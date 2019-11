Résumé 18ème Journée Russian Premier League: Le Lokomotiv prend les commandes

Terek Grozny 1-1 Zenit Saint-Petersbourg

Défait face au Spartak puis face à Rostov la semaine dernière, le Zenit avait l'obligation de relancer la machine et de s'imposer à Grozny afin de conserver la 1ère place du classement, mais face à une vaillante et très entreprennante équipe du Terek, ce n'est pas chose facile de s'imposer à l'Akhmat Arena.

La première mi-temps est d'ailleurs largement a l'avantage du Terek qui manque d'ouvrir le score a plusieurs reprises mais qui bute sur un Yuri Lodygin vigilant.

Le Terek va logiquement ouvrir le score en 2ème période sur corner, un ballon mal renvoyé par la défense du Zenit permet à Lebedenko d'ajuster et une reprise et de tromper un Yuri Lodygin jusque là impeccable.

Le Zenit se réveille timidement au début du dernier quart d'heure et parvient a arracher le nul grâce à Axel Witsel mais le match a été dans l'ensemble à l'avantage d'une très bonne équipe de Grozny. Le Zenit prend le point d'un match nul généreux mais s'expose a un retour du Lokomotiv qui pourrait prendre la 1ère place à l'issue de cette journée.

Spartak Moscou 6-1 Volga Nizhny Novgorod

Une boucherie, le Spartak a étrillé Volga dans un match totalement à sens unique, Jurado, Barrios et Özbiliz on fait parler la poudre avant que Denis Kolodin ne parachève le triste spectacle proposé par l'équipe de Volga par un but contre son camp, et malgré une timide réduction de l'écart par Dvornekovic et un pénalty manqué par Bulykin, Volga aura épondu absent offensivement et défensivement. Un match qui va ramener encore plus de confiance dans les rangs du Spartak qui profite du faux pas du Zenit pour revenir a 1 points du club de Saint-Petersbourg et se remet de la défaite face au CSKA la semaine passée.