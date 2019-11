Klopp prolonge jusqu'en 2018

Alors que depuis quelques mois de nombreuses rumeurs envoient Jürgen Klopp aux quatre coins de l'Europe, elles devraient désormais s'éteindre. En effet, le Borussia Dortmund et le natif de Stuttgart se sont mis d'accord sur une prolongation de contrat de deux ans. L'ancien coach de Mayence est désormais lié aux Scwarz-Gelben jusqu'en 2018. Son fidèle adjoint qui le suit depuis 2001, le Bosnien Zeljko Buvac, a signé la même prolongation de contrat. L'aventure entre Klopp et le Borussia Dortmund est donc loin d'être terminée. Arrivé en 2008 en provenance de Mayence, alors en Bundesliga II, après avoir été aux manettes de cette équipe durant sept années, il avait pris possession d'une équipe du BVB encore fragile et tout juste remise de ses problèmes financiers qui ont failli la conduire à la faillite en 2005.

Grâce à un recrutement intelligent à moindre prix (Subotic, Lewandowski, Hummels, Kagawa, Piszczek) puis ciblé sur des jeunes joueurs prometteurs de Bundesliga (Reus, Gündogan, Sokratis), et s'appuyant aussi en grande partie sur un centre de formation efficace (Grosskreutz, Götze, Hofmann, Sahin, Schmelzer), Klopp a réussi a créer une véritable alchimie avec tous ces joueurs pour la plupart inconnu qui font désormais rêver l'Europe entière et s'est forgé un palmarès cinq étoiles. (2 Bundesligas, 1 Coupe d'Allemagne, 1 finale de C1) Dans son traditionnel 4-2-3-1 spectaculaire, la qualité du jeu produit par le club de la Ruhr est unanimement reconnu partout en Europe. Cela est dû en grande partie à l'entraineur quadragénaire. Comme le disait le président Hans-Joachim Watzke en sepembre dernier, "Je n'abandonnerais jamais Jürgen Klopp, quelles que soient les circonstances". En lui renouvellant sa confiance, il a envoyé un signe fort.

En tout cas, on y croit dur comme fer du côté du BVB. Le directeur sportif du club, Michael Zorc a ainsi déclaré il y a quelques minutes : "Notre projet n'est pas encore terminé, il est loin de l'être. Nous en sommes peut-être à 50%." Tout le monde va dans le même sens et le club de la Ruhr voit de plus en plus grand. Comme l'a dit Klopp, "ce club est devenu mon club". C'est un peu ça puisque jamais un entraineur n'avait encore bénéficié d'une telle côte de popularité auprès de la fameuse Südtribune et de son exceptionnel mur jaune. L'histoire d'amour entre le peuple jaune et son coach préférée est donc (très) loin d'être terminée.