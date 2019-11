Résumé 15ème Journée Russian Premier League: Les moscovites en chasse du Zenit

Volga Nizhny Novgorod 1-2 CSKA Moscou

Victoire à l'arrachée du CSKA Moscou face a une vaillante équipe de Volga qui va même ouvrir le score après 30 minutes par l'intermédiaire de Shelton, les locaux ne profiteront de ce but que l'espace de 5minutes puisque 4 minutes plus tard, Seydou Doumbia bien servis par le Bulgare Georgi Milanov va trouver le chemin des filets et relancer le CSKA qui reste sur 2 succès d'affilé en Championnat et en Coupe.

La deuxième période a l'image de la première est très équilibrée mais l'homme en forme du CSKA Zoran Tosic va permettre au champion en titre de faire une nouvelle fois la différence sur une frappe de Honda détournée par Pareiko, le Serbe a suivi l'action et pousse le ballon au fond, le score ne bougera plus et le CSKA commence a retrouver son niveau et sa chance de la saison dernière, de bonne augure pour la fin de saison que ce soit sur le plan du championnat ou pour la coupe d'europe.

Zenit Saint-Petersbourg 1-1 Amkar Perm

Le Zenit leader acceuillait au Stade Petrovsky la surprenante équipe de Perm, l'occasion de se racheter après la désillusion en coupe coté Zenit alors que coté Amkar l'ambition est de faire tomber un nouveau cador du championnat, et en la personne du leader incontesté depuis quelques semaines.

A l'image de ses derniers matchs, le Zenit démarre ses matchs avec difficultés et encore plus quand de l'autre coté on s'efforce de presser haut afin de récuperer le ballon rapidement, mettre la pression sur une défense pas très sereine et exploiter chaque action. Un "Gameplan" parfaitement mis en évidence sur l'ouverture du score de l'Amkar: Le défenseur central français Thomas Phibel récupère le ballon et obtient un corner et sur ce meme corner, il profite d'un énième cafouillage dans la défense du Zenit pour ouvrir le score contre toute attente.n'importe quelle équipe menant face au Zenit aurait décider de fermer boutique et de se contenter du contre, mais l'Amkar va continuer a jouer de manière offensive et se faire malheureusement punir 10 minutes plus tard par Danny, le joueur décisif du Zenit qui sors une nouvelle fois son équipe d'une situation délicate.

Le score ne bougera plus malgré des offensives répétées des attaquants du Zenit sur le but de l'Amkar. Le leader concède le nul mais reste quoi qu'il arrive en tête a l'issue de cette journée.

Spartak Moscou 1-3 Lokomotiv Moscou L'affiche de cette 15ème Journée, le derby de moscou entre le Spartak et le Lokomotiv, un derby qui n'avait que le nom etant donné qu'en conséquence des incidents intervenus dans la semaine en coupe, le match etait a huis clos. Les deux clubs partagent le meme nombre de points au coup d'envoie et les deux clubs sont sortis victorieux de leur dernier match (victoire 2-0 face à Rostov pour le Spartak et victoire 2-1 face au Rubin pour le Lokomotiv). Le Spartak semble très fébrile dès le début du match, les mauvaises passes s'enchainent et ils s'exposent aux contres fulgurants du Lokomotiv qui va ouvrir le score après 7 petites minutes par l'intermédiaire de Dame N'Doye, il sera ensuite imité 10 minutes plus tard par Samedov qui profite va profiter d'une boulette de Pesyakov, avant que Yura Movsisyan relance le Spartak en réduisant l'écart après 27 minutes. La deuxième période est bien plus équilibrée, les joueurs du Spartak remobilisés par un Valery Karpin furieux mettent enfin le pied sur le ballon et se lance à l'assaut du but d'Abayev, mais bien souvent cette saison, le Lokomotiv est bien plus dangereux en position de contre et va une nouvelle fois faire la différence a la 77ème minute grace au doublé de l'attaquant sénégalais N'doye. Le Spartak s'incline donc logiquement face a un Lokomotiv plus fort et qui occupe désormais seul la place de second du championnat a 3 points du Zenit a mi parcours. Une belle performance pour les joueurs de Leonid Kuchuk qui comptent 11 points d'avance par rapport a la saison dernière au même moment.

Krasnodar 1-2 Kuban L'un des chocs de cette 15ème Journée le derby de Krasnodar, le FK Krasnodar semble en position de force par rapport au Kuban d'après le début de saison des deux équipes, cependant la claque recue la semaine dernière face au CSKA a laisser des traces du coté du FK Krasnodar. Le match est haché par énorméments de fautes, néanmoins Bucur va réussir à ouvrir le score pour le Kuban a l'heure de jeu, les deux autres réalisations de la rencontre seront inscrites dans le temps additionel, par Popov pour le Kuban a la 91ème avant que Gohou réduise l'écart a la 93ème, une réaction trop tardive des joueurs du FK Krasnodar qui s'inclinent une nouvelle fois et se retrouvent désormais 6ème avec 24points alors que le Kuban occupe désormais la 8ème position avec 20points Dinamo Moscou 1-0 Tom Tomsk Le Dinamo Moscou s'est difficilement imposé 1-0 face à Tomsk grâce au but contre son camp de Bordachev a la 43ème minute. Après une défaite la semaine dernière face à Perm et cette victoire difficile contre le promu Tomsk, on sent que le Dinamo est en difficulté a mi-parcours, l'équipe de Petrescu est terriblement ennuyeuse a voir jouer et quand la réussite n'est pas de leur coté le Dinamo est en extrême difficulté.