Russian Premier League : 19ème journée et trêve hivernale

Zenit Saint-Petersbourg 2-1 Ural Ekaterinbourg

Victoire aux forceps pour le Zenit qui aura lutter jusqu'au bout pour vaincre un promu vaillant l'Ural, qui aura donner bien du fil a retordre au Zenit qui malgré l'ouverture du score de Hulk après 10min, est retombé dans ses travers, défensifs notamment, permettant a Spartak Gogniev d'égaliser pour le promu après 55min avant que Nicolas Lombaerts le belge permette a Saint-Petersbourg de reprendre l'avantage a la 75ème.

Une victoire sans la manière mais très importante pour le Zenit qui reprend provisoirement la 1ère place du classement en attendant le match du Lokomotiv.

Lokomotiv Moscou 0-0 Rubin Kazan

0-0 Score logique entre le Lokomotiv et le Rubin Kazan, un match relativement peu spectaculaire, sans doute la faute d'une pelouse de plus en plus catastrophique du coté de Cherkizovo, le Lokomotiv aura cependant eu quelques bons ballons a exploiter mais la finition laissant trop a désirer et un énorme Kvirkvelia coté Rubin Kazan empecheront le Lokomotiv de s'imposer et donc de reprendre la première place au Zenit qui s'est imposé plus tôt face a l'Ural.

On notera également l'expulsion en fin de match de Lassana Diarra et le début de bagarre sur les terrains, témoignant d'un résultat frustrant des deux cotés car avec ce match nul le Rubin stagne dans une zone peu confortable entre ventre mou et zone de relégation alors a 10 points des places qualificatives pour la coupe d'Europe alors que le Lokomotiv s'expose a un retour du Spartak Moscou et dis adieu au titre honorifique de champion d'automne.

FK Rostov 0-1 Spartak Moscou

Victoire précieuse du Spartak Moscou qui s'impose dans la difficulté face à Rostov grâce a un but de d'Abdul Majeed Waris en toute fin de match. Une victoire comptable qui permet au Spartak de se repositionner a seulement 1 point des leaders Zenit/Lokomotiv et de mettre une petite distance au CSKA Moscou juste avant la trêve. Au niveau du jeu il y a encore beaucoup a faire, mais les résultats donnent pour l'instant raison à Karpin qui débutera 2014 en position confortable d'outsider.

Volga Nizhny Novgorod 1-2 Krylia Sovetov Samara

Le Krylia Sovetov s'est imposé assez logiquement sur le terrain de Volga NN grace a des réalisations de Caballero (un attaquant a surveiller) et Delkin en toute fin de match. Un match qui avait un véritable enjeu dans l'optique du maintien et que Volga a mal aborder.

Le terrain enneigé n'aura pas permis aux coéquipiers de Sytchev de venir a bout de Samara et ainsi prendre des distances avec la Zone Rouge.

Anzhi Makhachkala 0-0 Kuban Krasnodar

Encore une désillusion pour l'Anzhi qui cette fois ci avait l'occasion d'obtenir sa première victoire de la saison, grâce à un pénalty généreux a la 92ème minute Ilya Maksimov s'avance pour le tirer, mais il se rate complètement et envoie son ballon au dessus du but. On pourrait critiquer longtemps le choix du coach de faire tirer un pénalty si important par Maksimov qui n'avait visiblement pas les épaules.le Kuban terminera la rencontre 9, dans un match d'une incroyable intensité physique qui va laisser Gadzibekov sur le carreau après un écroyable choc avec Bugaev.

Bref, la série noire continue pour l'Anzhi qui n'a toujours pas gagné un match de championnat à la trêve et se dirige de plus en plus vers une relégation en FNL (2ème division) alors que dans le même temps l'Anzhi est qualifié pour les 1/16ème de finale de l'Europa League...

Dinamo Moscou 2-0 Amkar Perm

Victoire convaincante du Dinamo qui se rassure un peu au niveau du jeu même si la première mi-temps aurait pu mal se finir si la maladresse des attaquants de l'Amkar ne les avaient pas privé d'une ouverture du score logique car l'Amkar aura été un danger sur chaque coup de pied arreté, une domination sans égal dans ce secteur, mais la chance n'etait pas du coté de Stanislav Cherchesov.

Kevin Kuranyi offre la victoire au Dinamo grâce a un doublé et permet au Dinamo de maintenir sa bonne dynamique, revenant a 5 points des leaders, dépassant même le CSKA.fin de première partie de saison compliquée pour l'Amkar qui termine 2013 avec deux défaites mais reste en bonne position au classement général compte tenu des excellentes prestations des dernières semaines.

Terek Grozny 2-0 Tom Tomsk

Duel de bas de tableau entre le Terek Grozny en difficulté et Tomsk promu a dynamique variable. le Terek s'impose logiquement 2-0, une belle prestation pour les joueurs de Grozny qui retrouvent le chemin de la victoire récompensant ainsi la nouvelle dynamique qui semble s'installer dans les rangs des joueurs tchétchènes depuis le départ de Yuri Krasnozhan.

Le Terek sort de la zone de relégation et s'installe donc en zone de barrage, revenant a 2 points de Tomsk par la même occasion.

Le classement à la trêve :