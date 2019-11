Résumé 16ème Journée Russian Premier League: Les buteurs font parler la poudre

Tom Tomsk 2-0 Lokomotiv Moscou

Les joueurs du Lokomotiv risquent de regretter cette contre perf pendant longtemps, les hommes de Kuchuk avait l'occasion de revenir à hauteur du Zenit en cas de victoire face au promu Tomsk mais la pression du résultat a sans doute inhibée les joueurs qui se font fait ceuillir a froid par Bashkirov après 5 petites minutes pour Tomsk avant qu'Ignatovich sur pénalty ne fasse le break, et comme si cela ne suffisait pas, le Lokomotiv a du finir le match a 10 après l'expulsion de Tarasov pour un deuxième carton jaune dans le temps additionnel de la 1ère mi-temps...

Malgré une possession de balle bien plus élevée que son adversaire du jour, le Lokomotiv s'est montré bien moins dangereux au cours du match et s'incline donc assez logiquement, rageant pour une équipe qui semble enfin revenue a son véritable standing de top club du championnat mais qui a encore du mal a confirmé son statut face a des équipes comme Tomsk.

CSKA Moscou 4-1 Terek Grozny

Le CSKA retrouve peu a peu son football et l'ensemble de son effectif, Rasmus Elm retrouvait une place de titulaire aux cotés de son partenaire en sélection Pontus Wernbloom, comme lors du match contre Krasnodar, le CSKA va tout de suite faire parler sa puissance offensive en etouffant la défense du Terek avec un pressing très haut, permettant ainsi aux attaquants moscovites de faire parler leur vitesse sur les pertes de balles adverses. Seydou Doumbia auteur d'un doublé va ouvrir le score après moins de 10minutes sur un superbe débordement du Bulgare Georgi Milanov, Doumbia buteur puis passeur pour l'inévitable Zoran Tosic qui d'un superbe ballon piqué pied droit va faire le break avant qu'Ignashevich y aille lui aussi de son but (comme contre Krasnodar donc) Doumbia va sceller le sort de la rencontre a la 38ème minute sur un pénalty pour le 4-0, le match est plié en une mi-temps.

La deuxième période sera elle bien moins allechante au niveau du spectacle malgré une timide réduction de l'écart du Terek par l'intermédiaire d'Ailton mais l'essentiel est fait, le CSKA s'impose avec la manière et revient a 6 points du Zenit et seulement 3points du Spartak juste avant le derby...

Kuban Krasnodar 4-0 Volga Nizhy Novgorod

Le Kuban de Goncharenko n'a pas trouvé en Volga un adversaire à sa hauteur ce Week End, le club de Nizhny Novgorod a été maîtrisé dans tout les secteurs par une vaillante équipe du Kuban auteur d'un match prolifique offensivement et solide défensivement.

Ibrahima Baldé est le premier a faire trembler les filets de Pareiko, il sera ensuite imité par Popov et Ignatyev, comme le CSKA plus tôt dans la journée, le Kuban plie le match après 40minutes.

Dans le jeu Volga est impuissant, le Kuban multiplie les phases de conservations et d'attaque éclair qui mettent en difficulté une défense fragile. Baldé en profitera pour inscrire son doublé dès l'heure de jeu pour une victoire finale 4-0 net sans bavure.

Ural Ekaterinbourg 1-4 FK Rostov

Artem Dzyuba qui ne fait toujours pas l'unanimité en équipe nationale s'est illustré dans cette rencontre en inscrivant 2 buts, ses 11ème et 12ème réalisations de la saison le propulsant par la même occasion en tête du classement des buteurs. Une victoire importante face au promu qui permet a Rostov de mettre fin a une série de 10matchs sans victoire.

On notera également les buts de Kanga et de Gogniev, deux joueurs a surveiller cette saison en Premier League.

Krylya Sovetov Samara 1-2 Dinamo Moscou

Malgré un football pas très spectaculaire et des rencontres très peu interessantes au niveau du rythme et de l'intensité, le Dinamo parvient tout de meme a maintenir un rythme comptable interessant, un énième match moyen des hommes de Petrescu leur permet de venir a bout du Krylya Sovetov. Rien n'a retenir au niveau de la performance mais comme ses rivaux moscovites et a l'image de Krasnodar et de l'Amkar, le Dinamo est en embuscade derrière le Zenit et le tiercé moscovite (Spartak, Lokomotiv et CSKA) de quoi entretenir la motivation alors que l'on est désormais dans la phase retour du championnat.