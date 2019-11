Le Barça en huitième de finale

Le Barça, tenu en échec en Italie, devait rectifier le tir à domicile. Adriano, touché au biceps fémoral à Vigo, était titulaire au poste de latéral gauche. Robinho était aligné en pointe côté Milanais.

Neymar en forme

Le FC Barcelone domine les débats dés le début de la partie. Le coup-franc de Xavi échoue d'un rien à côté (min.5). Busquets, à la réception d'un dégagement manqué de Mexés, manque totalement la cible (min.7). Neymar combine parfaitement avec Messi et loupe le cadre (min.12). Mexés est impérial. La reprise d'Alvés consécutive à un geste technique de Xavi file à côté (min.18). La tête d'Alexis, décidement indomptable, touche le petit filet extérieur (min.23). Milan abdique rapidement. Abate dégage un centre d'Iniesta venu de la droite, et écope d'un carton jaune suite à un contact avec Neymar dans les 16 mètres, ce qui oblige l'arbitre à désigner le point de pénalty. L'Argentin l'execute en force (min.31) et met un terme à une longue série d'abstinence. Le match est intense. Mexés dégage un piqué ingénieux de Messi (min.36). Le cauchemar de l'équipe milanaise continue. Neymar, excentré côté gauche, obtient un coup-franc, tiré par Xavi et coupé de la tête par Busquets, démarqué au point de pénalty : 2-0 (min.38). Bévue inexplicable de la part de l'AC Milan. Barcelone est extraordinaire de mobilité. Le coup de canon d'Adriano aux 30 mètres met à rude épreuve Abiati (min.43). Les Italiens ont un coeur de champion. Piqué dégage un centre de Kaka du mauvais côté : 2-1 (min.45). La chance sourit aux audacieux. Le Barça mène d'un but et Balotelli remplace un Robinho inexistant à la pause.

Doublé de Messi

L'équipe culé est loin d'être à l'abri en deuxième mi-temps. Iniesta, à la reprise d'un dégagement loupé des Milanais, manque de punch (min.48). En milieu exemplaire, Poli décale côté droit Balotelli, qui résiste au forcing d'Adriano et oblige Valdés à répondre présent (min.50). Messi dévie une mine du "Toro de Curitiba" dans les filets mais le but est refusé suite à une position défendue du numéro 10 (min.53). L'AC Milan a des intentions explicites et peut maintenant revenir à la marque. Abiati est à la parade face à Iniesta (min.60). Mascherano réalise un tacle miraculeux dans les pieds d'un Balotelli prêt à égaliser (min.63). L'ancien Citizen, excentré côté droit, évince Adriano et centre à destination de Kaka qui est auteur d'un raté monumental (min.65). Valdés est vigileant face à Zapata (min.67). Le Barça ne concrétise rien. Adriano, excentré côté gauche, loupe incompréhensiblement le cadre (min.68). Neymar, à la reprise d'un centre d'Alvés venu de la droite, est contré (min.69). L'ex-Peixoes est auteur d'un exploit individuel et manque de réalisme (min.73). Messi, lancé dans l'axe par Neymar, décale côté droit Alexis. L'international chilien est en position idéale mais Abiati a la main ferme (min.75). Les Blaugranas augmentent la cadence. Fàbregas, privilégié à Iniesta, combine avec Messi qui dégoûte Abiati (min.81). C'est le coup de grâce. Le Barça est qualifié en huitième de finale de la Ligue des champions.