13ème Journée Russian Premier League - Le Zenit déjà trop loin ?

Cette 13ème journée de Premier League a été riche en beaux matchs et en buts, alors que le Zenit semble prendre un peu plus d'assurance et d'avance, derrière tout est encore a faire entre le Spartak, le Lokomotiv le Dinamo ou encore le surprenant FK Krasnodar :

Zenit Saint-Petersbourg 2-0 CSKA Moscou

Le Zenit Saint Petersbourg qui reste sur une impréssionante série de 11 matchs sans défaite acceuille au Stade Petrovsky un CSKA Moscou en crise, dont la dernière victoire remonte au 14 septembre dernier face au FC Rostov.

Le zenit fait figure de favoris incontesté pour cette affiche, alors que le club de Luciano Spalletti est sur une dynamique incroyable, le Zenit semble meme invincible en championnat, à l'inverse le sort s'acharne sur le CSKA Moscou, qui accumule les blessures de joueurs cadres et qui fait etat d'un manque cruel de réussite au cours des matchs.

Akinfeev, Rasmus Elm, Alan Dzagoev, Mario Fernandes,... la liste de joueurs indisponibles est longue pour Leonid Slutsky qui aligne cependant une équipe capable de mettre en difficulté un Zenit qui reste friable défensivement.

Contrairement a ce qui etait attendu, le match est plus équilibré que prévu et le CSKA met le Zenit en position délicate a plusieurs reprises, cependant quand le Zenit accélère, il met en avant assez rapidement les défauts défensifs du CSKA qui va conceder 2 buts par Shirokov puis Hulk, auteur d'un but magnifique qui confirme que le Brésilien a trouvé sa place au Zenit, un Zenit qui prend désormais 11points d'avance sur le CSKA et conforte sa première place au classement alors que son adversaire moscovite du jour semble plus que jamais dans le doute et qui occupe désormais la 6ème position du classement, il va falloir se réveiller du coté du champion en titre.

Anzhi Makhachkala 0-1 Spartak Moscou

L'Anzhi Makhachkala est toujours en quête de sa première victoire en championnat, malheureusement pour les joueurs de Gadzhiev, le Spartak ne sera pas le premier club a tomber face à l'Anzhi.

Un match faible en intensité, pauvre en occasion franche et riche en déchet technique, bref une rencontre qui ne restera pas dans les annales de la Premier League mais qui s'ajoute néanmoins a la longue série de match sans victoire de l'Anzhi Makhachkala qui n'a toujours pas remporter le moindre match cette saison.

le Spartak Moscou n'aura jamais été flamboyant au cours du match néanmoins ils auront fait la différence pour battre une équipe très faible de l'Anzhi, incapable d'aligner 4 passes et de s'approcher du but de Pesyakov le gardien de but du Spartak. Le match aurait meme pu basculer a la fin du temps réglementaire sur un coup franc vicieux d'Akhmedov, mais la réussite etait du coté Moscovite. Sans briller le Spartak retrouve le chemin de la victoire et enfonce un peu plus l'Anzhi Makhachkala dans une série noire. Il y a urgence.

Dinamo Moscou 3-1 Kuban Krasnodar

Premier match pour Viktor Goncharenko à la tête du Kuban Krasnodar, face à lui le Dinamo Moscou de Dan Petrescu qui reste sur une victoire convaincante face au CSKA Moscou le Week End dernier.

Avec le Kuban, Goncharenko hérite d'une groupe de joueur en doute, qui reste sur une défaite et un match nul en championna. Le début de match est équilibré et comme souvent en RPL, tout va se jouer en seconde période, un second acte que le Kuban va parfaitement entamer avec l'ouverture du score d'Ibrahima Baldé après 5 petites minutes. Cependant l'équipe du technicien bielorusse va très vite retomber dans ses travers après l'égalisation de l'attaquant Ukrainien du Dinamo Andrey Voronin, 8 minutes après le but de Baldé. Le Kuban n'a même pas le temps de réagir puisque Voronin est imité quelques minutes plus tard par le défenseur Vladimir Granat. Les problèmes vont ensuite s'enchainer pour le Kuban qui va totalement perdre la maîtrise de son match, 2 cartons rouges et un but de Kuranyi sur pénalty pour faire le break.

Le Kuban dans la lignée de ses matchs précédents s'incline face a un Dinamo Moscou à réaction qui confirme cependant son nouveau statut en Premier League en rejoignant désormais les équipes de tête à la 5ème position du classement à 4 points du trio derrière le Zenit déjà très loin. Avec 14points le Kuban se fait doubler pour Volga Nizhny Novgorod vainqueur du Rubin Kazan, et le club de Krasnodar occupe désormais la 11ème position du classement.