CSKA Moscou - Spartak Moscou : Une rivalité éternelle

" Le match CSKA-Spartak a progressivement commencé à remplir les stades, ce qui a conduit divers incidents comme les fights entre supporters, les incendies de bannières et les débordement des deux cotés.

Il y a 10ans, les supporters ce seraient sans doute battus, aujourd'hui il y a une présence très importante lors de ces matchs, tout les supporters sont sous surveillance."

Des mesures de sécurité que la Fédération de Russie prend très aux sérieux, et de nombreuses forces de l'ordre (police ou armée) sont déployés en plus des services de sécurité, cependant il existe bien des façon de contourner ce dispositif et là on arrive dans une partie un peu moins drôle de ce genre confrontations, ce sont les en gros les fight qui s'organisent dans les forêts en périphérie de Moscou, un autre rituel, un peu plus malsain mais qui fait néanmoins parti de la tradition :

Il est aussi important de dire que contrairement ce que l'on pourrait croire (ces images n'aident pas) le supporter Russe n'est pas qu'un simple hooligan sanguinaire assoiffé de violence et de destruction, il est capable comme tout autre supporter du monde, d'etre derrière son équipe de chanter de faire du bruit de soutenir ses joueurs et en particulier pendant ces types de matchs.

L'engouement pour ce derby est similaire a ceux des plus grosses affiches européennes type Real-Barca, Manchester-Liverpool etc l'antagonisme y entre les deux clubs et entre les supporters y est peut être même plus prononcé qu'ailleurs sur ces dernières années, et le fossé qui s'est creusé petit à petit entre les supporters du Spartak et du CSKA n'a pas souffert de la montée en puissance de clubs comme le Zenit, le Rubin Kazan ou même encore les autres clubs de Moscou comme le Lokomotiv, le Dinamo voir le Torpedo.

On pourra regretter cependant le fait que tout les matchs de Premier League ne bénéficient pas du même engouement et des mêmes affluences, car si le stade Luzhniki et ses 80'000 places sont sold out pour un Spartak - CSKA, les rencontres Spartak - Zenit ou encore CSKA - Dinamo ne font pas autant bouillir la capitale Russe comme le déplore parfois plusieurs joueurs du championnat alors que ces matchs pourraient eux aussi promouvoir la Premier League à travers l'Europe et ainsi prouver que la Russie est un pays de football.

Ce Samedi 14h les 20'000 spectateurs présents à l'Arena de Khimki (le derby est délocalisé suite aux travaux de rénovations du stade Luzhniki de Moscou) ainsi que l'ensemble des supporters de football russes assisteront a cette rencontre qui pourrait être déterminante pour la suite du championnat (seulement 3 points d'écart !).