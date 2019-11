Le Barça en patron

Le Barça, tenu en échec à Milan, devait impérativement réagir avec la réception du Real Madrid en Liga, et le coaching de Tata Martino avait le don d'être original puisque Messi était ailier droit. Ramos était aligné au milieu du côté des Vikingos.

But de Neymar

Le début de la partie est à l'avantage de l'équipe culé. Neymar, suite à une action de qualité, décale côté droit Messi qui fixe un défenseur puis est contré (min.10). Le coup de canon de Bale aux 25 mètres côtoie le ciel Barcelonais (min.15). Neymar réalise un exploit individuel aux abords de la zone de vérité et n'inquiète pas Diego Lopez (min.17). Iniesta décale côté gauche le Brésilien qui fait mouche : 1-0 (min.19). La main de Varane a dévié le tir croisé de l'ex-Peixoes et récompense l'abnégation des locaux. Le Barça a envie de gagner, à l'image d'Iniesta, qui lance en profondeur Messi. L'Argentin manque la cible d'un rien (min.21). La réponse du Real Madrid est dérisoire. Bale manque le cadre de loin (min.25). Le Real Madrid gêne la construction des Catalans, en témoigne une faute d'Adriano, qui écope d'un carton jaune (min.34). Messi, extraordinaire côté droit, réalise une simulation payante face à Pepe, et le coup-franc du Rosarino est contré (min.40). Khedira, à la reprise d'un centre de Ronaldo venu de la gauche, met Valdés à l'épreuve et réclame une main d'Adriano, mais l'arbitre est impartial (min.45). 1-0 à la pause.

Une deuxième mi-temps incroyable

Le Barça continue à montrer un visage imposant à la reprise. Iniesta, à la reprise d'un dégagement manqué des Galactiques, est contré (min.53). Diego Lopez est à la parade face à Neymar et Illarramendi remplace Ramos au poste de milieu relayeur (min.56). Les Merengues ne lâchent rien. Ronaldo, lancé en profondeur côté gauche par Modric, est prêt à égaliser mais Valdés a la main ferme et capte la reprise de Di Maria suite au corner du Croate (min.58). Varane intervient in-extremis dans les pieds de Neymar (min.63). Le Real Madrid a changé de visage avec Illarramendi. Ronaldo est bousculé dans les 16m par Mascherano et l'arbitre oublie un pénalty évident en faveur du Portugais (min.73). Le tir lointain de Benzema, fraîchement entré à la place de Bale, cogne le montant (min.75). Le Barça est dangereux en contre. Alexis, lancé dans l'axe par Neymar, résiste au forcing de Varane puis achève Diego Lopez d'un piqué ingénieux : 2-0 (min.78). Un bijou en guise de but de la rédemption. Barcelone est en état de grâce. Alvés, excentré côté droit, réalise une longue course, humilie Ronaldo d'un nutmeg, et Diego Lopez répond présent (min.83). Khedira, lancé en profondeur côté gauche par Benzema, est en position idéale mais décidement, Valdés est impérial (min.87). L'équipe catalane revient à la réalité. Ronaldo mène un contre et décale dans l'axe Jésé, privilégié à un Di Maria inexistant, qui execute Valdés : 2-1 (min.89). Le prodige de La Fàbrica réduit la marque. Messi, excentré côté gauche, élimine Illarramendi d'un grand pont et décale dans l'axe Alvés qui est contré (min.93). Le Barça l'emporte péniblement à domicile grâce au talent de Neymar, auteur d'un but et d'une p.d. et de Valdés, une fois de plus impérial.

Tata Martino "Alexis est en grande forme"

Le Barça a joué decrescendo avec "Une première mi-temps de qualité. Lorsque j'ai vu que nous diminuions la cadence à la reprise, j'ai fait des changements pour améliorer le jeu de l'équipe et le remplacement d'Iniesta était un choix défensif. Je suis conscient que Song est loin d'être un numéro 10, mais c'était l'option idéale pour gagner le match et je le ferais de nouveau" et a souligné la performance d'Alexis "Il est en grande forme" Neymar "Il a marqué un but crucial" et Messi "Il s'est beaucoup dépensé et a participé au travail défensif de l'équipe. C'est positif. Le chemin à parcourir en Liga est long et nous aurons besoin de lui"

Iniesta "Je suis heureux au Barça"

Le Manchego a répondu aux critiques par une p.d. "Le talent d'Alexis et Neymar est indéniable. Ils aideront le Barça à gagner des titres. Le Real Madrid est dangereux en contre et nous avons restreint les espaces, en particulier en première mi-temps, pour y remédier. Ensuite nous avons été victime d'un relâchement coupable. Je suis heureux au FC Barcelone et je veux tirer ma révérance ici"

Alexis a marqué le but de la victoire à la 78e minute "L'équipe a empoché 3 points déterminants. Etre à la hauteur est compliqué et je veux gagner l'estime du public" Neymar a été le héros du match "Le but d'Alexis est extraordinaire et marquer contre le Real Madrid est un rêve devenu réalité pour moi" Xavi est devenu le recordman de Clàsicos joués avec une 26e cape "C'était un grand match et nous méritions de gagner. Alexis est un grand joueur et il compte beaucoup. Le Barça n'a concédé aucune défaite et c'est ce qui est important"