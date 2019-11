Merci d'avoir suivi ce Tirage au sort de la Coupe du Monde Brésil 2014 en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Très bon tirage pour l'équipe de France qui se place dans le groupe le plus "simple" pour elle.

Voici donc le tirage final des groupes pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil :

Et enfin la Russie ! Elle rejoint la Belgique, l'Algérie et la Corée du Sud dans le groupe G.

Le Portugal rejoint le groupe G avec l'Allemagne, les États-Unis et le Ghana !

La Bosnie rejoint le groupe F avec l'Argentine , le Nigeria et l'Iran

La France !

Les Bleus rejoignent le groupe E avec la Suisse, l'Équateur et l'Honduras !

L'Angleterre rejoitn le groupe D ! Avec l'Uruguay, l'Italie et le Costa Rica !

La Grèce rejoint la Colombie, la Côte d'Ivoire et le Japon dans le groupe C

Les Pays-Bas rejoignent l'Espagne dans le groupe B avec Le Chili et l'Australie

La Croatie rejoint l'audacieux groupe A avec le Brésil, le Mexique et le Cameroun !

La Corée du Sud va dans le groupe H avec la Belgique et l'Algérie

Les États-Unis rejoignent le groupe G avec l'Allemagne et le Ghana

L'Iran rejoint le groupe F, avec l'Argentine et le Nigeria

Le Honduras rejoint le groupe E avec la Suisse et l'Équateur.

Le Costa Rica rejoint le groupe D avec L'Uruguay et l'Italie.

Le Japon va dans le groupe C, avec la Côte d'Ivoire et la Colombie.

Le Chili, rejoint le groupe B avec l'Espagne et l'Australie.

Le Mexique rejoint le Brésil et le Cameroun dans le groupe A.

18:03 Le Chili rejoint le groupe B et l'Espagne. Le Cameroun rejoitn le Brésil. Tandis que L'Équateur rejoint la Suisse. la Côte d'Ivoire rejoint la Colombie

18:02 C'est l'Italie ! Elle rejoint le groupe D avec l'Uruguay

18:00 Nous allons savoir quel pays du chapeau 4 va être basculée dans le chapeau 2.

18:00 La Suisse dans le groupe E. L'Argentine dans le groupe F. L'Allemagne dans le groupe G. Et enfin la Belgique dans le groupe H.

17:59 L'Espagne sera en tête du groupe B. La Colombie dans le groupe C. L'Uruguay dans le groupe D.

17:58 Comme prévu le Brésil est tiré en premier dans le groupe A

17:55 Le premier tirage va concerner le pays présent dans le chapeau 4 et qui sera placé dans le chapeau 2

17:50 Les présentateurs débutent le tirage en expliquant les règles de celui-ci

17:40 Les sélectionneurs sont aux premières loges

17:27 Après une rétrospective sur les précédentes Coupes du Monde de la FIFA, le sélectionneur de l'Espagne championne en titre, Vicente Del Bosque, fait son entrée sur scène, le trophée à la main.

17:25 A noter que le tirage au sort, en tant que tel, débutera à 17h51. La FIFA est très précise.

17:24 "C'est la terre de Pelé, la terre de Ronaldo et aujourd'hui, nous avons une équipe très forte avec un sélectionneur champion. Avec une telle équipe, je suis très optimiste pour la Coupe du Monde." - Dilma Roussef, présidente du Brésil

17:23 "Il était temps que la Coupe du Monde revienne au Brésil. Il est bon de revenir ici. J'appelle tous les fans au Brésil et à travers le monde à nous rejoindre pour cette grande fête que sera la Coupe du Monde" - Joseph S. Blatter, Président de la FIFA

17:22 "L'équipe du Brésil est dans le cœur de chaque Brésilien. Le Brésil est très heureux de recevoir toutes les équipes dans pour cette Coupe du Monde" - Dilma Roussef, présidente du Brésil

17:20 Dilma Roussef, présidente du Brésil, a tenu à ouvrir la cérémonie par une minute de silence en hommage à Nelson Mandela

17:05 Tout est prêt pour le début du tirage au sort désormais !

16:50 Enfin, certaines nations ne peuvent pas espérer grand chose comme l'Équateur, les États-Unis, le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, le Costa Rica, le Honduras, l'Iran et l'Australie.

16:40 Plusieurs équipes peuvent elles donner du fil à retordre aux plus grands mais la qualification pour le tour à élimination directe semble compliquée. C'est le cas de la Colombie, qui peut touit de même faire mal avec ses buteurs Falcao et James Rodriguez. Le Chili et son collectif épuré peuvent également accrocher quelque chose. la Croatie de Modric et Mandzukic, la Russie de Fabio Capello et la Suisse d'Ottmar Hitzfeld. La Grèce également avec son jeu défensif tout comme la Bosnie qui disputera son premier mondial. Le Nigeria d'Eneyama, champion continental, le Ghana des frères Ayew, le Cameroun d'Eto'o et l'Algérie d'Halilhodzic auront beaucoup de difficultés. Même chose pour la Côte d'Ivoire qui apourtant un effectif avec plus d'arguments.

16:30 Puis vient les outsiders, ces équipes qui peuvent créer la surprise. Les Pays-Bas finaliste de la dernière Coupe du Monde, possèdent avec Robben et Van Persie deux armes offensives redoutables. Cependant, les Oranje ont toalement manqué l'Euro 2012 avec une élimination dès le premier tour à la clé. La Belgique, jeune et talentueuse, elle peut ressuscitée avec une génération prodigieuse (Hazard, Fellaini, De Bruyne, ...). Son inexpérimentation dans la compétition internationale et l'absence d'un grand buteur peuvent lui jouer des tours. L'Uruguay à l'inverse ne manque pas d'attaquants (Cavani, Suarez, ...) ce qui suffit à la placer par mi les nations dangereuses. Mais la Celeste doit aussi composer avec un effectif vieillissant. L'Angleterre et son effectif en or peuvent-ils enfin gagner un titre mondial ? Probable quand on voit la discrétion qui est de mise autour de son équipe on peut se dire que Roy Hodgson a compris qu'il ne fallait pas mettre la pression sur les siens afin de créer la surprise qui sait. Et enfin, soyons un peu chauvin, et croyons en notre équipe de France. Ces Bleus qui nous ont fait rêver lors des barrages, surtout au match retour. Avec cet exploit, cette envie et cet état d'esprit, les hommes de Didier Deschamps peuvent défier les plus grandes nations.

16:20 D'autres équipes inspirent à être des valeurs sûres, c'est le cas de l'Allemagne. Dotée d'une génération prodigieuse (Özil, Reus, Götze, ...) encadrée par des joueurs comme Lahm ou encore Schweinsteiger et dirigée par Joachim Löw, l'Allemagne peut se permettre de rêver au titre ou tout du moins se hisser aisément en finale. L'Argentine rêve quant à elle de décrocher un trosième titre chez son plus grand rival. Lionel Messi sera évidemment le meneur d'une équipe bien garnie par des joueurs évoluant dans les plus grands championnats du Monde. Le Portugal, misant sur Cirstiano Ronaldo mais également sur une équipe au jeu plaisant est également attendu. Reste l'Italie, finaliste du dernier Euro face à l'Espagne. Les hommes de Prandelli, doté d'une jeu plus offensif que jamais, rayonnent toujours et peuvent accrocher un cinquième titre avec ses cadres (Buffon, Pirlo, De Rossi, ...).

16:10 Tout d'abord commencons par les favoris. le Brésil, pays hôte de la Coupe du Monde, tout autre résultat serait vécu comme un drame national. Et La Seleçao emmenée par Luiz Felipe Scolari s'est donné les moyens de son ambition. En effet, les coéquipiers de Neymar, ont battus l'Espagne en finale de la Coup des Confédérations (3-0). De quoi endosser le statut de favori. Tenante du titre et double championne d'Europe, l'Espagne s'appuie toujours sur sa génération dorée (Xavi, Iniesta, Ramos, ...) et un style de jeu ravageur qui en font un candidat inéluctable. Cependant, deux postes posent des inquiétudes. Personne n'arrive à s'imposer comme avant-centre et le plus important peut-être, son gardien et capitaine, Iker Casillas, est en dnager dans les buts faute de temps de jeu en club.

16:10 Jetons un regard désormais sur les équipes qualifiées et sur leurs statuts pour cette Coupe du Monde 2014.

16:05 Didier Deschamps sera donc présent à ce tirage au combien important pour les Bleus.

16:05 Seront présents également, les entraîneurs des 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, évidemment.

16:00 D'autres légendes brésiliennes seront présentes comme : Ronaldo, Bebeto, Carlos Alberto, Mario Zagallo, Amarildo, Pelé...

16:00 Quelques noms des personnes présentes au gala. Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, sera charger de diriger le tirage au sort. Plusieurs légendes du football mondial l'épauleront comme mains innocentes. Comme Alcides Ghiggia, étoile de l'épopée du Brésil à la Coupe du Monde 1950, également Cafu, Zinédine Zidane, Geoff Hurst, Fabio Cannavaro, Lothar Matthäus ou Mario Alberto Kempes.

15:55 Voici une photo (via FIFA) des 3 grands protagonistes de l'été prochain : la pelouse, Brazuca et la Coupe du Monde.

15:45 Si ce tirage eusse été le tirage définitf, le groupe A aurait certainement eu des allures de "groupe de la mort". Le groupe H aurait eu un niveau de jeu intéressant avec la jeune et talentueuse Belgique entourée de l'Argentine et ses stars, notamment emenée par Messi. AInsi que le Mexique redoutable équipe dont le potentiel est méconnu du public européen.

15:45 La FIFA a fait une simulation du tirage au sort pour la Coupe du Monde Brésil 2014, et plusieurs groupes intéressant y sont apparus. Comme le groupe formé par le Brésil, la France, l'Australie et l'Italie. Voici l'intégralité du tirage d'essai :

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H Brésil Uruguay Argentine Suisse Espagne Colombie Allemagne Belgique France Nigeria Ghana Chili Côte d'Ivoire Cameroun Équateur Argentine Australie USA Costa Rica Japon Corée du Sud Honduras Iran Mexique Italie Croatie Russie Grèce Angleterre Pays-Bas Portugal Bosnie

15:40 Cette Coupe du Monde va atteindre presque tous les coins de la planète, car il y aura des représentants des 5 continents. 13 pays européens, 10 pays américains, 5 pays d'Afrique et 4 d'Asie-Océanie.

15:35 La FIFA a également publiée une vidéo promotionnelle pour Brazuca

15:30 LA FIFA a également présentée, mardi à Rio de Janeiro, le ballon officiel de la compétition nommé Brazuca. Il a été testé pendant deux ans et demi par plus de 600 joueurs et 30 équipes de trois continents. Tout cela pour éviter les problèmes rencontrés en 2010 avec le ballon Jabulani, pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010.

15:30 Par ailleurs, la FIFA a annoncé les règles de ce tirage au sort et la distribution des équipes. Voici donc un schéma expliquant ces dernières règles :

15:25 Le tant attendu tirage au sort débutera donc à 17h45 et durera environ 35 minutes. Durant lesquelles seront révélés la formation des 8 groupes pour la première phase de cette Coupe du Monde 2014.

15:25 Voici une photo de la scène où se déroulera le gala et le tirage au sort par conséquent (via FIFA).

15:20 Le gala débutera à 17h00 (heures françaises) et le tirage au sort débutera aux environ de 17h45. Nombres de personnalités brésiliennes sont attendues durant ce gala.

15:15 Tout est prêt à Costa do Sauipe près de Salvador de Bahia pour le coup d'envoi du gala qui définira les 8 groupes pour la Coupe du Monde 2014. Un endroit d'une beauté spectaculaire, au nord-ouest du Brésil, avec d'immenses plages et une végétation abondante. Un paysage digne d'une carte postale.

15:10 Bonjour à tous et bienvenue pour la retransmission en direct live du tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil !