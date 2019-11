Ronaldo domine la Juventus

La Juventus, tenue en échec à deux reprises, devait impérativement réagir en Ligue des champions. Benzema était aligné en pointe du côté des locaux.

Ronaldo récompensé

Le début de la partie est animé. Casillas est à la parade face à Marchisio (min.1). Khedira, excentré côté droit, décale dans l'axe Di Maria. "El Angelito" lance en profondeur Ronaldo qui élimine le gardien et marque dans le cage vide : 1-0 (min.4). L'ailier Lusitanien est détérminant. La réponse des Turinois est légitime. Tevez, excentré côté droit, percute dans l'axe et enchaîne d'un tir croisé qui file inexplicablement à côté (min.15). L'Argentin évince Arbeloa et loupe le cadre (min.21). Le travail des Bianconeri est vite récompensé. Caceres percute côté droit et dépose un centre de qualité au deuxième poteau que Pogba coupe d'une tête energique. Casillas a la main ferme mais Llorente est à la reprise : 1-1 (min.23). Egalisation rapide des Bianconeri. Le Real Madrid n'abdique point. Modric réalise un exploit individuel et manque de réalisme (min.25). L'arbitre désigne le point de pénalty suite à un choc entre Chiellini et Ramos. Ronaldo astique la lucarne : 2-1 (min.28). 7e réalisation du Portugais en Ligue des champions. Le match est animé. Pirlo est auteur d'un raté monumental (min.34). La tête de Ronaldo, suite à un corner de Modric, met à l'épreuve le gardien (min.38). Les Merengues augmentent la cadence et gênent la Juventus. Di Maria lance côté droit Benzema qui décale dans l'axe Ronaldo dont le coup de canon rase le poteau (min.41). Le Real Madrid mène logiquement à la pause.

Expulsion de Chiellini

Le public est témoin d'une décision incompréhensible de la part de l'arbitre. Chiellini coupe la course de Ronaldo et Manuel Grafe expulse le Turinois (min.50). Le cauchemar de La Vechia Signora, mené et en infériorité numérique, est loin d'être terminé. Benzema, à la reprise d'un centre de Di Maria, loupe le but de la rédemption (min.61). Le coup-franc de Vidal, excentré côté gauche, est coupé de la tête par Caceres, auteur d'une faute (min.68). Le match diminue en intensité. Khedira n'inquiète pas le gardien (min.73). Ronaldo décale dans l'axe Marcelo qui manque le cadre (min.76). Morata, qui remplace Di Maria, est prêt à tuer le match (min.80). Le tir lointain de Modric échoue à côté (min.83). La Juventus a envie de revenir à la marque, à l'image de Marchisio, lancé côté droit par Pogba, dont la mobilité fait plaisir à voir. Isco, entré à la place d'Illarramendi, décale ensuite dans l'axe Morata qui côtoie le ciel de la capitale Ibérique (min.86). Le Real Madrid s'impose à domicile grâce à deux buts de Ronaldo et a maintenant en ligne de mire le Clàsico au Camp Nou.