner d'Isco qui évolue face au club où il a été révélé, file à côté (min.21). Lancé côté droit, Carvajal centre à destination de Morata qui fait mouche de la tête, mais l'Espagnol est signalé en position défendue et le but est refusé (min.23). Isco décale côté gauche Morata dont le tir instantané est capté par Cabalero (min.25). Le tir croisé de Ronaldo, lancé dans l'axe par Carvajal, est dévié par le rempart Malagueno (min.30). Le match est à sens unique et le Real Madrid est performant à tous les postes mais la résistance des Boquerones est héroique. Morata, à la réception d'un centre de Marcelo, est auteur d'une tête energique mais Cabalero est à la parade (min.36). Le gardien Argentin réalise une performance cinq étoiles. Eliseu est prêt à dégoûter les Galactiques mais il manque le cadre (min.43). Marcelo, suite à un travail de Di Maria côté droit, est contré dans l'axe (min.45). Aucun but marqué à la pause.

Di Maria et Ronaldo

Di Maria, indomptable aujourd'hui, est récompensé dés la reprise des activités. Le centre d'El Fideo côté droit execute Cabalero : 1-0 (min.46). L'ancien Benfiquiste est l'element fort du Real Madrid. Impliqué dans tous les bons coups, il combine avec Khedira côté droit, pénètre dans les 16 mètres et remise dans l'axe à Isco, dont le tir de près est bloqué par Cabalero (min.51), qui capte ensuite un tir lointain de Ronaldo (min.53). Le Portugais, qui évince un défenseur d'un contrôle orienté, est décidé à tuer le match aux vingt mètres, mais Cabalero est impérial (min.58). La tête de Morata rase le poteau (min.65). Les Blanquazules, à bout physiquement, sont résignés et le Real Madrid, touché par la grâce, reçoit une ovation de la part du public. Morata obtient un coup-franc à vingt mètres du but et le coup de canon de Ronaldo est renvoyé des deux poings par Cabalero (min.73). Bale remplace Morata et oblige Ronaldo à devenir avant-centre (min.76). Malaga réagit avec Anderson qui manque la cible d'un rien aux 25 mètres (min.78). Jésé, entré à la place de Di Maria, est auteur d'un éxploit individuel côté gauche et décale dans l'axe Ronaldo, démarqué au deuxième poteau, mais le contrôle de CR7 est manqué et profite au gardien (min.83). Le prodige de La Fàbrica veut marquer à tout prix, mais décidément, Cabalero est invincible (min.87). Il concède un corner suite à un tir en angle restreint de Ronaldo et répond présent face à Marcelo (min.89). L'arbitre désigne le point de pénalty avec générosité suite à un contact inexistant entre Bale et Welington. Cabalero part du bon côté mais Ronaldo remporte le duel : 2-0 (min.92). L'ailier Lusitanien rejoint Lionel Messi à la deuxième place du Pichichi avec déjà 8 réalisations au compteur. Le Real Madrid s'impose logiquement face à Malaga et peut revenir à hauteur du Barça la semaine prochaine au Camp Nou.