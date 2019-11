Victoire auxiliaire du Barça

Le Camp Nou était aujourd'hui le théâtre du derbi barcelonés. Piqué, Neymar et Xavi, absents du déplacement en Galice, intégraient le onze initial.

Un match restreint

Le début de la partie est équilibré. Torje loupe le cadre aux abords de la zone de verité (min. 6 ). Iniesta combine avec Messi et décale côté gauche Alexis qui oblige Casilla à réaliser une parade d'exception (min. 8 ). Le coup-franc de Garcia aux 35 mètres n'a aucune incidence (min. 14 ). Messi combine avec Neymar puis est contré (min. 16 ). L'Espanyol Barcelone est refugié en défense et procède en contre face à un Barça en manque de créativité. Messi décale côté droit Alvés qui est auteur d'un raté monumental (min. 25 ). Le Brésilien, lancé en profondeur côté droit par Iniesta, remise de la tête à Alexis qui est contré (min. 28 ). "El Diablo" cotôie le ridicule et les Periquitos mènent un combat identitaire ce vendredi soir. Torje n'inquiète pas Valdés (min. 31 ). Le coup-franc de Messi est manqué (min. 34 ). Thievy est auteur d'une ouverture magique en faveur de Sanchez qui est prêt à humilier l'équipe culé mais Valdés a la main ferme (min. 36 ). Barcelone ne montre aucune envie de gagner. Xavi, lancé dans l'axe par Neymar, élimine un défenseur d'un contrôle orienté et manque totalement la cible (min. 41 ). Le coup de canon d'Iniesta aux 16 mètres est dégagé par Casilla et revient dans les pieds d'Alvés qui combine avec Busquets et touche le poteau (min. 43 ). Partage logique à la pause.

But d'Alexis

Les protégés de Tata Martino ont la rage de vaincre à la reprise. Iniesta, à la réception d'un dégagement loupé des Blanquiazules, est contré (min. 48 ). Garcia mène un contre et décale côté gauche Thievy qui manque de lucidité (min. 53 ). Une tête energique de Messi consécutive à un centre d'Alvés venu de la droite met à l'épreuve Casilla (min. 56 ). Neymar réalise un exploit individuel côté gauche et rase le poteau (min. 61 ). Le travail du FC Barcelone est récompensé. Neymar, excentré côté gauche, fixe deux Pericos et dépose un amour de centre au deuxième poteau, dévié par Alexis : 1-0 (min. 68 ). L'international chilien est l'élément fort des Blaugranas ces temps-ci. La réaction de l'Espanyol Barcelone est expéditive. Le coup de pied de coin des Magicos est dégagé (min. 73 ). L'intensité du match augmente. Neymar, lancé côté gauche par Alexis, est retenu in-extremis par Casilla mais l'arbitre ne dit rien (min. 76 ). Garcia, suite à un contrôle de qualité, manque le cadre (min. 80 ). Le coup-franc de Messi échoue d'un rien à côté (min. 83 ). Alvés fuit le cadre de loin (min. 87 ). Pedro, entré à la place d'Alexis et lancé en profondeur côté droit, manque inexplicablement de punch face à Casilla (min. 89 ). Victoire au forceps du Barça en Liga.

Tata Martino "Nous avons manqué de continuité à l'avant"

Le Rosarino estime que "Le Barça est parfait d'un point de vue statistique et peut mieux. Nous méritions de gagner aujourd'hui. L'Espanyol Barcelone a été bon en défense et nous avons manqué de continuité à l'avant. Messi a été bon aujourd'hui. Il a fait preuve d'altruisme, il aurait pu marquer de la tête et il a été dangereux. Nous devons être sûrs de gagner à tous les coups. J'ai l'intime conviction que nous obtiendrons prochainement ce qui nous manque. Nous avons montré un visage imposant à chaque match jusqu'à présent" et a parlé d'Alexis "C'est un joueur utile qui est capable de marquer beaucoup de buts"