Résumé 17ème Journée Russian Premier League: Les derbys de Moscou relancent le championnat

Le Zenit avait l'occasion de se mettre à l'abris en affrontant la modeste équipe de Rostov au Stade Petrovsky en attendant l'issue des deux derbys de Moscou qui désigneraient ou non des nouveaux poursuivants. Pendant ce temps l'Amkar sur sa série acceuillait le Kuban Krasnodar et avait l'occasion de se repositionner en embuscade des équipes de tête et il en etait de même pour Krasnodar opposé au Terek Grozny :

Zenit Saint-Petersbourg 0-2 FK Rostov

En difficulté depuis plusieurs semaines, le Zenit ne semble plus aussi serein et dominateur, et ce match face à Rostov ne va pas rassurer Spalletti concernant la forme de son équipe, mené sur son terrain et en manque d'efficacité devant le but, le Zenit fébrile défensivement et brouillon offensivement a permis à Rostov d'obtenir une victoire inattendue sur la pelouse du leader grâce a des réalisations de Dyakov (18') et de Kalachev (39') le lateral droit bielorusse autaut d'un grand match.

Si les qualités du Zenit sont indéniables, il faut esperer que ce genre de contre performances seront anecdotiques dans le parcours difficile qui attend le vice champion de Russie du dernier exercice.

CSKA Moscou 1-0 Spartak Moscou

L'affiche de cette 17ème Journée, le derby de l'inconciliable entre le CSKA, et le Spartak qui avait d'ailleurs balayé son adversaire du jour au match aller (3-0) Cette fois ci le CSKA n'est plus du tout dans les mêmes dispositions et le retour de certains joueurs comme Mario Fernandes permettent au champion en titre d'envisager une victoire.

Un grand match, c'est l'occasion idéale pour qu'un grand buteur se mette en évidence et confirme son statut, et ca Seydou Doumbia l'a bien compris, profitant d'une sortie manquée de Rebrov et de la passivité de la défense du Spartak, l'attaquant ivoirien permet au CSKA de lancer parfaitement son match avec une ouverture du score après 8 minutes de jeu.

Ayant fait le plus dur, le CSKA va volontairement subir afin de mieux contrer, une tactique payante puisque les joueurs de Slutsky vont multiplier les occasions de buts, mais le manque d'efficacité va les privé d'un second but, cependant l'essentiel est assuré, le CSKA s'impose logiquement, et rejoint le Spartak au classement.

Lokomotiv Moscou 1-0 Dinamo Moscou Le Lokomotiv qui avait l'occasion de rejoindre le Zenit lors de la journée précédente a eu une nouvelle chance de revenir sur le Zenit après leur faux pas contre Rostov, seulement voilà, le Lokomotiv n'a plus a faire à la modeste équipe de Tomsk mais au Dinamo, de quoi donner un enjeu supplémentaire a ce derby s'il en fallait un. La pelouse est indigne d'une telle rencontre et le spectacle proposé par les deux équipes très loin des attentes et exigence d'un match de cette importance, alors comme dans chaque gros match tout va se jouer sur un détail: une relance précipitée du Dinamo, une récupération de Lassana Diarra qui lance N'Doye, le sénégalais enchaine avec un crochet pour éliminer son vis à vis avant de fusiller Vladimir Gabulov a bout portant. La délivrance pour le Lokomotiv, la cruelle désillusion pour le Dinamo, il fallait un vainqueur, il fallait un perdant. Une victoire qui permet au Lokomotiv d'acceder au sommet du classement, et de rejoindre le Zenit a égalité de points, alors que le Dinamo reste a une distance raisonnable des équipes de têtes à seulement 4 points du Podium Tom Tomsk 0-1 Rubin Kazan Le Rubin s'est imposé dans la difficulté face au promu Tomsk mettant fin a une longue série de contre performances ayant entrainer le club de Kazan dans le ventre mou du classement à la 10ème position, loin du standing et des objectifs du club. Les blessures de joueurs cadres hadicape sérieusement le Rubin qui a tout de même réussi a faire respecter la logique grâce a une réalisation de Kislyak en fin de match. Amkar Perm 3-1 Kuban Krasnodar Mené par le Kuban jusqu'a la 77ème minute après un but de Dealbert a la demi heure de jeu, l'Amkar a fait preuve d'un mental de champion et a su inverser le cours du match grâce à Picusceac, puis Cherenchikov avant que Georgi Peev n'enterine la victoire de l'Amkar qui continue son excellent parcour. Le club de Perm pourrait se réveler bien plus qu'un simple perturbateur en fin de saison si les joueurs de Cherchesov maintienne ce rythme incroyable de l'autre coté le Kuban montre d'inquietant signe de fébrilité dès qu'un but est encaissé et on a pu s'en rendre compte encore une fois cette fois ci après l'égalisation de Picusceac. Fin de Série donc pour le Kuban 8ème et désormais a 7 points de son adversaire du jour l'Amkar 5ème a 3 points du CSKA et du Spartak et 6 points du Lokomotiv et du Zenit en tête. Ural Ekaterinbourg 1-1 Krylya Sovetov Samara L'Ural et le Krylya Sovetov se sont neutralisés, mais le scénario du match aurait du tourner en faveur du promu l'Ural qui tenais une victorie aux forceps a 10 contre 11 face a un rival potentiel au maintien en première division mais Luis Caballero a permis au Krylya Sovetov d'égaliser à la 90ème minute, arrachant le point du match nul. Anzhi Makhachkala 0-0 Volga Nizhny Novgorod Toujours aucune victoire en 17 journées de championnat, on se demande bien ce qui pourrait sauver l'Anzhi d'une relégation en deuxième division, le match est d'un terrible ennuie entre deux équipes pas très glamour qui se patagent donc logiquement le point du match nul. l'Anzhi reste en dernière position tandis que Volga maintien son avance de 6points sur la Zone de barrages à la 12ème position FK Krasnodar 3-2 Terek Grozny Après une victoire face au Rubin Kazan lors de la dernière Journée, Krasnodar devait confirmer en s'imposant face au Terek en difficulté depuis le début de la saison. C'est choste faite grâce a un doublé de Wanderson et un nouveau but de Mamaev en réussite cette saison. Coté Terek il y a de quoi avoir des regrets, car malgré deux égalisations par l'intermédiaire d'Ivanov, le Terek doit s'incliner une nouvelle fois et ne parvient pas a faire son retard sur ses rivaux pour le maintien. Malgré quelques belles choses dans le jeu, il en faudra bien plus si le club Tchétchène veut se sauver. Krasnodar rejoint l'Amkar a la 6ème position du classement a égalité de points, et se place eux aussi en embuscade a seulement 6 points des leaders alors que le Terek ne bouge pas de la 15ème position.

Classement après 17 journées :