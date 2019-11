Résumé 14ème Journée Russian Premier League: Le réveil du CSKA

CSKA Moscou 5-1 FK Krasnodar

Cela faisait 5 matchs que le CSKA ne gagnait plus et pire ne marquait plus un but, avec un total de 12buts en 13 journées, l'attaque du CSKA faisait pale figure face à ses rivaux, il etait temps de mettre fin à la crise du coté de Moscou, et la victoire etait donc impérative.

Dispositif tactique ultra offensif de Leonid Slutsky qui aligne 6 joueurs offensifs au départ, si on ajoute à celà l'aspect très offensif des lateraux du CSKA, le déséquilibre etait réel, surtout face à a une belle équipe de Krasnodar, la surprise du début de saison en Premier League.

Comme on pouvait s'y attendre, le FK Krasnodar maitrise le CSKA au milieu de terrain, cependant le CSKA se lache en contre et met en difficulté a plusieurs reprises la défense de Krasnodar, le CSKA va donc "lacher les chevaux" et marquer 4buts en une mi-temps, un réalisme froid de la part de ses joueurs offensifs devant le but, notamment de l'ailier serbe Zoran Tosic, auteur d'un incroyable triplé à la hauteur de ses dernières bonnes performances.

Krasnodar va réagir en sauver l'honneur en seconde période grace à un but de Pavel Mamaev (prêter par le CSKA au FK Krasnodar) mais Ignashevich auteur d'un grand match va boucler le festival offensif du CSKA.

Ce sera sans doute le match référence sur lequel devra se baser Leonid Slutsky dans le futur, le CSKA semble enfin s'etre sortis d'une crise qui durait depuis trop longtemps pour le champion en titre à l'inverse c'est un score cruel pour Krasnodar, pas aider par un arbitrage quelques fois étrange, et surtout pour une équipe qui s'est faite trahir par une incroyable faiblesse défensive.

Rubin Kazan 1-2 Lokomotiv Moscou

C'etait l'une des affiches de cette 14ème journée de Premier League, le Lokomotiv Moscou de Leonid Kuchuk se rendait sur la pelouse du Rubin Kazan de Kurban Berdyev en crise au niveau comptable depuis le début de saison puisque le club de Kazan occupe la 10ème position du classement avant cette rencontre.

Le Rubin va faire jeu égal avec le Lokomotiv tout au long du match, mettant en difficulté la défense des moscovites a plusieurs reprises, cependant c'est le Lokomotiv qui va ouvrir le score via Roman Pavlyuchenko a la 52ème minute.

Pas le temps de douter pour le Rubin qui égalise 8minutes plus tard grâce à Aleksandr Ryazantsev, on se dit alors que le Rubin est en position idéale pour pousser et arracher le but de la victoire, malheureusement pour eux, le Lokomotiv va encore une fois accelerer en fin de match et sur un superbe centre de Mbark Boussoufa, Dame N'Doye controle et fusille Sergey Ryzhikov, le portier du Rubin Kazan.

Le Lokomotiv s'impose donc 2-1 et recolle au Spartak Moscou qui s'etait imposé plus tôt alors que le Rubin n'y arrive plus en championnat, le club de Kazan laisse trop de point a ses adversaires direct et cela pourrait bien poser un problème dans l'optique d'une qualification pour la coupe d'Europe en fin de saison.

Les autres résultats :

Krylya Sovetov Samara 2-2 Volga Nizhny Novgorod

Tom Tomsk 0-0 Terek Grozny

Kuban Krasnodar 2-0 Anzhi Makhachkala

Un match nul avec des buts entre le Krylya Sovetov et Volga Nizhny Novgorod, un match agréable et un résultat qui n'handicape aucune des deux équipes.

Tom Tomsk et le Terek Grozny se neutralisent 0-0 dans une rencontre où les occasions de buts ont été rares.

Et enfin c'est la question que tout le monde se pose: Quand est ce que l'Anzhi remportera son premier match en Premier League cette saison ? et bien ce n'est pas pour tout de suite puisque les joueurs de Gazdhiev se sont une nouvelle fois incliné face au Kuban Krasnodar, la situation est très inquietante pour le club de Makhachkala.