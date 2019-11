Lionel Messi, quitter le Barça ? "Impossible" selon Rosell

Lionel Messi est-il toujours le joueur à l'image très lisse que l'on a connu depuis le début de sa carrière, jusqu'à la fameuse affaire d'"évasion fiscale" ? Nouvelle polémique ibérique, puisque, une nouvelle fois, l'argent vient mettre le feu aux poudres, dans l'idylle entre Léo Messi et le Barça ; le joueur du Barça voudrait faire renégocier son contrat avec le club culé afin de toucher un salaire équivalent aux 18 millions de Cristiano Ronaldo. Une nouvelle rivalité salariale qui risque de faire peur aux supporters catalans. Une nouvelle fois, la presse espagnole s'est emparée du sujet ; Javier Faus, vice président financier du club, avait totalement barré cette idée : "Prolonger Messi? Pour quoi faire? Son contrat a déjà été révisé il y a six mois". Une réponse sèche pour le joueur de 26 ans, qui a accumulé les blessures en 2013, et qui devrait fouler les terrains qu'en janvier 2014. Sandro Rosell y est allé de son commentaire, selon lui : "Tant que je serai président du Barça, il sera fait tout ce qui est possible et même impossible pour que Messi reste au club" à l'issue de la présentation du partenariat avec le géant américain de l'informatique Intel. Alors que Neymar commence, enfin à montrer ses plus belles qualités, Messi est-il aujourd'hui, toujours le joueur n°1 du Barça, dans l'esprit des dirigeants. Faut-il y voir un conflit d'envergure au Barça. Pas sûr. La suite en 2014, dès le retour de Messi en janvier. Une chose est sûre, Messi et ses proches devront à tout prix réaménager une image qui devient de plus en plus écornée, surtout avec l'affaire de l'évasion fiscale, toujours pas réglée.

