Le Barça tenu en échec à Milan

Le Barça, tenu en échec en Liga, devait impérativement réagir ce mardi soir en Ligue des champions, et décidait d'aligner Messi en pointe. L'intêret de ce match était de voir le Milanais Kaka revenir à la compétition.

L'Argentin répond au Brésilien

L'AC Milan montre un visage imposant dés le début de la partie. Le but de Muntari est refusé suite à une position défendue de l'ex-Intériste (min.6). Le travail des locaux paie rapidement. Robinho, suite à une bévue inexplicable de Mascherano côté gauche, combine avec Kaka et dégoûte Valdés : 1-0 (min.8). Le Brésilien met à genoux le Barça. L'ambiance est éléctrique à Milan. Le coup-franc de Messi touche le petit filet extérieur (min.19). La réaction des Barcelonais est expéditive. Iniesta lance côté droit Messi qui évince Mexés, résiste au forcing de Constant, et execute Amelia : 1-1 (min.23). Egalisation du petit magicien ! Le match est animé. Une tête de Mexés rase le poteau (min.26). Messi, à la reprise d'un centre d'Alvés, est contré in-extremis par Zapata (min.31). Le Barça augmente la cadence. Neymar, excentré côté gauche, élimine De Jong et loupe le cadre (min.34). La reprise du Brésilien échoue dans les gradins (min.36). Xavi délivre un amour de centre à Alexis qui n'inquiète pas Amelia (min.38). Messi, lancé dans l'axe par Busquets, est prêt à récidiver mais Zapata réalise une intervention cinq étoiles dans les pieds de l'Argentin (min.43). Neymar, à la reprise d'un dégagement Milanais, manque la cible d'un rien (min.45). 1-1 à la pause.

Une deuxième mi-temps intense

Aucun changement tactique réalisé à la mi-temps. Milan est réfugié en défense et procède en contre face à un Barça détérminé à marquer. Birsa dégage un coup-franc lointain de Xavi (min.48). Iniesta manque de punch et Amelia en profite (min.54). Le rempart Milanais est à la parade de tir lointain signé Xavi (min.56). Le centre de Messi est contré (min.58). Constant manque le cadre et Kaka, à la réception d'un dégagement catalan, met Valdés à rude épreuve (min.69). L'ancien Galactique reçoit une standing ovation de la part du public. Barcelone n'abdique pas. Adriano, lancé en profondeur, est auteur d'un raté monumental au deuxième poteau (min.73). Fàbregas coupe de la tête un coup-franc de Messi mais Amelia écarte le danger (min.78). La tension monte avec des fautes à répétition. Messi est contré (min.86). Amelia capte une mine d'Alvés (min.93). Partage logique qui récompense l'abnégation des coéquipiers d'Antonio Nocerino.

Tata Martino "Nous méritions de gagner"

Le Rosarino est deçu du résultat "C'est un bon point mais nous méritions de gagner. L'équipe a manqué d'intensité dans les 15 premières minutes mais est loin d'être en déclin" Le but de Messi est une récompense "Il est préférable de marquer suite à une intervention défensive contre une équipe qui restreint les espaces" Tata Martino a évoqué la réception du Real Madrid en Liga "Je n'ai aucune inquietude concernant la productivité de l'équipe. J'aurais aimé gagné à Milan mais les joueurs ont des sensations agréables et feront des progrès"

Xavi a été un capitaine discret ce mardi soir "Le San Siro est un stade compliqué. L'équipe aurait dû gagner mais a manqué de réalisme. Nous avons eu des aubaines, excepté au début de la partie, et délivré une image convenable. Le Barça est prêt à faire des ravages contre le Real Madrid" Alvés a été solicité au poste de latéral droit "C'était un match délicat. L'AC Milan a été coriace défensivement. Nous méritions + qu'un point. Le FC Barcelone a envie de gagner à chaque fois mais il existe des équipes qui ferment les espaces et notre philosophie est de filer au but. J'espère que l'on obtiendra rapidement un ticket en huitième de finale" Mascherano a été à l'origine du but milanais "Ma bévue est intolérable. Je n'ai aucune excuse et à cause de moi l'équipe a été tenue en échec. Je me sens responsable"