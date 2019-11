Le Barça l'emporte à Vigo

En Galice, Tata Martino alignait une équipe bis, et ménageait la moitié des titulaires habituels, dont Neymar. A noter le 100eme match d'Alexis toutes compétitions confondues avec Barcelone et les onze ans des débuts d'Andrés Iniesta en équipe première ce mardi soir.

But d'Alexis

L'envie est présente dans les rangs des locaux mais le réalisme du Barça paie au début de la partie. Fàbregas, à la réception d'un dégagement manqué d'Augusto Fernandez, combine avec Pedro puis est contré mais Alexis répond présent : 0-1 (min.8). "El Nino" est déterminant. Le cauchemar des locaux continue. Messi, lancé dans l'axe, est signalé en position défendue (min.12). Alexis coupe un centre de Pedro venu de la droite d'une tête qui met à rude épreuve Yoel (min.14). Messi percute côté droit puis est contré (min.20). Le coup-franc de l'Argentin est dévié (min.24). Le Celta Vigo ne lâche rien. Charles n'inquiète pas Valdés (min.26). Messi loupe inexplicablement le cadre et Rafael est prêt à égaliser mais Valdés a la main ferme (min.28). Le milieu formé à La Masia oblige "La Pantera" à réaliser une parade d'exception et Adriano, touché au biceps fémoral droit, est remplacé par Montoya (min.31). Alex Lopez manque de punch (min.43). Messi est contré (min.45). Le Barça mène à la pause.

Messi est maudit

Le Barça a des intentions explicites en deuxième mi-temps. Messi, lancé côté droit par Alvés, élimine un défenseur, combine avec Song et décale dans l'axe Fàbregas. La mine de l'ex-Gunner heurte le montant puis est dévié du mauvais côté par Yoel : 0-2 (min.48). Une action d'école. Les Celtinos n'abdiquent pas. Valdés capte une reprise de Charles (min.51). Le travail de Messi est récompensé. La Pulga percute dans l'axe et décale côté gauche Fàbregas qui entre dans la zone de vérité et récidive : 0-3 (min.54). K.O. technique des Olivicos. Le FC Barcelone a la rage de vaincre. Fàbregas, lancé dans l'axe par Alvés, remise en une touche à destination de Messi qui est contré par Yoel (min.57). Le match diminue en intensité. Valdés dégage des deux poings un coup-franc de Nolito (min.68). Messi lance côté gauche Pedro qui manque la cible d'un rien (min.74). L'ambiance du Balaidos flirte avec le zéro total. Messi, suite à un exploit individuel, manque le but de l'humiliation (min.78). Le Rosarino mène un contre et évince Cabral mais Yoel le met une fois de plus en échec (min.81). Les Galiciens ont une réputation à défendre à domicile. Mina, lancé en profondeur côté gauche par Charles, est prêt à réduire la marque (min.84). Tello, entré à la place d'Alexis, touche le petit filet extérieur (min.87). Yoel dévie le coup de canon de Messi du bout des doigts (min.90). El Mesias est maudit (min.93). Victoire émérite du Barça en Liga.

Tata Martino "Une victoire de qualité"

Le Rosarino a expliqué que le Barça a remporté "Une victoire de qualité. Nous avons été dominés suite à notre premier but et le Celta Vigo pouvait égaliser. L'équipe a relevé la tête en deuxième mi-temps et a eu des aubaines à exploiter en contre. Nous aurions dû marquer + de buts"

Valdés "Je suis content de ma performance"

Le gardien du Barça a été extraordinaire "Le Celta Vigo a été bon mais nous avons été réalistes. Ils ont compliqués les choses et j'ai l'intime conviction que l'équipe fera des progrès à l'avenir. Je suis content de ma performance. La défense a été à la hauteur et je dois quand même avouer que l'on est en grande forme depuis le Clàsico. Nous avons envie de remporter la Liga et gagner à Vigo était obligatoire"

Fàbregas "Obtenir les 3 points était requis"

Le Catalan a été omniprésent au Balaidos "Je suis heureux. C'était un match intense. En première mi-temps nous avons été éprouvés mais à la reprise nous avons pu rectifier le tir. Le Clàsico était important pour ce qu'il représentait, et on aurait dit que venir ici un mardi à 10h du soir était dérisoire, mais obtenir les 3 points était requis. J'ai eu + de liberté que d'habitude à l'avant et le premier but est venu suite à une intervention défensive. Le Barça a beaucoup de matchs à jouer ces temps-ci et je dois continuer à être bon"

Bartra "Etre titulaire a été un privilège"

Le numéro 15 du Barça a répondu aux exigeances du coach "Nous avons empoché les 3 points avec la même envie de gagner et des joueurs cruciaux à notre disposition. L'équipe a eu des aubaines et en a profité. La politique d'alternance de Tata Martino est un + qui permet à tout le monde d'être solicité. Etre titulaire a été un privilège, et ce qui compte, c'est de maintenir la cadence à l'entraînement. Le Celta Vigo est compliqué à jouer d'un point de vue défensif mais nous avons tenus le coup. J'ai été à l'aise avec Puyol"