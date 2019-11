Live Arsenal - Chelsea, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce choc entre Arsenal et Chelsea pour cette 17e journée de Premier League en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Dans un derby londonien bien terne, Arsenal réalise une bien mauvaise opération qui laisse la tête du championnat à Liverpool. Chelsea revient à 1 point de Manchester City et à 2 point de Liverpool et de son adversaire du soir.

FIN DU MATCH

90+3' Et l'arbitre décide sifller la fin de ce match !

90+3' Giroud dégage le ballon de la tête.

90+3' Corner pour les Blues

90+2' David Luiz à ka frappe mais elle est contrée par le mur

90+2' Coup-franc pour les Blues.

90+1' Les Blues repoussent facilement ce corner.

90+1' Nouveau corner pour les Gunners

90+1' Azpilicueta au second poteau repousse in-extremis sur sa ligne !

90+1' Corner pour Arsenal

3 minutes de temps additionnel !

87' Arsène Wenger lui n'a effectué aucun changement jusqu'à présent...

86' Troisième et dernier changement pour Chelsea avec la sortie de Torres pour l'entrée de David Luiz.

86' C'est repoussé par les Gunners

86' Corner pour les Blues.

84' Giroud qui gâche encore ! Gibbs combine côté gauche avec Rosicky, Gibbs centre à ras de terre juste devant la ligne de Cech. Et Giroud tente de dévier mais sa reprise passe au-dessu du cadre.

80' Nous sommes entrés dans les 10 dernières minutes de ce match. Et toujours un score nul et vierge avec seulement 1 occasion de chaque côté... C'est très maigre et les deux équipes devront certainement se partager le point du nul vu la qualité technique et les conditions climatiques.

78' Grosse occasion pour les Gunners ! Rosicky remonte un ballon depuis le milieu de terrain en contre. Il sert Özil qui lance d'une passe piquée Giroud. L'attaquant français rate le cadre sur reprise, gâchant une très belle occasion pour Arsenal.

76' Deuxième changement pour les Blues : Willian est remplacé par Oscar

74' Le jeu est interrompu à l'Emirates. Ramires est au sol. Les soigneurs de Chelsea lui viennent en aide...

72' Remplacement très peu compréhensible étant donné qu'Hazard semblait être le meneur des Blues depuis le début du match.

72' Premier changement pour les Blues : Eden Hazard cède sa place à André Schürrle.

69' Carton jaune pour Rosicky pour une semelle sur Ivanovic

67' Les esprits s'échauffent entre Ivanovic et Özil. Après un pied haut d'Ivanovic à hauteur du visage d'Özil.

63' Un autre carton jaune pour Walcott auteur lui aussi d'une grosse faute.

62' Premier carton jaune de la rencontre pour Ramires après un tacle rugueux sur Arteta

60' Arsenal piétinne offensivement et a de plus en plus de mal à se créer des occasions franches. Les Gunners n'arrivent même plus à frapper au but.

58' La tension monte entre les 22 joueurs. Mourihno et Wenger restent debout sur le bord du terrain.

54' Contre attaque des Blues à 4 contre 3. Willian sur l'aile droite centre à destination d'Hazard mais l'ex-lillois rate son contrôle et manque de conclure l'action.

50' Joli mouvement des Blues emmené par Hazard qui décale Willian qui centre au point de penalty mais les Gunners repoussent dans les airs.

48' Walcott frappe ce corner à destination de Giroud à la lutte d'Ivanovic. Le défensuer serbe prend le dessus et Cech capte ensuite.

48' Giroud obtient un corner pour les Gunners

45' Pas de changements à déclarer pour les deux équipes

REPRISE !

Première mi-temps plutôt calme dans ce choc londonien. Les deux équipes ont mis 30 minutes vant de mettre du rythme et se procurer des occasions. Les Blues ont été les premiers par Lampard avec sa frappe sur la barre de Szczesny. Les Gunners ont manqués cruellement de réussite. Les hommes d'Arsène Wenger devront être plus tranchants en seconde période s'ils veulent repasser en tête du championnat.

MI-TEMPS !

45+1' Özil hérite du ballon à l'entrée de la surface et plein axe. L'allemand qui reprend de volée mais c'est hors cadre.

1 minute de temps additionnel !

43' Torres est lancé en contre, l'Espagnol sert Willina qui frappe mais Szczesny capte le ballon.

43' Ivanovic repousse de la tête mais Arteta récupère et lance Vermaelen qui écarte à son tour sur Mertesacker.

43' Corner à nouveau pour les Gunners.

41' Obi Mikel repousse de la tête au second poteau. Les Gunners récupère et Özil hérite du ballon dans la surface mais il est signalé hors-jeu.

40' Corner pour les Gunners.

38' Nouveau corner pour Chelsea, concédé par Vermaelen sur une remise mal assurée vers Szczesny. Frappé de la gauche, le ballon est repoussé au premier poteau par Aaron Ramsey.

37' Les contacts physiques se multiplient. Et Arsenal aurait même pu obtenir un penalty après un contact entre Willian et Walcott.

34' Willian sert Torres qui frappe malgré un agnle fermé. Mertesacker contre le tir.

32' Première grosse occasion de ce match ! Hazard délivre une passe sublime au-dessus de la défense des Gunners pour Lampard qui reprend de volée. Mais le tir du milieu anglais est repoussé par la barre transversale de Szczesny !

31' Arsenal a désormais la possession de balle avec 64%

29' Les joueurs ont du mal à se montrer précis tant dans les transmissions de balles que les tirs. Les conditions climatiques délicates y sont pour beaucoup.

27' Ivanovic s'échappe dans le dos de Gibbs, côté droit. Il remise en retrait pour William qui centre vers le point de penalty. Ramires décroise sa tête mais le ballon file au-dessus du cadre.

24' Les Blues se dégagent sous pression

24' Corner pour Arsenal. APrès une grosse accélèration de Sagna, celui-ci centre fort au point de penalty mais les Blues repousse en corner.

23' Özil a la frappe qui vise Giroud dans la surface mais l'attaquant français est trop court.

23' Coup-franc assez lointain pour les Gunners

22' Arsenal tente de prendre le jeu à son compte par un but mais les Gunners bute sur un bloc défensif des Blues qui semble très soudé et bien en place.

20' Sur le corner frappé par Lampard, l'abritre signale une faute de Mikel dans la surface des Gunners.

20' Nouveau corner pour Chelsea

17' Arsenal a commencé à intensifier son jeu et prend le jeu à son compte petit à petit.

15' Arsenal a du mal à percer la ligne défensive des Blues.

15' Chelsea a la possession de balle pour l'instant à 56%

13' La pluie battante sur l'Emirates Stadium commence à atteindre sérieusement l'aspect techinque du jeu. Et l'état de la pelouse va certainement en subir également.

10' Les deuxéquipes sont dans une phase d'observation de l'aversaire, ce qui bloque un peu le jeu. Chelsea semble toutefois plus entreprenant.

7' Tandis qu'Arsenal est obligé de défendre et n'arrivent pas à rentrer véritablement dans ce match. Les Gunners sont également très approximatifs dans les transmissions au milieu de terrain.

5' Chelsea a réussi à prendre le contrôle du ballon dès les premières minutes. Les Blues arrivent à conserver sereinement le ballon dans leur moitié de terrain et lancer des offensives tranchantes.

2' Ivanovic détourne de la tête mais la défense des Gunners se dégage bien après ce corner frappé par Lampard.

2' Premier corner du match, pour Chelsea.

Coup d'envoi donné !

Entrée des joueurs sur la pelouse de l'Emirates Stadium !

Voici les compositions probables des deux équipes :

Après avoir pris l'eau face à Manchester City 6-3 le week-end dernier, les Gunners doivent se relancer face à un autre concurrent direct. Une victoire les replacerait en tête du championnat. De son côté, Chelsea n'est qu'à 3 points de Liverpool et a donc un joli coup à jouer.

Un derby qui propose une opposition de style entre les deux grands clubs de Londres. Un choc au sommet dans la course au titre qui sera plus que déterminant.

Le technicien portugais a fait monter la pression dans la presse en déclarant que "ce match est un comme un autre" pour lui. Et que si l'affrontement en 2004 restait dans ses souvenirs, il atenu souligné que depuis Arsenal n'a rien gagné... Mourinho en a même rajouté une couche déclarant même qu'il voulait "durer à Chelsea comme Wenger à Arsena, mais avec les titres en plus..."

Un match contenant beaucoup de duel de statistiques notamment sur le banc des entraîneurs. Pour l'anecdote, José Mourinho est invaincu face au manager français, Arsène Wenger, dans leurs confrontations.

Chelsea est donc pour le moins favori de ce derby explosif de Londres.

Voici les statistiques de cet affrontement :

Bonsoir et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre Arsenal (3e) et Chelsea (5e), comptant pour cette 17e journée de Barclays Premier League.