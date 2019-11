Live Tottenham - Manchester United, le match en direct

Merci à tous d'avoir suivi ce match en direct avec Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Tottenham et Manchester United se neutralisent après un match très rythmé. Les Spurs, très offensifs, ont manqués de solidité défensive et se sont fait rejoindre quelques minutes après chaque but. La série d'invincibilité des Red Devils continuent tandis que Tottenham devra se satisfaire d'un point. Cependant, ce nul n'arrange personne et empêche United de revenir dans le top 5 de Premier League notamment.

C'EST TERMINÉ !

90+2' Corner pour les Red Devils. Après un duel perdu perdu dans les airs, Lloris capte le ballon en deux temps et dans les pieds de Vidic. C'était chaud pour les Spurs.

90+1' Les Spurs mettent la pression tandis que les Red Devils tentent tout.

3 minutes de temps additionel !

90' Wayne Rooney sauve les meubles et dégage loin devant un ballon très dangereux.

89' Smalling repousse de nouveau en corner.

89' Le coup-franc de Walker est repoussé et corner pour les Spurs !

88' Vidic accroche par le col Defoe en plein rush côté droit. Et le défenseur mancunien écope d'un carton jaune.

87' Petit cafouillage dans la surface des Spurs mais les Red Devils ne trouvent pas la faille.

87' Les fautes se multiplient, la fin de match est hachée et les deux équipes sont de plus en plus approximatives.

85' Dernier changement pour Tottenham : Chadli cède sa place à Sigurdsson

83' Et Kagawa est remplacé par Ashley Young

83' Double changement pour Manchester United, Valencia est remplacé par Nani

83' Cafouillage sur ce nouveau corner et Paulinho est signalé hors-jeu.

82' Smalling, au deuxième poteau, repousse en corner

82' Corner pour les Spurs

80' Nouveau coup-franc frappé pour Walker mais Chicharito repousse.

79' Carton jaune pour Jones après un tacle rugueux sur Dembélé. Le Mancunien sera suspendu face à Everton.

78' Grosse montée de Walker sur le contre. Ce dernier centre vers le deuxième poteau mais Townsend est trop court pour couper la trajectoire.

78' Nouveau corner pour Manchester United mais c'est encore repoussé.

76' Carton jaune pour Evra pour avoir sèchement repoussé Townsend.

76' Belle percée de Rooney, lancé par Chicharito, mais Chiriches est auteur d'un superbe tacle et met fin à cette action.

75' Après 75 minutes de jeu ce sont les mancuniens quia ffichent le meilleur taux de possession de balle avec 62%.

72' Tandis que Welbeck cède sa place à Chicharito côté mancunien

71' Sortie de Soldado pour l'entrée de Defoe pour Tottenham

71' Nouveau coup franc en faveur des Spurs. Walker s'en charge mais sa frappe fini dans le mur des Red Devils.

68' Gros rush de Welbeck côté gauche qui fait un grand pont sur Dawson et remet dans l'axe mais Rooney était trop loin pour reprendre.

65' Grosse frappe de Walker sur ce coup-franc. Celle-ci ne passe qu'à quelques centimètres de la lucarne du portier mancunien.

64' Lennon sort et laisse sa place pour Townsend. Le public de White Hart Lane n'apprécie clairement pas ce changement

64' Faute sur Soldado, accroché par Vidic. Coup-franc à suivre pour les Spurs aux 30 mètres.

62' Les Spurs subissent depuis l'égalisation sur penalty.

61' Rooney s'en charge et son tir fini dans le mur avant d'être dégagé loin devant par les Spurs.

60' Faute sur Rooney à l'entrée de la surface victime d'un tampon de Chiriches.

58' Coup-franc pour les Spurs sur gauche frappé par Walker vers le premier poteau mais la défense mancunienne repousse.

58' Que c'est dur pour les Spurs qui se font encore rejoindre après avoir marqué.



Goal Rooney - Tottenham 2-2 Manchester United...

56' BUUUUT ! Wayne Rooney égalise de nouveau sur penalty en prenant à contre pied le portier français.

55' PENALTY ! Kagawa lance Welbeck dans la profondeur et Lloris accroche le pied de l'attaquant mancunien. Carton jaune pour Lloris !



Goal Sandro - Tottenham 2-1 Manchester United...

53' BUUUUT ! Sandro redonne l'avantage à Tottenham. Sandro dribble aux 30 mètres et décroche une frappe en pleine lucarne. De Gea ne bouge pas d'un cil.

50' Les deux équipes se neutralisent dans ces premières minutes de la deuxième période.

46' Faute de main de Vidic signalé par l'arbitre de cette rencontre.

45' Corner pour Manchester United après une montée de Valencia contrée par Chiriches

REPRISE !

Tottenham a dominé dans le jeu durant les premières minutes. Les Spurs ont même ouvert le score par Walker sur un coup-franc splendide. Ceux -ci ont même manqué de peu de doubler le score et directement après cette occasion les Red Devils en ont profités pour égaliser par l'intenable Rooney.

MI-TEMPS !

45' Corner fappé par Rooney mais les défensuers de Tottenham dégagent encore.

42' Sur un centre de Valencia repoussé, Jones hérite du ballon et tente la frappe à l'entrée de la sruface et plein axe. Mais sa frappe fuit le cadre malgré l'effort de Rooney pour la détourner au fond.

41' Tottenham garde le ballon dans la moitié de terrain mancunienne mais n'arrive pas à aller de l'avant.

38' Lennon part en rush et dribble la défense mancunienne mais fini par s'effondrer dans la surface. De Gea relance sereinement.

38' Corner pour les Red devils mais Evra et Jones sont trop courts pour reprendre de la tête.

36' Valencia dribble côté droit et enrhume Chiriches. L'équatorien centre vers Rooney mais l'anglais perd le ballon sur un tacle rugueux de Walker.

35' C'est bien tiré vers le deuxième poteau mais De Gea s'impose dans les airs.

34' Coup-franc intéressant pour les Spurs après une faute de Jones sur Chiriches.

33' Coup dur pour Tottenham qui menaient dans cette première demi-heure de jeu. Cependant, les Spurs ne lâchent rien.



Goal Rooney - Tottenham 1-1 Manchester United...

31' BUUUT ! Égalisation de Manchester United ! À la suite d'un centre de Valencia, Walker repousse mal et Rooney hérite du ballon au point de penalty et trompe Lloris.

30' Soldado lance Lennon en pleine vitesse et transperce la défense de Manchester avant de lâcher une frappe repoussée par De Gea. L'anglais remet une passe devant les buts mancuniens mais personne ne reperend ce ballon.

29' Belle combinaison entre Chadli et Soldado mais l'espagnol rate sa reprise.

28' Les Red Devils partis en contre voient le cenntre de Valencia repoussé une nouvelle fois.

27' Nouveau corner pour les Spurs mais De Gea capte le ballon dans les airs.

27' Les Red Devils semblent asphyxiés défensivement et ne se procurent que très peu d'occasions. Tandis que les Spurs mettent la pression pour inscire un deuxième but.

26' David Moyes donne de la voix pour remotiver ses troupes.

24' Nouveau corner pour les Red Devils. Encore uen fois tiré par Rooney mais cette fois vers le deuxième poteau. Les défensuers de Tottenham repousse plus difficielement.

24' Corner mancunien frappé par Rooney mais repoussé sans danger par les Spurs

23' Valencia perce côté droit mais Vertonghen repousse avant que ce dernier ne centre.

20' Les Spurs insistent et Chadli centre depuis la gauche mais Valencia stoppe ce dernier. Les Spurs se plaignent d'une main du mancunien mais l'arbitre ne signale rien.

19' Corner difficilement repoussé par les mancuniens. Tottenham met de plus en plus la pression.



Goal Walker - Tottenham 1-0 Manchester United...

18' BUUUUT ! Ouverture du score pour Tottenham ! Walker se charge de tirer ce coup-franc et décide de frapper en-dessous du mur mancunien qui a sauté lors de la frappe. De Gea aveuglé ne peut rien faire.

16' Paulinho obtient un très bon coup-franc à l'entrée de la surface. Arès quelques enchhainements de passes réussies as de la surface, Evans accroche Paulinho.

14' Grosse occasion pour les Red Devils. Kagawa est entré dans la surface des Spurs et remet pour Rooney mais Chiriches contre le tir. Après un cafouillage dans la surface, aucun mancunien ne parvient à tirer vers le but et Tottenham finit par se dégager.

13' Gros travail défensif de Tottenham, qui se tient bien en place face aux assauts mancuniens, à l'image de Lennon qui musèle Evra côté gauche.

10' Première frappe du match, elle est en faveur de Tottenham. Après un enchainement de passes autour de la défense mancunienne, Aaron Lennon tente sa chance à l'entrée de la surface. De Gea se couche sereinement et capte le ballon.

9' Les Red Devils font tourner tranquillement le ballon mais ne trouvent pas la faille dans la défense des Spurs.

8' On sent que les deux équipes sont sous pression. L'enjeu est très important pour les deux équipes.

6' Walker ne peut contrôler la balle sur ce long ballon dans la surface. L'arbitre avait laissé l'avantage malgré une grosse faute d'Evra sur Lennon.

4' Kagawa combine avec Valencia et Welbeck. Le Japonais centre mais celui fini sa course dans le petit filet du portier des Spurs.

2' De Gea se montre déjà en repoussant du poing ce corner des Spurs.

0' Coup d'envoi donné par Tottenham !

12:55 Entrée des joueurs sur le terrain de White Hart Lane !

12:35 Lors de leur dernière confrontation en Championnat à White Hart Lane, le 20 janvier dernier, Manchester United avait fait la course en tête grâce à Robin Van Persie (25e), avant d'être rejoint sur le fil sur un but de Clint Dempsey (90e+3, 1-1).

12:35 Si Tottenham ne convainc pas face à Manchester United, ce dimanche (13h00), la situation de son entraîneur, Andre Villas-Boas, pourrait devenir intenable. Une semaine après la claque subie face à City (6-0), les Spurs ont tout à craindre d'un adversaire en forme ascendante.

12:30 Bienvenue à tous pour suivre en direct ce Super Sunday qui voit Tottenham et Manchester United s'affronter à 13h à White Hart Lane